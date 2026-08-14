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Maruti Suzuki Celerio X vs Maruti Suzuki Ertiga [2018-2022]

In 2026 when choosing between the Maruti Suzuki Celerio X and Maruti Suzuki Ertiga [2018-2022], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Maruti Suzuki Celerio X Price starts at Rs. 5.11 Lakhs (last recorded price) for Vxi, Maruti Suzuki Ertiga [2018-2022] Price starts at Rs. 7.96 Lakhs (last recorded price) for LXi. Celerio X: 998 cc engine, 21.6 kmpl mileage. Ertiga [2018-2022]: 1462 cc engine, 19.01 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Celerio X vs Ertiga [2018-2022] Comparison
KEY HIGHLIGHTS Celerio x Ertiga [2018-2022]
BrandMaruti SuzukiMaruti Suzuki
Price₹ 5.11 Lakhs₹ 7.96 Lakhs
Mileage21.6 kmpl19.01 kmpl
Engine Capacity998 cc1462 cc
TransmissionManual, Automatic Automatic (Torque Converter) - 4 Gears, Manual Override, Manual - 5 Gears
Cylinders34

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Celerio X
Maruti Suzuki Celerio X
Vxi
₹5.11 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Ertiga [2018-2022]
Maruti Suzuki Ertiga [2018-2022]
LXi
₹7.96 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Airbags
Taillight
Front Left Side
Grille
Gear Shifter
Steering Wheel
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Specification
Engine Type
K10BK 15 Smart Hybrid
Alternate Fuel
Not ApplicableNot Applicable
Driving Range
757.05855.45
Max Torque (Nm@rpm)
90 Nm @ 3500 rpm138 Nm @ 4400 rpm
Transmission
Manual - 5 GearsManual - 5 Gears
Mileage (ARAI)
21.6319.01
Drivetrain
FWDFWD
Max Power (bhp@rpm)
67 bhp @ 6000 rpm103 bhp @ 6000 rpm
Turbocharger/Supercharger
NoNo
Fuel Type
PetrolPetrol
Emission Standard
BS 6BS 6
Engine
998 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1462 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Minimum Turning Radius
4.75.2
Rear Brake Type
DrumDrum
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
165 / 70 R14185 / 65 R15
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
Ventilated DiscVentilated Disc
Rear Suspension
Coupled Torsion Beam Axle with Coil SpringTorsion Beam & Coil Spring
Front Suspension
MacPherson strut with coil springMacPherson Strut & Coil Spring
Rear Tyres
165 / 70 R14185 / 65 R15
Ground Clearance
165180
Length
37154395
Wheelbase
24252740
Kerb Weight
8351135
Height
15651690
Width
16351735
Bootspace
235209
No of Seating Rows
23
Seating Capacity
57
Doors
55
Fuel Tank Capacity
3545
Features
Steering Adjustment
NoTilt
Cabin-Boot Access
YesYes
Parking Sensors
RearRear
Keyless Start/ Button Start
NoNo
Parking Assist
NoNo
Vanity Mirrors on Sun Visors
Co-Driver OnlyNo
Air Conditioner
Yes (Manual)Yes (Manual)
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal OnlyNo
Cruise Control
NoNo
Heater
YesYes
12V Power Outlets
11
Headlight & Ignition On Reminder
NoYes
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlSingle Zone, Common Fan Speed Control
Adjustable Cluster Brightness
YesNo
Tachometer
NoAnalogue
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
NoYes
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
NoYes
Instrument Cluster
Analogue - DigitalAnalogue - Digital
Average Speed
NoYes
Average Fuel Consumption
YesYes
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Seat Adjustment
No6 Way
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
NoYes
Central Locking
RemoteRemote
Rub - Strips
BlackNo
Body-Coloured Bumpers
YesYes
Chrome Finish Exhaust pipe
NoNo
Roof Mounted Antenna
YesYes
Body Kit
YesNo
Sunroof / Moonroof
NoNo
Adjustable ORVM
Internally AdjustableInternally Adjustable
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Turn Indicators on ORVM
NoNo
Rear Defogger
NoNo
One Touch -Down
DriverDriver
Rain-sensing Wipers
NoNo
Exterior Door Handles
BlackBlack
Interior Door Handles
ChromeChrome
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
BlackBlack
Door Pockets
FrontFront & Rear
Boot-lid Opener
Internal with RemoteInternal with Key
Rear Wiper
NoNo
One Touch - Up
NoNo
Side Window Blinds
NoNo
Driver Armrest Storage
NoNo
Sunglass Holder
NoNo
Cooled Glove Box
NoNo
Cup Holders
Front OnlyFront Only
Warranty (Years)
22
Battery Warranty (Kilometres)
NoNo
Warranty (Kilometres)
4000040000
Cornering Headlights
NoNo
Headlights
HalogenHalogen Projector
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
HalogenLED
Daytime Running Lights
NoNo
Glove Box Lamp
NoNo
Cabin Lamps
FrontFront and Rear
Follow me home headlamps
NoNo
Puddle Lamps
No-
Rear Reading Lamp
NoNo
Lights on Vanity Mirrors
NoNo
Ambient Interior Lighting
NoNo
Automatic Head Lamps
NoNo
CD Player
NoNo
Steering mounted controls
NoNo
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)Android Auto (No), Apple Car Play (No)
iPod Compatibility
NoNo
Bluetooth Compatibility
NoNo
Speakers
NoNo
Integrated (in-dash) Music System
NoNo
Internal Hard-drive
NoNo
AM/FM Radio
NoNo
Head Unit Size
Not AvailableNot Available
DVD Playback
NoNo
MP3 Playback
NoNo
USB Compatibility
NoNo
GPS Navigation System
NoNo
Voice Command
NoNo
Aux Compatibility
NoNo
Display
NoNo
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
NoNo
Hill Hold Control
NoNo
Electronic Stability Program (ESP)
NoNo
Brake Assist (BA)
NoYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
NoYes
Middle Rear Head Rest
NoNo
Airbags
1 Airbags (Driver)2 Airbags (Driver, Passenger)
Middle rear three-point seatbelt
No-
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
NoYes
Puncture Repair Kit
No-
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
Not Tested3 Star (Global NCAP)
Seat Upholstery
FabricFabric
Interiors
Single ToneDual Tone
Driver Armrest
NoNo
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
NoNo
Split Rear Seat
60:40 split60:40 split
Driver Seat Adjustment
4 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Interior Colours
BlackBlack & Beige
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
NoNo
Folding Rear Seat
FullFull
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Front Seatback Pockets
NoYes
Front Passenger Seat Adjustment
4 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
5,68,4008,97,126
Ex-Showroom Price
5,11,5007,96,500
RTO
29,46056,790
Insurance
26,94043,336
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
12,21719,282

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