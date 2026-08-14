In 2026 when choosing between the Land Rover Range Rover Velar [2017-2023] and Mercedes-Benz AMG GLA35, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Land Rover Range Rover Velar [2017-2023] Price starts at Rs. 79.87 Lakhs (last recorded price) for 2.0 R-Dynamic S Petrol, Mercedes-Benz AMG GLA35 Price starts at Rs. 63.5 Lakhs (ex-showroom price) for 4MATIC. Range Rover Velar [2017-2023]: 1997 cc engine, 13.1 to 15.2 kmpl mileage. AMG GLA35: 1991 cc engine, 13.4 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Range Rover Velar [2017-2023] vs AMG GLA35 Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Range rover velar [2017-2023]
|Amg gla35
|Brand
|Land Rover
|Mercedes-Benz
|Price
|₹ 79.87 Lakhs
|₹ 63.5 Lakhs
|Mileage
|13.1 to 15.2 kmpl
|13.4 kmpl
|Engine Capacity
|1997 cc
|1991 cc
|Transmission
|Automatic
|Automatic
|Cylinders
|4
|4