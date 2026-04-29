In 2026 when choosing between the Maruti Suzuki Dzire and Maruti Suzuki Ertiga [2018-2022], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Maruti Suzuki Dzire Price starts at Rs. 6.26 Lakhs (ex-showroom price) for LXI, Maruti Suzuki Ertiga [2018-2022] Price starts at Rs. 7.96 Lakhs (last recorded price) for LXi. Dzire: 1197 cc engine, 24.7 to 25.71 kmpl mileage. Ertiga [2018-2022]: 1462 cc engine, 19.01 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Dzire vs Ertiga [2018-2022] Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Dzire
|Ertiga [2018-2022]
|Brand
|Maruti Suzuki
|Maruti Suzuki
|Price
|₹ 6.26 Lakhs
|₹ 7.96 Lakhs
|Mileage
|24.7 to 25.71 kmpl
|19.01 kmpl
|Engine Capacity
|1197 cc
|1462 cc
|Transmission
|Manual, Automatic
|Automatic (Torque Converter) - 4 Gears, Manual Override, Manual - 5 Gears
|Cylinders
|3
|4