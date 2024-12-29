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Mahindra Marazzo vs Maruti Suzuki Ertiga [2018-2022]

In 2026 when choosing between the Mahindra Marazzo and Maruti Suzuki Ertiga [2018-2022], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mahindra Marazzo Price starts at Rs. 14.06 Lakhs (ex-showroom price) for M2 8 STR, Maruti Suzuki Ertiga [2018-2022] Price starts at Rs. 7.96 Lakhs (last recorded price) for LXi. Marazzo: 1497 cc engine, 17.3 kmpl mileage. Ertiga [2018-2022]: 1462 cc engine, 19.01 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Marazzo vs Ertiga [2018-2022] Comparison
KEY HIGHLIGHTS Marazzo Ertiga [2018-2022]
BrandMahindraMaruti Suzuki
Price₹ 14.06 Lakhs₹ 7.96 Lakhs
Mileage17.3 kmpl19.01 kmpl
Engine Capacity1497 cc1462 cc
TransmissionManual Automatic (Torque Converter) - 4 Gears, Manual Override, Manual - 5 Gears
Cylinders44

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Marazzo
Mahindra Marazzo
M2 8 STR
₹14.06 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Ertiga [2018-2022]
Maruti Suzuki Ertiga [2018-2022]
LXi
₹7.96 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Mahindra Marazzo Visual Comparison

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Taillight
Grille
Steering Wheel
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Specification
Engine Type
1.5L Turbocharged I4K 15 Smart Hybrid
Alternate Fuel
Not ApplicableNot Applicable
Driving Range
779.85 km855.45
Max Torque (Nm@rpm)
300 Nm @ 1750 rpm138 Nm @ 4400 rpm
Transmission
Manual - 6 GearsManual - 5 Gears
Mileage (ARAI)
17.33 kmpl19.01
Max Power (bhp@rpm)
121 bhp @ 3500 rpm103 bhp @ 6000 rpm
Drivetrain
FWDFWD
Turbocharger/Supercharger
TurbochargedNo
Emission Standard
BS 6BS 6
Engine
1497 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1462 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Fuel Type
Diesel-
Minimum Turning Radius
5.255.2
Rear Brake Type
DiscDrum
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
215 / 65 R16185 / 65 R15
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscVentilated Disc
Front Suspension
Double WishboneMacPherson Strut & Coil Spring
Rear Suspension
Twist BeamTorsion Beam & Coil Spring
Rear Tyres
215 / 65 R16185 / 65 R15
No of Seating Rows
33
Bootspace
190 litres209
Seating Capacity
8 Person7
Doors
55
Fuel Tank Capacity
45 liters45
Length
4585 mm4395
Wheelbase
2760 mm2740
Height
1774 mm1690
Width
1866 mm1735
Features
Cabin-Boot Access
YesYes
Steering Adjustment
TiltTilt
Heater
YesYes
Cruise Control
NoNo
Parking Sensors
RearRear
Keyless Start/ Button Start
NoNo
Vanity Mirrors on Sun Visors
Co-Driver OnlyNo
Parking Assist
NoNo
Air Conditioner
Yes (Manual)Yes (Manual)
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal OnlyNo
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
12V Power Outlets
11
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlSingle Zone, Common Fan Speed Control
Rear AC
Blower, Vents on Roof , Common Fan Speed Control-
Adjustable Cluster Brightness
NoNo
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
DynamicYes
Clock
DigitalDigital
Door Ajar Warning
YesYes
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
AnalogueAnalogue
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
Analogue - DigitalAnalogue - Digital
Average Speed
YesYes
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
With KeyRemote
Seat Adjustment
4 Way6 Way
Rub - Strips
NoNo
Roof Mounted Antenna
NoYes
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Body Kit
Cladding - Black/GreyNo
Sunroof / Moonroof
NoNo
Adjustable ORVM
Internally AdjustableInternally Adjustable
Power Windows
Front & RearFront & Rear
One Touch -Down
NoDriver
Turn Indicators on ORVM
YesNo
Exterior Door Handles
BlackBlack
Interior Door Handles
ChromeChrome
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
BlackBlack
Rear Defogger
NoNo
Rear Wiper
NoNo
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseInternal with Key
One Touch - Up
NoNo
Driver Armrest Storage
YesNo
Sunglass Holder
NoNo
Cup Holders
Front & RearFront Only
Third Row Cup Holders
YesYes
Cooled Glove Box
No-
Cornering Headlights
NoNo
Headlights
HalogenHalogen Projector
Tail Lights
HalogenLED
Headlight Height Adjuster
YesYes
Glove Box Lamp
NoNo
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Follow me home headlamps
NoNo
Lights on Vanity Mirrors
NoNo
Ambient Interior Lighting
NoNo
Rear Reading Lamp
YesNo
Automatic Head Lamps
NoNo
Warranty (Years)
3 Years2
Battery Warranty (Kilometres)
NoNo
Warranty (Kilometres)
100000 km40000
Steering mounted controls
NoNo
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)Android Auto (No), Apple Car Play (No)
iPod Compatibility
NoNo
Bluetooth Compatibility
NoNo
Speakers
NoNo
Integrated (in-dash) Music System
NoNo
AM/FM Radio
NoNo
Head Unit Size
Not AvailableNot Available
MP3 Playback
NoNo
GPS Navigation System
NoNo
USB Compatibility
NoNo
Voice Command
NoNo
Display
NoNo
Aux Compatibility
NoNo
Check Vehicle Status Via App
NoNo
Geo-Fence
NoNo
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
NoNo
Electronic Stability Program (ESP)
NoNo
Hill Hold Control
NoNo
Brake Assist (BA)
NoYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
NoNo
Airbags
2 Airbags (Driver, Passenger)2 Airbags (Driver, Passenger)
Middle rear three-point seatbelt
No-
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
YesYes
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
4 Star (Global NCAP)3 Star (Global NCAP)
Third Row Seat Adjustment
2 way manually adjustable (headrest up / down)4 way manually adjustable (backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Rear Row Seat Adjustment
4 way manually adjustable (backrest tilt forward / back, headrest up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Split Third Row Seat
60:40 split50:50 split
Seat Upholstery
FabricFabric
Interiors
Dual ToneDual Tone
Driver Armrest
YesNo
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
3rd Row Seats Type
BenchBench
Rear Armrest
YesNo
Driver Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Split Rear Seat
No60:40 split
Interior Colours
Black and BeigeBlack & Beige
Rear Passenger Seats Type
Captain SeatsBench
Leather-wrapped Steering Wheel
NoNo
Folding Rear Seat
PartialFull
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Front Seatback Pockets
NoYes
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
16,59,9028,97,126
Ex-Showroom Price
14,05,9007,96,500
RTO
1,87,73856,790
Insurance
65,76443,336
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
35,67719,282

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