Range Rover Velar [2017-2023] vs GLE [2020-2023] Comparison

KEY HIGHLIGHTS Range rover velar [2017-2023] Gle [2020-2023] Brand Land Rover Mercedes-Benz Price ₹ 79.87 Lakhs ₹ 91.2 Lakhs Mileage 13.1 to 15.2 kmpl 14 kmpl Engine Capacity 1997 cc 1950 cc Transmission Automatic Automatic Cylinders 4 4

In 2026 when choosing between the Land Rover Range Rover Velar [2017-2023] and Mercedes-Benz GLE [2020-2023], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Land Rover Range Rover Velar [2017-2023] Price starts at Rs. 79.87 Lakhs (last recorded price) for 2.0 R-Dynamic S Petrol, Mercedes-Benz GLE [2020-2023] Price starts at Rs. 91.2 Lakhs (last recorded price) for 300d 4MATIC LWB. Range Rover Velar [2017-2023]: 1997 cc engine, 13.1 to 15.2 kmpl mileage. GLE [2020-2023]: 1950 cc engine, 14 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.