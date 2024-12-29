In 2026 when choosing among the Mahindra Marazzo and Toyota Innova Hycross, assess the models based on Price, Size, Range, Battery Capacity, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mahindra Marazzo Price starts at Rs. 14.06 Lakhs (ex-showroom price) for M2 8 STR and Toyota Innova Hycross Price starts at Rs. 18.86 Lakhs (ex-showroom price) for GX 7 STR. Marazzo: 1497 cc engine, 17.3 kmpl mileage. Innova Hycross: 1987 cc engine, 16.13 to 23.24 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Marazzo vs Innova Hycross Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Marazzo
|Innova hycross
|Brand
|Mahindra
|Toyota
|Price
|₹ 14.06 Lakhs
|₹ 18.86 Lakhs
|Range
|-
|839 km/charge
|Mileage
|17.3 kmpl
|16.13 to 23.24 kmpl
|Battery Capacity
|-
|-
|Engine Capacity
|1497 cc
|-
|Transmission
|Manual
|Automatic
|Charging Time
|-
|-