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Mahindra Bolero Neo vs Mahindra XUV300 Turbo Sport

In 2026 when choosing between the Mahindra Bolero Neo and Mahindra XUV300 Turbo Sport, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mahindra Bolero Neo Price starts at Rs. 8.85 Lakhs (ex-showroom price) for N4, Mahindra XUV300 Turbo Sport Price starts at Rs. 9.31 Lakhs (last recorded price) for W4. Bolero Neo: 1493 cc engine, 17.2 kmpl mileage. XUV300 Turbo Sport: 1197 cc engine, 18.2 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Bolero Neo vs XUV300 Turbo Sport Comparison
KEY HIGHLIGHTS Bolero neo Xuv300 turbo sport
BrandMahindraMahindra
Price₹ 8.85 Lakhs₹ 9.31 Lakhs
Mileage17.2 kmpl18.2 kmpl
Engine Capacity1493 cc1197 cc
TransmissionManual Manual
Cylinders33

Filters
Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
N4
₹8.85 Lakhs*
*Ex-showroom price
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XUV300 Turbo Sport
Mahindra XUV300 Turbo Sport
W4
₹9.31 Lakhs*
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Specification
Engine Type
1.5L I4 mHawk 1001.2 Turbo
Max Torque (Nm@rpm)
260 Nm @ 1750-2250 rpm230 Nm @ 1500 rpm
Transmission
Manual - 5 GearsManual - 6 Gears
Max Power (bhp@rpm)
100 bhp @ 3750 rpm129 bhp @ 5000 rpm
Drivetrain
RWDFWD
Emission Standard
BS6 Phase 2BS6 Phase 2
Engine
1493 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1197 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Fuel Type
DieselPetrol
Minimum Turning Radius
5.35 metres5.3 metres
Rear Brake Type
DrumDisc
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
215 / 75 R15205 / 65 R16
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscDisc
Front Suspension
Double Wish-bone type, Independent Coil SpringMacPherson Strut with anti-roll bar
Rear Suspension
Multi-Link Coil Spring Suspension with Anti-Roll BarTwist beam suspension with coil spring
Rear Tyres
215 / 75 R15205 / 65 R16
Bootspace
384 litres257 litres
No of Seating Rows
3 Rows2 Rows
Seating Capacity
7 Person5 Person
Doors
5 Doors5 Doors
Fuel Tank Capacity
50 litres42 litres
Length
3995 mm3995 mm
Wheelbase
2680 mm2600 mm
Height
1817 mm1627 mm
Width
1795 mm1821 mm
Features
Cabin-Boot Access
YesYes
Steering Adjustment
TiltTilt
Heater
YesYes
Cruise Control
NoNo
Parking Sensors
RearRear
Parking Assist
NoNo
Keyless Start/ Button Start
NoNo
Vanity Mirrors on Sun Visors
Co-Driver-
Air Conditioner
ManualYes (Manual)
Anti-glare Mirrors
NoManual - Internal Only
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Single Zone with Fan speed controlSingle Zone, Common Fan Speed Control
Rear AC
Manual-
Adjustable Cluster Brightness
YesNo
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
NoDynamic
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
AnalogueAnalogue
Instantaneous Consumption
YesNo
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
Analogue - DigitalAnalogue - Digital
Average Speed
YesNo
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
With KeyRemote
Rub - Strips
BlackBlack
Chrome Finish Exhaust pipe
NoNo
Roof Mounted Antenna
NoYes
Body-Coloured Bumpers
YesYes
Body Kit
NoCladding - Black/Grey
Adjustable ORVM
Externally AdjustableElectrically Adjustable
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Interior Door Handles
SilverBlack
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Scuff Plates
NoYes
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
BlackBlack
Rear Defogger
NoNo
Boot-lid Opener
KeyElectric Tailgate Release
Driver Armrest Storage
NoNo
Sunglass Holder
NoYes
Cornering Headlights
NoNo
Headlights
HalogenHalogen
Daytime Running Lights
NoNo
Tail Lights
HalogenLED
Headlight Height Adjuster
YesYes
Cabin Lamps
FrontFront and Rear
Fog Lights
No-
Follow me home headlamps
NoYes
Lights on Vanity Mirrors
NoCo-Driver Only
Warranty (Years)
33
Warranty (Kilometres)
100000Unlimited
AM/FM Radio
NoYes
Steering mounted controls
NoNo
Smart Connectivity
NoAndroid Auto (No), Apple Car Play (No)
Head Unit Size
Not AvailableNot Applicable
iPod Compatibility
NoYes
Bluetooth Compatibility
NoPhone & Audio Streaming
Integrated (in-dash) Music System
NoYes
USB Compatibility
NoYes
Touch Screen Size
No-
Voice Command
NoNo
Check Vehicle Status Via App
NoNo
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Differential Lock
No-
Traction Control System (TC/TCS)
YesNo
Electronic Stability Program (ESP)
YesNo
Hill Hold Control
NoNo
Hill Descent Control
NoNo
Four-Wheel-Drive
No-
Brake Assist (BA)
NoYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Airbags
2 Airbags (Driver, Front Passenger)2 Airbags (Driver, Passenger)
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Lane Departure Warning
No-
Child Seat Anchor Points
NoYes
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
1 Star (Global NCAP)5 Star (Global NCAP)
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
NoNo
Rear Row Seat Adjustment
2 way manually adjustable (headrest: up / down)2 way manually adjustable (headrest up / down)
Split Third Row Seat
No-
Seat Upholstery
VinylFabric
Driver Armrest
NoNo
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
NoNo
3rd Row Seats Type
Jump Seats-
Driver Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Split Rear Seat
NoNo
Leather-wrapped Steering Wheel
NoNo
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Folding Rear Seat
NoFull
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Front Seatback Pockets
YesYes
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
10,13,84010,56,404
Ex-Showroom Price
8,84,5009,30,501
RTO
86,72477,135
Insurance
42,11648,268
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
21,79122,706
Expert Rating
-
Pros and Cons

Pros

Robust buildSeven-seat layoutManual differential lock

Cons

Cabin remains dull and bare

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