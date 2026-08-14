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Mahindra Bolero Neo Plus vs Toyota Innova Hycross

In 2026 when choosing among the Mahindra Bolero Neo Plus and Toyota Innova Hycross, assess the models based on Price, Size, Range, Battery Capacity, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mahindra Bolero Neo Plus Price starts at Rs. 11.41 Lakhs (ex-showroom price) for P4 and Toyota Innova Hycross Price starts at Rs. 18.86 Lakhs (ex-showroom price) for GX 7 STR. Bolero Neo Plus: 2184 cc engine, 14 kmpl mileage. Innova Hycross: 1987 cc engine, 16.13 to 23.24 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Bolero Neo Plus vs Innova Hycross Comparison
KEY HIGHLIGHTS Bolero neo plus Innova hycross
BrandMahindraToyota
Price₹ 11.41 Lakhs₹ 18.86 Lakhs
Range-839 km/charge
Mileage14 kmpl16.13 to 23.24 kmpl
Battery Capacity--
Engine Capacity2184 cc-
TransmissionManual Automatic
Charging Time--

Filters
Bolero Neo Plus
Mahindra Bolero Neo Plus
P4
₹11.41 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Innova Hycross
Toyota Innova Hycross
GX 7 STR
₹18.86 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Mahindra Bolero Neo Plus Visual Comparison

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Airbags
Dashboard
Door View Of Driver Seat
Front Left Side
Swipe Left
Drag the handle left & right to view full image
Swipe Right
Specification
Engine Type
2.2 litre mHawk DieselTNGA
Others
Idle Start/Stop-
Electric Motor
No-
Max Torque (Nm@rpm)
280 Nm @ 1800 rpm209 Nm @ 4500 rpm
Transmission
Manual - 6 GearsAutomatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override
Mileage (ARAI)
14 kmpl16.13 kmpl
Max Power (bhp@rpm)
118 bhp @ 4000 rpm173 bhp @ 6600 rpm
Drivetrain
RWDFWD
Turbocharger/Supercharger
Turbocharged-
Emission Standard
BS6 Phase 2BS 6
Engine
2184 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1987 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Fuel Type
DieselPetrol
Rear Brake Type
DrumDisc
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
215 / 70 R16205 / 65 R16
Wheels
Steel RimsAlloy Wheels
Steering Type
Power assisted (Hydraulic)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscDisc
Rear Suspension
Multi-Link with Coil Spring and Stabilizer BarSemi-independent Torsion beam
Front Suspension
Double Wish-Bone with Coil Spring and Stabilizer BarMacPherson Strut
Rear Tyres
215 / 70 R16205 / 65 R16
Length
4400 mm4755 mm
Wheelbase
2680 mm2850 mm
Height
1812 mm1785 mm
Width
1795 mm1845 mm
Bootspace
696 litres-
No of Seating Rows
3 Rows3 Rows
Seating Capacity
9 Person7 Person
Doors
5 Doors5 Doors
Fuel Tank Capacity
60 litres52 litres
Features
Steering Adjustment
TiltTilt & Telescopic
Cabin-Boot Access
YesYes
Parking Sensors
RearRear
Parking Assist
Reverse CameraReverse Camera
Keyless Start/ Button Start
NoYes
Air Conditioner
Yes (Manual)Yes (Manual)
Anti-glare Mirrors
NoManual - Internal Only
Heater
YesYes
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
12V Power Outlets
Yes4
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlSingle Zone, Common Fan Speed Control
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Tachometer
AnalogueAnalogue
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
Analogue - DigitalAnalogue - Digital
Average Speed
YesYes
Average Fuel Consumption
YesYes
Clock
DigitalDigital
Door Ajar Warning
YesYes
Low Fuel Level Warning
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
With KeyKeyless
Body-Coloured Bumpers
YesYes
Roof Mounted Antenna
YesYes
Adjustable ORVM
Externally AdjustableElectrically Adjustable & Retractable
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Exterior Door Handles
BlackBody Coloured
Interior Door Handles
BlackChrome
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredBody Coloured
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Rear Defogger
NoNo
Rear Wiper
NoYes
Driver Armrest Storage
NoYes
Cup Holders
Front OnlyFront & Rear
Warranty (Years)
33
Warranty (Kilometres)
100000100000
Battery Warranty (Years)
Not ApplicableNot Applicable
Headlights
HalogenLED
Tail Lights
HalogenLED
Headlight Height Adjuster
YesYes
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Fog Lights
No-
Follow me home headlamps
NoNo
Rear Reading Lamp
YesNo
AM/FM Radio
NoYes
Steering mounted controls
NoYes
Smart Connectivity
NoAndroid Auto (Wired), Apple Car Play (Wired)
Head Unit Size
Not AvailableNot Applicable
Bluetooth Compatibility
NoPhone & Audio Streaming
Speakers
No4
Integrated (in-dash) Music System
NoYes
USB Compatibility
NoYes
Display
NoTouch-screen Display
Aux Compatibility
NoYes
Airbags
2 Airbags (Driver, Front Passenger)6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side)
Middle rear three-point seatbelt
YesNo
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
NoYes
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
Not Tested5 Star (Bharat NCAP)
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Rear Row Seat Adjustment
2 way manually adjustable (headrest: up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Seat Upholstery
VinylFabric
Interiors
Dual ToneSingle Tone
Driver Armrest
NoYes
Rear Armrest
NoYes
3rd Row Seats Type
Jump SeatsBench
Driver Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down)8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)
Interior Colours
Black & BeigeBlack
Rear Passenger Seats Type
BenchCaptain Seats
Folding Rear Seat
FlatFlat
Head-rests
NoFront, Second & Third
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down)8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)
Front Seatback Pockets
YesYes
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
13,71,57921,79,506
Ex-Showroom Price
11,41,00118,86,200
RTO
1,54,6252,09,700
Insurance
75,45383,106
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
29,48046,846

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