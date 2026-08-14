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Land Rover Range Rover Velar [2017-2023] vs Mercedes-Benz AMG GLA35

In 2026 when choosing between the Land Rover Range Rover Velar [2017-2023] and Mercedes-Benz AMG GLA35, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Land Rover Range Rover Velar [2017-2023] Price starts at Rs. 79.87 Lakhs (last recorded price) for 2.0 R-Dynamic S Petrol, Mercedes-Benz AMG GLA35 Price starts at Rs. 63.5 Lakhs (ex-showroom price) for 4MATIC. Range Rover Velar [2017-2023]: 1997 cc engine, 13.1 to 15.2 kmpl mileage. AMG GLA35: 1991 cc engine, 13.4 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Range Rover Velar [2017-2023] vs AMG GLA35 Comparison
KEY HIGHLIGHTS Range rover velar [2017-2023] Amg gla35
BrandLand RoverMercedes-Benz
Price₹ 79.87 Lakhs₹ 63.5 Lakhs
Mileage13.1 to 15.2 kmpl13.4 kmpl
Engine Capacity1997 cc1991 cc
TransmissionAutomatic Automatic
Cylinders44

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Range Rover Velar [2017-2023]
Land Rover Range Rover Velar [2017-2023]
2.0 R-Dynamic S Petrol
₹79.87 Lakhs*
*Last Recorded Price
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AMG GLA35
Mercedes-Benz AMG GLA35
4MATIC
₹63.50 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Specification
Engine Type
2.0L Ingenium Turbocharged I42.0L
Others
Regenerative Braking, Idle Start/StopIdle Start/Stop
Alternate Fuel
Not Applicable-
Driving Range
1079.12-
Max Torque (Nm@rpm)
365 Nm @ 1500 rpm400 Nm @ 3000-4000 rpm
Transmission
Automatic (Torque Converter) - 8 Gears, Paddle Shift, Sport ModeAutomatic (DCT) - 8 Gears, Paddle Shift, Sport Mode
Mileage (ARAI)
13.16-
Drivetrain
4WD / AWDAWD
Max Power (bhp@rpm)
247 bhp @ 5500 rpm302 bhp @ 5800 rpm
Turbocharger/Supercharger
TurbochargedTurbocharged
Fuel Type
Petrol-
Emission Standard
BS 6BS6 Phase 2
Engine
1997 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1991 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Minimum Turning Radius
5.86 metres
Rear Brake Type
Ventilated DiscDisc
Spare Wheel
Alloy-
Front Tyres
255 / 55 R20235 / 45 R19
Wheels
Alloy WheelsAlloy Wheels
Steering Type
Power assisted (Electric)-
Front Brake Type
Ventilated DiscVentilated Disc
Rear Suspension
Integral Link suspension with air or coil springs, continuously-variable dampers, passive anti-roll barMultilink, Coil Springs, Gas-filled Shock Absorbers, Stabiliser Bar with Electronic Damping Control
Front Suspension
Double wishbone suspension, air or coil springs, continuously-variable dampers, passive anti-roll barMacPherson Strut with Transverse Control Arm, Coil Springs, Twin-tube Gas-filled Shock Absorbers, Stabiliser Bar with Electronic Damping Control
Rear Tyres
255 / 55 R20235 / 45 R19
Ground Clearance
196-
Length
47974436 mm
Wheelbase
28742729 mm
Height
16841588 mm
Width
20411849 mm
Bootspace
513435 litres
No of Seating Rows
22 Rows
Seating Capacity
55 Person
Doors
55 Doors
Fuel Tank Capacity
8251 litres
Features
Steering Adjustment
Electric Tilt & TelescopicElectric Tilt & Telescopic
Cabin-Boot Access
YesYes
Cruise Control
YesYes
Heater
YesYes
Parking Sensors
Front & RearFront & Rear
Keyless Start/ Button Start
YesYes
Parking Assist
Reverse Camera with GuidanceReverse Camera with Guidance
Vanity Mirrors on Sun Visors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Air Conditioner
Yes (Automatic Four Zone)Automatic Climate Control: Dual Zone
Anti-glare Mirrors
Electronic - AllElectronic - Internal & Driver Door
12V Power Outlets
Yes-
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Two Zones, Individual Fan Speed ControlsTwo Zones, Individual Fan Speed Controls
Rear AC
Two Zones, Vents Behind Front Armrest, Individual Fan Speed ControlsBlower, Vents Behind Front Armrest
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
DynamicYes
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
DigitalDigital
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
Yes-
Instrument Cluster
DigitalDigital
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
NoNo
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Seat Adjustment
4 Way-
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
RemoteKeyless
Rub - Strips
NoSilver
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Chrome Finish Exhaust pipe
YesYes
Roof Mounted Antenna
YesYes
Body Kit
NoNo
Sunroof / Moonroof
Panoramic SunroofPanoramic
Adjustable ORVM
Electrically Adjustable & RetractableElectrically Adjustable & Retractable
Power Windows
Front & Rear-
Turn Indicators on ORVM
YesYes
Rear Defogger
YesYes
One Touch -Down
AllAll
Rain-sensing Wipers
YesYes
Exterior Door Handles
Body Coloured-
Interior Door Handles
ChromeSilver
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Black-
Door Pockets
Front & RearFront
Rear Windshield Blind
No-
Boot-lid Opener
Foot Trigger Opening/AutomaticElectric Opening and Closing
Rear Wiper
YesYes
One Touch - Up
AllAll
Side Window Blinds
No-
Driver Armrest Storage
YesYes
Sunglass Holder
No-
Cooled Glove Box
No-
Cup Holders
Front & RearFront & Second Row
Warranty (Years)
38
Battery Warranty (Kilometres)
NoNot Applicable
Warranty (Kilometres)
100000Unlimited
Cornering Headlights
IntelligentNo
Glove Box Lamp
YesYes
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Rear Reading Lamp
YesYes
Lights on Vanity Mirrors
Driver & Co-DriverCo-Driver Only
Ambient Interior Lighting
NoMulti-colour
Automatic Head Lamps
YesYes
Headlights
LEDLED
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
LEDLED
Daytime Running Lights
LEDLED
Fog Lights
LED on front, Halogen on rear-
Follow me home headlamps
YesYes
Puddle Lamps
NoYes
CD Player
No-
Gesture Control
No-
Steering mounted controls
YesYes
Display Screen for Rear Passengers
No-
Smart Connectivity
Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)-
iPod Compatibility
YesYes
Bluetooth Compatibility
Phone & Audio Streaming-
Speakers
6+6+
Integrated (in-dash) Music System
YesYes
Internal Hard-drive
No-
AM/FM Radio
YesYes
Head Unit Size
Not AvailableNot Applicable
DVD Playback
No-
MP3 Playback
Yes-
USB Compatibility
YesYes
GPS Navigation System
YesYes
Voice Command
YesYes
Aux Compatibility
Yes-
Display
Touch-screen DisplayTouch-screen Display
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
YesYes
Remote AC On/Off Via app
YesYes
Over The Air (OTA) Updates
YesYes
Remote Sunroof Open/Close Via app
No-
Check Vehicle Status Via App
YesYes
Remote Car Lock/Unlock Via app
YesYes
Geo-Fence
YesYes
Find My Car
YesYes
Emergency Call
YesYes
Differential Lock
Electronic-
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
YesYes
Hill Hold Control
YesYes
Electronic Stability Program (ESP)
YesYes
Hill Descent Control
YesNo
Ride Height Adjustment
Yes-
Four-Wheel-Drive
Full-timeTorque-On-Demand
Limited Slip Differential (LSD)
Yes-
Brake Assist (BA)
YesYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
YesYes
Airbags
6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side)7 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side)
Middle rear three-point seatbelt
YesYes
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
YesYes
Emergency Brake Light Flashing
Yes-
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
5 Star (Euro NCAP)Not Tested
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
YesYes
Rear Row Seat Adjustment
2 way electrically adjustable (backrest tilt forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest up / down)2 way manually adjustable (headrest up / down)
Seat Upholstery
LeatherFabric + Leatherette
Interiors
Dual ToneBlack with Contrast Red Stitching, optional Light Aluminium Trim
Driver Armrest
YesYes
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
With Cup HolderYes
Split Rear Seat
60:40 split40:20:40 split
Driver Seat Adjustment
12 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down) + 2 way manually adjustable (headrest up / down)10 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back) + 4 way manually adjustable (headrest up / down, extended thigh support forward / back)
Interior Colours
Ebony, Acorn / EbonyBlack with Contrast Red Stitching, optional Light Aluminium Trim
Ventilated Seats
No-
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
YesYes
Folding Rear Seat
FullFlat
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Ventilated Seat Type
No-
Front Seatback Pockets
YesYes
Front Passenger Seat Adjustment
12 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down) + 2 way manually adjustable (headrest up / down)10 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, seat height: up / down, lumbar: up / down, lumbar: forward / back) + 4 way manually adjustable (headrest: up / down, extended thigh support: forward / back)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
90,78,81071,01,589
Ex-Showroom Price
79,87,00063,50,000
RTO
8,05,2006,45,330
Insurance
2,43,6051,05,759
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
1,94,2251,52,640
Expert Rating
-
Pros and Cons

Pros

Sporty looksRelatively spacious cabin

Cons

ExpensiveMisses on V6 engine

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