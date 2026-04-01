hamburger icon
HomeCompare CarsRange Rover Velar [2017-2023] vs GLE

Land Rover Range Rover Velar [2017-2023] vs Mercedes-Benz GLE

In 2026 when choosing between the Land Rover Range Rover Velar [2017-2023] and Mercedes-Benz GLE, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Land Rover Range Rover Velar [2017-2023] Price starts at Rs. 79.87 Lakhs (last recorded price) for 2.0 R-Dynamic S Petrol, Mercedes-Benz GLE Price starts at Rs. 99 Lakhs (ex-showroom price) for 300d AMG Line. Range Rover Velar [2017-2023]: 1997 cc engine, 13.1 to 15.2 kmpl mileage. GLE: 1993 cc engine, 9 to 9.7 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Range Rover Velar [2017-2023] vs GLE Comparison
KEY HIGHLIGHTS Range rover velar [2017-2023] Gle
BrandLand RoverMercedes-Benz
Price₹ 79.87 Lakhs₹ 99 Lakhs
Mileage13.1 to 15.2 kmpl9 to 9.7 kmpl
Engine Capacity1997 cc1993 cc
TransmissionAutomatic Automatic
Cylinders44

Filters
Range Rover Velar [2017-2023]
Land Rover Range Rover Velar [2017-2023]
2.0 R-Dynamic S Petrol
₹79.87 Lakhs*
*Last Recorded Price
Check Details
GLE
Mercedes-Benz GLE
300d AMG Line
₹99 Lakhs*
*Ex-showroom price
Check Offers
Add Car
Specification
Engine Type
2.0L Ingenium Turbocharged I4OM656 Turbocharged I4
Others
Regenerative Braking, Idle Start/StopIdle Start/Stop
Alternate Fuel
Not Applicable-
Driving Range
1079.12-
Max Torque (Nm@rpm)
365 Nm @ 1500 rpm550 Nm @ 1800-2200rpm
Transmission
Automatic (Torque Converter) - 8 Gears, Paddle Shift, Sport ModeAutomatic (TC) - 9 Gears, Paddle Shift
Mileage (ARAI)
13.16-
Drivetrain
4WD / AWDAWD
Max Power (bhp@rpm)
247 bhp @ 5500 rpm265 bhp @ 4200 rpm
Turbocharger/Supercharger
TurbochargedTurbocharged
Fuel Type
Petrol-
Emission Standard
BS 6BS6 Phase 2
Engine
1997 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1993 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Minimum Turning Radius
5.8-
Rear Brake Type
Ventilated DiscVentilated Disc
Spare Wheel
Alloy-
Front Tyres
255 / 55 R20R20
Wheels
Alloy WheelsAlloy Wheels
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
Ventilated DiscVentilated Disc
Rear Suspension
Integral Link suspension with air or coil springs, continuously-variable dampers, passive anti-roll barndependent, Multi-link, Air Suspension with Adaptive Damping
Front Suspension
Double wishbone suspension, air or coil springs, continuously-variable dampers, passive anti-roll barIndependent, Double Wishbone, Air Suspension with Adaptive Damping
Rear Tyres
255 / 55 R20R20
Ground Clearance
196-
Length
47974924 mm
Wheelbase
28742995 mm
Height
16841795 mm
Width
20412157 mm
Bootspace
513-
No of Seating Rows
22 Rows
Seating Capacity
55 Person
Doors
55 Doors
Fuel Tank Capacity
82-
Features
Steering Adjustment
Electric Tilt & TelescopicManual Tilt & Telescopic
Cabin-Boot Access
YesYes
Cruise Control
YesYes
Heater
YesYes
Parking Sensors
Front & RearFront & Rear
Keyless Start/ Button Start
YesYes
Parking Assist
Reverse Camera with GuidanceReverse Camera with Guidance
Vanity Mirrors on Sun Visors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Air Conditioner
Yes (Automatic Four Zone)Yes (Automatic Four Zone)
Anti-glare Mirrors
Electronic - AllElectronic - All
12V Power Outlets
Yes2
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Two Zones, Individual Fan Speed ControlsTwo Zones, Individual Fan Speed Controls
Rear AC
Two Zones, Vents Behind Front Armrest, Individual Fan Speed ControlsTwo Zones, Vents Behind Front Armrest, Individual Fan Speed Controls
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
DynamicDynamic
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
DigitalDigital
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
DigitalDigital
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
NoNo
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Seat Adjustment
4 Way-
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
RemoteKeyless
Rub - Strips
NoNo
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Chrome Finish Exhaust pipe
YesYes
Roof Mounted Antenna
YesNo
Body Kit
NoCladding - Black/Grey
Sunroof / Moonroof
Panoramic SunroofPanoramic Sunroof
Adjustable ORVM
Electrically Adjustable & RetractableElectrically Adjustable & Retractable
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Turn Indicators on ORVM
YesYes
Rear Defogger
YesYes
One Touch -Down
AllAll
Rain-sensing Wipers
YesYes
Exterior Door Handles
Body ColouredBody Coloured
Interior Door Handles
ChromeChrome
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
BlackBody Coloured
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Rear Windshield Blind
NoNo
Boot-lid Opener
Foot Trigger Opening/AutomaticElectric Opening and Closing
Rear Wiper
YesYes
One Touch - Up
AllAll
Side Window Blinds
NoRear - Electric
Driver Armrest Storage
YesYes
Sunglass Holder
NoYes
Cooled Glove Box
No-
Cup Holders
Front & RearFront & Rear
Warranty (Years)
32
Battery Warranty (Kilometres)
NoNot Applicable
Warranty (Kilometres)
100000Unlimited
Cornering Headlights
IntelligentIntelligent
Glove Box Lamp
YesYes
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Rear Reading Lamp
YesYes
Lights on Vanity Mirrors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Ambient Interior Lighting
NoMulti-colour
Automatic Head Lamps
YesYes
Headlights
LEDLED
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
LEDLED
Daytime Running Lights
LEDLED
Fog Lights
LED on front, Halogen on rearLED on front, LED on rear
Follow me home headlamps
YesYes
Puddle Lamps
NoYes
CD Player
No-
Gesture Control
No-
Steering mounted controls
YesYes
Display Screen for Rear Passengers
NoNo
Smart Connectivity
Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)
iPod Compatibility
YesYes
Bluetooth Compatibility
Phone & Audio StreamingPhone & Audio Streaming
Speakers
6+6+
Integrated (in-dash) Music System
YesYes
Internal Hard-drive
No-
AM/FM Radio
YesYes
Head Unit Size
Not AvailableNot Applicable
DVD Playback
NoNo
MP3 Playback
Yes-
USB Compatibility
YesYes
GPS Navigation System
YesYes
Voice Command
YesYes
Aux Compatibility
YesYes
Display
Touch-screen DisplayLCD Display
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
YesYes
Remote AC On/Off Via app
YesYes
Over The Air (OTA) Updates
YesYes
Remote Sunroof Open/Close Via app
NoNo
Check Vehicle Status Via App
YesYes
Remote Car Lock/Unlock Via app
YesYes
Geo-Fence
YesYes
Find My Car
YesYes
Emergency Call
YesYes
Differential Lock
ElectronicNo
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
YesYes
Hill Hold Control
YesYes
Electronic Stability Program (ESP)
YesYes
Hill Descent Control
YesYes
Ride Height Adjustment
YesNo
Four-Wheel-Drive
Full-timeTorque-On-Demand
Limited Slip Differential (LSD)
YesNo
Brake Assist (BA)
YesYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
Yes-
Airbags
6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side)7 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side)
Middle rear three-point seatbelt
YesYes
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
YesYes
Emergency Brake Light Flashing
Yes-
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
5 Star (Euro NCAP)5 Star (Euro NCAP)
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
YesYes
Rear Row Seat Adjustment
2 way electrically adjustable (backrest tilt forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest up / down)2 way manually adjustable (headrest up / down)
Seat Upholstery
LeatherArtificial Leather
Interiors
Dual ToneDual Tone
Driver Armrest
YesYes
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
With Cup HolderWith Cup Holder
Split Rear Seat
60:40 split60:40 split
Driver Seat Adjustment
12 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down) + 2 way manually adjustable (headrest up / down)14 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, extended thigh support forward / back)
Interior Colours
Ebony, Acorn / EbonyMacchiato Beige / Black, Black
Ventilated Seats
NoNo
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
YesYes
Folding Rear Seat
FullFull
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Ventilated Seat Type
NoNo
Front Seatback Pockets
YesYes
Front Passenger Seat Adjustment
12 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down) + 2 way manually adjustable (headrest up / down)14 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, extended thigh support forward / back)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
90,78,8101,16,05,221
Ex-Showroom Price
79,87,00099,00,000
RTO
8,05,20012,91,500
Insurance
2,43,6054,13,221
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
1,94,2252,49,441

Trending cars

Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹18.9 - 28.49 Lakhs
VinFast VF7

VinFast VF7

₹21.89 - 26.79 Lakhs
Tata Sierra

Tata Sierra

₹11.49 - 21.29 Lakhs
Mahindra XEV 9S

Mahindra XEV 9S

₹20.65 - 30.7 Lakhs
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹13.69 - 25.49 Lakhs
View allPopular Cars

Latest Car & Bike News

The updated Mercedes-Benz GLS and GLE made their world debut at the Tuscaloosa plant.
2026 Mercedes-Benz GLS and GLE debut globally
1 Apr 2026
Mercedes-Benz has expanded its luxury SUV lineup in India with the launch of the limited-run GLE and GLS Night Edition
Mercedes-Benz launches limited-run GLE and GLS Night Editions, prices start from 1.05 cr
21 May 2026
Divine chose the Emerald Green colour for the exterior. As of now, the interior colour is not known.
Rapper Divine buys Mercedes Benz GLE 53 AMG worth 1.85 crore
28 Dec 2024
The Land Rover Range Rover Velar facelift arrives in India priced at <span class='webrupee'>₹</span>94.30 lakh (ex-showroom)
Range Rover Velar facelift launched at 94.30 lakh, deliveries to begin soon
13 Sept 2023
The Range Rover Velar Autobiography commands a <span class='webrupee'>₹</span>5 lakh premium over the Dynamic SE trim and packs even more premium materials and equipment
Range Rover Velar Autobiography launched in India, prices start at 84.90 lakh
17 Jul 2025
The Range Rover Velar facelift is now more accessible by <span class='webrupee'>₹</span>6.40 lakh and retails at <span class='webrupee'>₹</span>87.90 lakh (ex-showroom)
Range Rover Velar luxury SUV gets a massive 6.40 lakh price cut in India
22 Feb 2024
View all
  News

Latest Videos

Range Rover Sport is available in Dynamic SE, Dynamic HSE and Autobiography specifications.
2022 Range Rover Sport: First Look
12 Dec 2022
The Range Rover is offered in four variants - SE, HSE and Autobiography, with a First Edition available only in the first year of production and comes with a number of updates over the Autobiography model.
Range Rover 2022: First drive review
27 Nov 2022
<p>The Freelander 2 gets a mid-cycle update, we take it for a quick spin.</p>
2013 Land Rover Freelander video review
29 Dec 2012
Mercedes EQS facelift gets a larger 118 kWh battery pack which has helped to enhance its driving range by around 11 per cent.
Mercedes Benz launches EQS facelift: When will it come to India?
11 Apr 2024
Mercedes Benz has launched the 2023 GLE SUV in India at a starting price of <span class='webrupee'>₹</span>96.4 lakh (ex-showroom). The price goes up to <span class='webrupee'>₹</span>1.15 crore (ex-showroom) for the top-end diesel variant. In its new avatar, the 2023 GLE comes with subtle changes in design and features.
2023 Mercedes GLE SUV first drive review: Better than BMW X5?
18 Nov 2023
Mercedes Benz kicked off 2024 with the launch of the AMG GLE 53 coupe in India at a starting price of <span class='webrupee'>₹</span>1.85 crore (ex-showroom).
Mercedes AMG GLE 53 review: A bulked up sprinter with touch of luxury
29 May 2024
View all
 

Latest Cars in India 2026

Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

13.69 - 25.49 Lakhs
Check EMI Offers
Toyota Hilux

Toyota Hilux

31.99 - 36.69 Lakhs
Check EMI Offers
Honda ZR-V

Honda ZR-V

47.99 Lakhs
Check EMI Offers
Maruti Suzuki Brezza

Maruti Suzuki Brezza

7.4 - 13.71 Lakhs
Check EMI Offers
Kia Syros EV

Kia Syros EV

13.5 - 20 Lakhs
Check EMI Offers

Popular Cars in India 2026

Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

18.9 - 28.49 Lakhs
Check EMI Offers
VinFast VF7

VinFast VF7

21.89 - 26.79 Lakhs
Check EMI Offers
Tata Sierra

Tata Sierra

11.49 - 21.29 Lakhs
Check EMI Offers
Mahindra XEV 9S

Mahindra XEV 9S

20.65 - 30.7 Lakhs
Check EMI Offers
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

13.69 - 25.49 Lakhs
Check EMI Offers

Upcoming Cars in India 2026

Skoda New Slavia

Skoda New Slavia

12 - 19 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers
BMW X1 LWB

BMW X1 LWB

51 - 55 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers
Hyundai Palisade

Hyundai Palisade

50 - 60 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers
Tata Avinya

Tata Avinya

30 - 60 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers
Kia Sportage

Kia Sportage

25 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers