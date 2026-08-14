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Mahindra XUV300 Turbo Sport vs Maruti Suzuki Brezza

In 2026 when choosing between the Mahindra XUV300 Turbo Sport and Maruti Suzuki Brezza, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mahindra XUV300 Turbo Sport Price starts at Rs. 9.31 Lakhs (last recorded price) for W4, Maruti Suzuki Brezza Price starts at Rs. 7.4 Lakhs (ex-showroom price) for Lxi Petrol 1.0L Turbo Manual. XUV300 Turbo Sport: 1197 cc engine, 18.2 kmpl mileage. Brezza: 998 cc engine, 19.96 to 21.09 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
XUV300 Turbo Sport vs Brezza Comparison
KEY HIGHLIGHTS Xuv300 turbo sport Brezza
BrandMahindraMaruti Suzuki
Price₹ 9.31 Lakhs₹ 7.4 Lakhs
Mileage18.2 kmpl19.96 to 21.09 kmpl
Engine Capacity1197 cc998 cc
TransmissionManual Manual, Transmission
Cylinders3-

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XUV300 Turbo Sport
Mahindra XUV300 Turbo Sport
W4
₹9.31 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Brezza
Maruti Suzuki Brezza
Lxi Petrol 1.0L Turbo Manual
₹7.40 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Specification
Engine Type
1.2 TurboK10C DiTC Smart Hybrid
Max Torque (Nm@rpm)
230 Nm @ 1500 rpm170 Nm @ 2000-3500 rpm
Transmission
Manual - 6 GearsManual - 6 Gears
Max Power (bhp@rpm)
129 bhp @ 5000 rpm109 bhp @ 5500 rpm
Drivetrain
FWDFWD
Turbocharger/Supercharger
TurbochargedTurbocharged
Emission Standard
BS6 Phase 2BS6 Phase 2
Engine
1197 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC998 cc
Fuel Type
PetrolPetrol
Minimum Turning Radius
5.3 metres-
Rear Brake Type
Disc-
Spare Wheel
SteelNo
Front Tyres
205 / 65 R16215 / 60 R16
Wheels
Steel RimsAlloy Wheels
Steering Type
Power assisted (Electric)-
Front Brake Type
Disc-
Rear Suspension
Twist beam suspension with coil springTorsion Beam
Front Suspension
MacPherson Strut with anti-roll barMacPherson Strut
Rear Tyres
205 / 65 R16215 / 60 R16
Bootspace
257 litres-
No of Seating Rows
2 Rows2
Seating Capacity
5 Person5 Person
Doors
5 Doors5 Doors
Fuel Tank Capacity
42 litres48 litres
Ground Clearance
180 mm-
Length
3995 mm3995 mm
Wheelbase
2600 mm2500 mm
Height
1627 mm1685 mm
Width
1821 mm1790 mm
Features
Cabin-Boot Access
YesYes
Steering Adjustment
TiltYes
Parking Sensors
RearYes
Keyless Start/ Button Start
NoNo
Parking Assist
No-
Air Conditioner
Yes (Manual)Automatic Climate Control; Single Zone Front-row AC zone; Common Fan Speed Control Front AC fan speed control; Blower Rear AC zone; Rear AC vents
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal Only-
Heater
YesYes
Cruise Control
NoNo
12V Power Outlets
Yes-
Headlight & Ignition On Reminder
Yes-
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlYes
Adjustable Cluster Brightness
No-
Trip Meter
Electronic 2 Trips-
Shift Indicator
DynamicYes
Clock
DigitalYes
Door Ajar Warning
YesYes
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
Analogue-
Instantaneous Consumption
NoYes
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
Analogue - Digital-
Average Speed
No-
Heads Up Display (HUD)
NoNo
Average Fuel Consumption
YesAverage fuel consumption; Distance to empty; Low fuel level warning; Instantaneous fuel consumption
Distance to Empty
YesYes
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
Yes-
Speed Sensing Door Lock
Yes-
Central Locking
RemoteYes
Panaromic Sunroof
No-
Rub - Strips
Black-
Chrome Finish Exhaust pipe
No-
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Roof Mounted Antenna
Yes-
Body Kit
Cladding - Black/Grey-
Sunroof / Moonroof
Electrically AdjustableNo
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Adjustable ORVM
Electrically Adjustable-
Turn Indicators on ORVM
No-
Rear Defogger
NoYes
One Touch -Down
DriverYes
Rain-sensing Wipers
No-
Exterior Door Handles
Body Coloured-
Interior Door Handles
Black-
Door Pockets
Front & RearYes
Scuff Plates
Yes-
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Black-
Rear Wiper
NoNo
Boot-lid Opener
Electric Tailgate Release-
One Touch - Up
NoYes
Driver Armrest Storage
No-
Sunglass Holder
YesNo
Cup Holders
Front Only-
Cooled Glove Box
No-
Cornering Headlights
No-
Glove Box Lamp
No-
Cabin Lamps
Front and Rear-
Ambient Interior Lighting
NoNo
Rear Reading Lamp
No-
Lights on Vanity Mirrors
Co-Driver Only-
Automatic Head Lamps
NoNo
Headlights
Halogen-
Tail Lights
LED-
Headlight Height Adjuster
Yes-
Daytime Running Lights
No-
Follow me home headlamps
Yes-
Puddle Lamps
No-
Warranty (Years)
3-
Battery Warranty (Kilometres)
Not Applicable-
Warranty (Kilometres)
Unlimited-
Battery Warranty (Years)
Not Applicable-
Steering mounted controls
NoYes
Wireless Charger
No-
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)-
iPod Compatibility
Yes-
Speakers
No-
Bluetooth Compatibility
Phone & Audio Streaming-
Integrated (in-dash) Music System
Yes-
AM/FM Radio
Yes-
Head Unit Size
Not Applicable-
USB Compatibility
Yes-
GPS Navigation System
Yes-
Display
TFT Display-
Aux Compatibility
Yes-
Voice Command
No-
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
No-
Remote AC On/Off Via app
No-
Over The Air (OTA) Updates
No-
Check Vehicle Status Via App
No-
Remote Sunroof Open/Close Via app
No-
Remote Car Lock/Unlock Via app
No-
Geo-Fence
No-
Find My Car
No-
Emergency Call
No-
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
No-
Electronic Stability Program (ESP)
NoYes
Hill Hold Control
NoYes
Hill Descent Control
No-
Brake Assist (BA)
Yes-
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
Yes-
Emergency Brake Light Flashing
No-
Blind Spot Detection
No-
Airbags
2 Airbags (Driver, Passenger)6 Airbags (Driver; Front Passenger; 2 Curtain; Driver Side; Front Passenger Side)
Middle rear three-point seatbelt
No-
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmphYes
Child Seat Anchor Points
YesYes
Puncture Repair Kit
NoYes
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
5 Star (Global NCAP)-
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
No-
Rear Row Seat Adjustment
2 way manually adjustable (headrest up / down)-
Seat Upholstery
FabricYes
Interiors
Single Tone-
Driver Armrest
NoNo
Leather-wrapped Gear Knob
No-
Rear Armrest
NoNo
Split Rear Seat
NoNo
Driver Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)8 way manually adjustable; Seat: Forward / Back (Manual); Backrest Tilt: Forward / Back (Manual); Headrest: Up / Down (Manual); Seat Height: Up / Down (Manual)
Interior Colours
Piano Black-
Ventilated Seats
NoNo
Leather-wrapped Steering Wheel
No-
Rear Passenger Seats Type
Bench-
Folding Rear Seat
Full-
Ventilated Seat Type
No-
Head-rests
Front & RearYes
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)6 way manually adjustable; Seat: Forward / Back (Manual); Backrest Tilt: Forward / Back (Manual); Headrest: Up / Down (Manual)
Front Seatback Pockets
YesYes
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
10,56,4048,36,140
Ex-Showroom Price
9,30,5017,39,900
RTO
77,13560,793
Insurance
48,26834,947
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
22,70617,971
Expert Rating
-
Pros and Cons

Pros

New Engine, better performanceVentilated front seatsUnderbody CNG tank

Cons

Small boot of 328LHard plastics used all over the cabinNo ADAS

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