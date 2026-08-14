In 2026 when choosing among the Mahindra Bolero Neo Plus and Toyota Innova Hycross, assess the models based on Price, Size, Range, Battery Capacity, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mahindra Bolero Neo Plus Price starts at Rs. 11.41 Lakhs (ex-showroom price) for P4 and Toyota Innova Hycross Price starts at Rs. 18.86 Lakhs (ex-showroom price) for GX 7 STR. Bolero Neo Plus: 2184 cc engine, 14 kmpl mileage. Innova Hycross: 1987 cc engine, 16.13 to 23.24 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Bolero Neo Plus vs Innova Hycross Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Bolero neo plus
|Innova hycross
|Brand
|Mahindra
|Toyota
|Price
|₹ 11.41 Lakhs
|₹ 18.86 Lakhs
|Range
|-
|839 km/charge
|Mileage
|14 kmpl
|16.13 to 23.24 kmpl
|Battery Capacity
|-
|-
|Engine Capacity
|2184 cc
|-
|Transmission
|Manual
|Automatic
|Charging Time
|-
|-