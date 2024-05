Mahindra KUV100 NXT Price starts at Rs. 5.66 Lakhs (last recorded price) for K2 Plus 6 STR, Mahindra XUV 3XO Price starts at Rs. 7.49 Lakhs (ex-showroom price) for MX1. KUV100 NXT: 1198 cc engine, 18.15 kmpl mileage. XUV 3XO: 1197 cc engine, 18.06 to 21.2 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.

KUV100 NXT vs XUV 3XO Comparison