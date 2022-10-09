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Mahindra Bolero Neo vs Maruti Suzuki S-Cross

In 2026 when choosing between the Mahindra Bolero Neo and Maruti Suzuki S-Cross, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mahindra Bolero Neo Price starts at Rs. 8.85 Lakhs (ex-showroom price) for N4, Maruti Suzuki S-Cross Price starts at Rs. 8.39 Lakhs (last recorded price) for Sigma. Bolero Neo: 1493 cc engine, 17.2 kmpl mileage. S-Cross: 1462 cc engine, 18.4 to 18.5 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Bolero Neo vs S-Cross Comparison
KEY HIGHLIGHTS Bolero neo S-cross
BrandMahindraMaruti Suzuki
Price₹ 8.85 Lakhs₹ 8.39 Lakhs
Mileage17.2 kmpl18.4 to 18.5 kmpl
Engine Capacity1493 cc1462 cc
TransmissionManual Manual, Automatic
Cylinders34

Filters
Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
N4
₹8.85 Lakhs*
*Ex-showroom price
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S-Cross
Maruti Suzuki S-Cross
Sigma
₹8.39 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Mahindra Bolero Neo Visual Comparison

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Front View
Wheel
Headlight
Rear Left View
Grille
Gear Shifter
Front Right View
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Specification
Engine Type
1.5L I4 mHawk 100K15B Smart Hybrid
Max Torque (Nm@rpm)
260 Nm @ 1750-2250 rpm138 Nm @ 4400 rpm
Transmission
Manual - 5 GearsManual - 5 Gears
Max Power (bhp@rpm)
100 bhp @ 3750 rpm103 bhp @ 6000 rpm
Drivetrain
RWDFWD
Emission Standard
BS6 Phase 2BS 6
Engine
1493 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1462 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Fuel Type
Diesel-
Minimum Turning Radius
5.35 metres5.5
Rear Brake Type
DrumDisc
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
215 / 75 R15215 / 60 R16
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscVentilated Disc
Front Suspension
Double Wish-bone type, Independent Coil SpringMcPherson strut with coil spring
Rear Suspension
Multi-Link Coil Spring Suspension with Anti-Roll BarTorsion Beam with coil spring
Rear Tyres
215 / 75 R15215 / 60 R16
Bootspace
384 litres353
No of Seating Rows
3 Rows2
Seating Capacity
7 Person5
Doors
5 Doors5
Fuel Tank Capacity
50 litres48
Length
3995 mm4300
Wheelbase
2680 mm2600
Height
1817 mm1595
Width
1795 mm1785
Features
Cabin-Boot Access
YesYes
Steering Adjustment
TiltTilt
Heater
YesYes
Cruise Control
NoNo
Parking Sensors
RearRear
Parking Assist
NoNo
Keyless Start/ Button Start
NoNo
Vanity Mirrors on Sun Visors
Co-DriverCo-Driver Only
Air Conditioner
ManualYes (Manual)
Anti-glare Mirrors
NoManual - Internal Only
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Single Zone with Fan speed controlSingle Zone, Common Fan Speed Control
Rear AC
Manual-
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
NoNo
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
AnalogueAnalogue
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesNo
Instrument Cluster
Analogue - DigitalAnalogue - Digital
Average Speed
YesYes
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
With KeyKeyless
Rub - Strips
BlackNo
Chrome Finish Exhaust pipe
NoNo
Roof Mounted Antenna
NoYes
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Body Kit
NoCladding - Black/Grey
Adjustable ORVM
Externally AdjustableElectrically Adjustable
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Interior Door Handles
SilverSilver
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Scuff Plates
No-
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
BlackBody Coloured
Rear Defogger
NoNo
Boot-lid Opener
KeyElectric Tailgate Release
Driver Armrest Storage
NoNo
Sunglass Holder
NoNo
Cornering Headlights
NoNo
Headlights
HalogenHalogen Projector
Daytime Running Lights
NoNo
Tail Lights
HalogenHalogen
Headlight Height Adjuster
YesYes
Cabin Lamps
FrontFront
Fog Lights
No-
Follow me home headlamps
NoNo
Lights on Vanity Mirrors
NoCo-Driver Only
Warranty (Years)
32
Warranty (Kilometres)
10000040000
AM/FM Radio
NoNo
Steering mounted controls
NoNo
Smart Connectivity
NoAndroid Auto (No), Apple Car Play (No)
Head Unit Size
Not AvailableNot Available
iPod Compatibility
NoNo
Bluetooth Compatibility
NoNo
Integrated (in-dash) Music System
NoNo
USB Compatibility
NoNo
Touch Screen Size
No-
Voice Command
NoNo
Check Vehicle Status Via App
NoOptional
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Differential Lock
NoNo
Traction Control System (TC/TCS)
YesNo
Electronic Stability Program (ESP)
YesNo
Hill Hold Control
NoNo
Hill Descent Control
NoNo
Four-Wheel-Drive
NoNo
Brake Assist (BA)
NoYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Airbags
2 Airbags (Driver, Front Passenger)2 Airbags (Driver, Passenger)
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Lane Departure Warning
No-
Child Seat Anchor Points
NoYes
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
1 Star (Global NCAP)Not Tested
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
NoNo
Rear Row Seat Adjustment
2 way manually adjustable (headrest: up / down)2 way manually adjustable (headrest up / down)
Split Third Row Seat
No-
Seat Upholstery
VinylFabric
Driver Armrest
NoNo
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
NoNo
3rd Row Seats Type
Jump SeatsNo
Driver Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Split Rear Seat
No60:40 split
Leather-wrapped Steering Wheel
NoNo
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Folding Rear Seat
NoFull
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Front Seatback Pockets
YesYes
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
10,13,8409,57,868
Ex-Showroom Price
8,84,5008,39,000
RTO
86,72470,750
Insurance
42,11638,651
Accessories Charges
08,967
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
21,79120,588
Expert Rating
Pros and Cons

Pros

Robust buildSeven-seat layoutManual differential lock

Cons

Cabin remains dull and bare

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Maruti is planning to have a relook at its overall portfolio of products soon, especially the SUV segment.
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Mahindra has recently launched the new generation Bolero SUV, which essentially is a facelift version of the TUV300, at a starting price of <span class='webrupee'>₹</span>8.48 lakh. (Photo credit: Sabyasachi Dasgupta/HT Auto)
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