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Mahindra Marazzo vs Toyota Innova Hycross

In 2026 when choosing among the Mahindra Marazzo and Toyota Innova Hycross, assess the models based on Price, Size, Range, Battery Capacity, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mahindra Marazzo Price starts at Rs. 14.06 Lakhs (ex-showroom price) for M2 8 STR and Toyota Innova Hycross Price starts at Rs. 18.86 Lakhs (ex-showroom price) for GX 7 STR. Marazzo: 1497 cc engine, 17.3 kmpl mileage. Innova Hycross: 1987 cc engine, 16.13 to 23.24 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Marazzo vs Innova Hycross Comparison
KEY HIGHLIGHTS Marazzo Innova hycross
BrandMahindraToyota
Price₹ 14.06 Lakhs₹ 18.86 Lakhs
Range-839 km/charge
Mileage17.3 kmpl16.13 to 23.24 kmpl
Battery Capacity--
Engine Capacity1497 cc-
TransmissionManual Automatic
Charging Time--

Filters
Marazzo
Mahindra Marazzo
M2 8 STR
₹14.06 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Innova Hycross
Toyota Innova Hycross
GX 7 STR
₹18.86 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Mahindra Marazzo Visual Comparison

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Dashboard
Instrument Cluster
Steering Wheel
Swipe Left
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Specification
Engine Type
1.5L Turbocharged I4TNGA
Alternate Fuel
Not Applicable-
Driving Range
779.85 km839 Km
Max Torque (Nm@rpm)
300 Nm @ 1750 rpm209 Nm @ 4500 rpm
Transmission
Manual - 6 GearsAutomatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override
Mileage (ARAI)
17.33 kmpl16.13 kmpl
Max Power (bhp@rpm)
121 bhp @ 3500 rpm173 bhp @ 6600 rpm
Drivetrain
FWDFWD
Turbocharger/Supercharger
Turbocharged-
Emission Standard
BS 6BS 6
Engine
1497 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1987 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Fuel Type
DieselPetrol
Minimum Turning Radius
5.25-
Rear Brake Type
DiscDisc
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
215 / 65 R16205 / 65 R16
Wheels
Steel RimsAlloy Wheels
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscDisc
Front Suspension
Double WishboneMacPherson Strut
Rear Suspension
Twist BeamSemi-independent Torsion beam
Rear Tyres
215 / 65 R16205 / 65 R16
No of Seating Rows
33 Rows
Bootspace
190 litres-
Seating Capacity
8 Person7 Person
Doors
55 Doors
Fuel Tank Capacity
45 liters52 litres
Length
4585 mm4755 mm
Wheelbase
2760 mm2850 mm
Height
1774 mm1785 mm
Width
1866 mm1845 mm
Features
Cabin-Boot Access
YesYes
Steering Adjustment
TiltTilt & Telescopic
Heater
YesYes
Cruise Control
NoNo
Parking Sensors
RearRear
Keyless Start/ Button Start
NoYes
Vanity Mirrors on Sun Visors
Co-Driver OnlyNo
Parking Assist
NoReverse Camera
Air Conditioner
Yes (Manual)Yes (Manual)
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal OnlyManual - Internal Only
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
12V Power Outlets
14
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlSingle Zone, Common Fan Speed Control
Rear AC
Blower, Vents on Roof , Common Fan Speed ControlBlower, Vents on Roof , Common Fan Speed Control
Adjustable Cluster Brightness
NoYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
DynamicNo
Clock
DigitalDigital
Door Ajar Warning
YesYes
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
AnalogueAnalogue
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
Analogue - DigitalAnalogue - Digital
Average Speed
YesYes
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
With KeyKeyless
Seat Adjustment
4 Way-
Rub - Strips
NoNo
Roof Mounted Antenna
NoYes
Body-Coloured Bumpers
YesYes
Body Kit
Cladding - Black/GreyCladding - Black/Grey
Sunroof / Moonroof
NoNo
Adjustable ORVM
Internally AdjustableElectrically Adjustable & Retractable
Power Windows
Front & RearFront & Rear
One Touch -Down
NoAll
Turn Indicators on ORVM
YesYes
Exterior Door Handles
BlackBody Coloured
Interior Door Handles
ChromeChrome
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
BlackBody Coloured
Rear Defogger
NoNo
Rear Wiper
NoYes
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseElectric Tailgate Release
One Touch - Up
NoAll
Driver Armrest Storage
YesYes
Sunglass Holder
NoNo
Cup Holders
Front & RearFront & Rear
Third Row Cup Holders
YesYes
Cooled Glove Box
NoNo
Cornering Headlights
NoNo
Headlights
HalogenLED
Tail Lights
HalogenLED
Headlight Height Adjuster
YesYes
Glove Box Lamp
NoNo
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Follow me home headlamps
NoNo
Lights on Vanity Mirrors
NoNo
Ambient Interior Lighting
NoNo
Rear Reading Lamp
YesNo
Automatic Head Lamps
NoYes
Warranty (Years)
3 Years3
Battery Warranty (Kilometres)
NoNot Applicable
Warranty (Kilometres)
100000 km100000
Steering mounted controls
NoYes
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)Android Auto (Wired), Apple Car Play (Wired)
iPod Compatibility
NoYes
Bluetooth Compatibility
NoPhone & Audio Streaming
Speakers
No4
Integrated (in-dash) Music System
NoYes
AM/FM Radio
NoYes
Head Unit Size
Not AvailableNot Applicable
MP3 Playback
No-
GPS Navigation System
NoNo
USB Compatibility
NoYes
Voice Command
NoYes
Display
NoTouch-screen Display
Aux Compatibility
NoYes
Check Vehicle Status Via App
NoYes
Geo-Fence
NoYes
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
NoYes
Electronic Stability Program (ESP)
NoYes
Hill Hold Control
NoYes
Brake Assist (BA)
NoNo
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
NoNo
Airbags
2 Airbags (Driver, Passenger)6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side)
Middle rear three-point seatbelt
NoNo
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
YesYes
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
4 Star (Global NCAP)5 Star (Bharat NCAP)
Third Row Seat Adjustment
2 way manually adjustable (headrest up / down)4 way manually adjustable (backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Rear Row Seat Adjustment
4 way manually adjustable (backrest tilt forward / back, headrest up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Split Third Row Seat
60:40 split50:50 split
Seat Upholstery
FabricFabric
Interiors
Dual ToneSingle Tone
Driver Armrest
YesYes
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
3rd Row Seats Type
BenchBench
Rear Armrest
YesYes
Driver Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)
Split Rear Seat
NoNo
Interior Colours
Black and BeigeBlack
Rear Passenger Seats Type
Captain SeatsCaptain Seats
Leather-wrapped Steering Wheel
NoNo
Folding Rear Seat
PartialFlat
Head-rests
Front & RearFront, Second & Third
Front Seatback Pockets
NoYes
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
16,59,90221,79,506
Ex-Showroom Price
14,05,90018,86,200
RTO
1,87,7382,09,700
Insurance
65,76483,106
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
35,67746,846

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