In 2026 when choosing between the Land Rover Range Rover Velar and Mercedes-Benz GLE [2020-2023], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Land Rover Range Rover Velar Price starts at Rs. 87.9 Lakhs (ex-showroom price) for HSE Dynamic 2.0 Petrol, Mercedes-Benz GLE [2020-2023] Price starts at Rs. 91.2 Lakhs (last recorded price) for 300d 4MATIC LWB. Range Rover Velar: 1997 cc engine, 13.1 to 15.2 kmpl mileage. GLE [2020-2023]: 1950 cc engine, 14 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Range Rover Velar vs GLE [2020-2023] Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Range rover velar
|Gle [2020-2023]
|Brand
|Land Rover
|Mercedes-Benz
|Price
|₹ 87.9 Lakhs
|₹ 91.2 Lakhs
|Mileage
|13.1 to 15.2 kmpl
|14 kmpl
|Engine Capacity
|1997 cc
|1950 cc
|Transmission
|Automatic
|Automatic
|Cylinders
|4
|4