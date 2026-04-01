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Land Rover Range Rover Velar vs Mercedes-Benz GLE [2020-2023]

In 2026 when choosing between the Land Rover Range Rover Velar and Mercedes-Benz GLE [2020-2023], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Land Rover Range Rover Velar Price starts at Rs. 87.9 Lakhs (ex-showroom price) for HSE Dynamic 2.0 Petrol, Mercedes-Benz GLE [2020-2023] Price starts at Rs. 91.2 Lakhs (last recorded price) for 300d 4MATIC LWB. Range Rover Velar: 1997 cc engine, 13.1 to 15.2 kmpl mileage. GLE [2020-2023]: 1950 cc engine, 14 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Range Rover Velar vs GLE [2020-2023] Comparison
KEY HIGHLIGHTS Range rover velar Gle [2020-2023]
BrandLand RoverMercedes-Benz
Price₹ 87.9 Lakhs₹ 91.2 Lakhs
Mileage13.1 to 15.2 kmpl14 kmpl
Engine Capacity1997 cc1950 cc
TransmissionAutomatic Automatic
Cylinders44

Filters
Range Rover Velar
Land Rover Range Rover Velar
HSE Dynamic 2.0 Petrol
₹87.90 Lakhs*
*Ex-showroom price
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GLE [2020-2023]
Mercedes-Benz GLE [2020-2023]
300d 4MATIC LWB
₹91.20 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Land Rover Range Rover Velar Visual Comparison

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Headlight
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Specification
Others
Regenerative Braking, Idle Start/StopIdle Start/Stop
Max Torque (Nm@rpm)
365 Nm @ 1500 rpm500 Nm @ 1600-2200 rpm
Transmission
Automatic (TC) - 8 Gears, Paddle Shift, Sport ModeAutomatic (TC) - 9 Gears, Paddle Shift, Sport Mode
Mileage (ARAI)
13.1 kmpl14 kmpl
Max Power (bhp@rpm)
247 bhp @ 5000 rpm241 bhp @ 4200 rpm
Emission Standard
BS 6BS 6
Fuel Type
PetrolDiesel
Engine Type
2.0L Ingenium Turbocharged I4OM654 Turbocharged I4
Driving Range
1079 Km1309 Km
Acceleration (0-100 kmph)
7.5 seconds7.2 seconds
Drivetrain
AWD4WD / AWD
Engine
1997 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1950 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Max Speed
217 Kmph225 Kmph
Minimum Turning Radius
5.8 metres5.9 metres
Rear Brake Type
Ventilated DiscVentilated Disc
Spare Wheel
AlloySpace Saver
Front Tyres
255 / 55 R20265 / 45 R19
Wheels
Alloy WheelsAlloy Wheels
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
Ventilated DiscVentilated Disc
Front Suspension
Double wishbone suspension, air or coil springs, continuously-variable dampers, passive anti-roll barIndependent, Double Wishbone, Coil Springs
Rear Suspension
Integral Link suspension with air or coil springs, continuously-variable dampers, passive anti-roll barIndependent, Multi-link, Coil Springs
Rear Tyres
255 / 55 R20265 / 45 R19
Length
4797 mm4924 mm
Ground Clearance
196 mm215 mm
Wheelbase
2874 mm2995 mm
Height
1683 mm1772 mm
Width
2041 mm2157 mm
Bootspace
513 litres630 litres
No of Seating Rows
2 Rows-
Seating Capacity
5 Person5 Person
Doors
5 Doors5 Doors
Fuel Tank Capacity
82 litres93 litres
Features
Steering Adjustment
Electric Tilt & TelescopicManual Tilt & Telescopic
Cabin-Boot Access
Yes-
Cruise Control
YesYes
Heater
YesYes
Parking Sensors
Front & RearFront & Rear
Parking Assist
Reverse Camera with GuidanceReverse Camera with Guidance
Vanity Mirrors on Sun Visors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Keyless Start/ Button Start
YesYes
Air Conditioner
Yes (Automatic Four Zone)Yes (Automatic Four Zone)
Anti-glare Mirrors
Electronic - AllElectronic - All
12V Power Outlets
Yes2
Headlight & Ignition On Reminder
Yes-
Front AC
Two Zones, Individual Fan Speed ControlsTwo Zones, Individual Fan Speed Controls
Rear AC
Two Zones, Vents Behind Front Armrest, Individual Fan Speed ControlsTwo Zones, Vents Behind Front Armrest, Individual Fan Speed Controls
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
DynamicDynamic
Clock
DigitalDigital
Door Ajar Warning
YesYes
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
DigitalDigital
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
DigitalDigital
Average Speed
YesYes
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Engine immobilizer
Yes-
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
RemoteKeyless
Panaromic Sunroof
YesYes
Rub - Strips
No-
Chrome Finish Exhaust pipe
YesYes
Body-Coloured Bumpers
YesYes
Roof Mounted Antenna
Yes-
Body Kit
NoCladding - Black/Grey
Sunroof / Moonroof
Panoramic SunroofPanoramic Sunroof
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Adjustable ORVM
Electrically Adjustable & Retractable-
Turn Indicators on ORVM
YesYes
Rear Defogger
YesYes
One Touch -Down
AllAll
Rain-sensing Wipers
NoYes
Exterior Door Handles
Body ColouredBody Coloured
Interior Door Handles
ChromeChrome
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Scuff Plates
MetallicMetallic
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body Coloured-
Boot-lid Opener
Internal with RemoteElectric Opening and Closing
Rear Wiper
YesYes
One Touch - Up
All-
Side Window Blinds
NoRear - Electric
Driver Armrest Storage
YesYes
Sunglass Holder
YesYes
Cup Holders
Rear OnlyFront & Rear
Cooled Glove Box
YesNo
Cornering Headlights
IntelligentIntelligent
Glove Box Lamp
YesYes
Cabin Lamps
Front and Rear-
Ambient Interior Lighting
NoMulti-colour
Lights on Vanity Mirrors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Rear Reading Lamp
YesYes
Automatic Head Lamps
No-
Headlights
LEDLED
Daytime Running Lights
LEDLED
Tail Lights
LEDLED
Headlight Height Adjuster
YesYes
Fog Lights
LED on front, Halogen on rearLED on front, LED on rear
Follow me home headlamps
YesYes
Puddle Lamps
NoYes
Warranty (Years)
32
Battery Warranty (Kilometres)
No-
Warranty (Kilometres)
100000Unlimited
CD Player
No-
Steering mounted controls
YesYes
Wireless Charger
YesYes
Smart Connectivity
Android Auto (Wireless), Apple Car Play (Wireless)Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)
iPod Compatibility
NoYes
Bluetooth Compatibility
Phone & Audio StreamingPhone & Audio Streaming
Speakers
6+6+
Integrated (in-dash) Music System
YesYes
AM/FM Radio
YesYes
Head Unit Size
2 DinNot Applicable
DVD Playback
NoNo
Touch Screen Size
11.4 inch-
USB Compatibility
YesYes
GPS Navigation System
YesYes
Display
Touch-screen DisplayLCD Display
Voice Command
NoYes
Aux Compatibility
YesYes
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
YesYes
Remote AC On/Off Via app
YesYes
Over The Air (OTA) Updates
YesYes
Check Vehicle Status Via App
YesYes
Remote Car Lock/Unlock Via app
YesYes
Geo-Fence
YesYes
Find My Car
YesYes
Emergency Call
YesYes
Middle Rear Head Rest
Yes-
Airbags
6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side)7 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side)
Forward Collision Warning (FCW)
NoYes
High-beam Assist
YesNo
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Lane Departure Warning
NoNo
Child Seat Anchor Points
YesYes
Seat Belt Warning
YesYes
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
YesYes
Emergency Brake Light Flashing
YesYes
Blind Spot Detection
YesYes
Lane Departure Prevention
NoNo
Middle rear three-point seatbelt
Yes-
Automatic Emergency Braking (AEB)
NoYes
Puncture Repair Kit
NoYes
NCAP Rating
5 Star (Euro NCAP)5 Star (Euro NCAP)
Differential Lock
ElectronicNo
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
YesYes
Hill Hold Control
YesYes
Electronic Stability Program (ESP)
YesYes
Hill Descent Control
YesYes
Ride Height Adjustment
NoNo
Four-Wheel-Drive
Torque-On-DemandTorque-On-Demand
Limited Slip Differential (LSD)
YesNo
Brake Assist (BA)
YesYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Rear Row Seat Adjustment
2 way electrically adjustable (backrest tilt forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest up / down)2 way manually adjustable (headrest up / down)
Seat Upholstery
LeatherArtificial Leather
Interiors
Dual ToneDual Tone
Driver Armrest
YesYes
Leather-wrapped Gear Knob
YesNo
Rear Armrest
With Cup HolderWith Cup Holder
Driver Seat Adjustment
16 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down, backrest bolsters in / out, seat base bolsters in / out) + 2 way manually adjustable (headrest up / down)14 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, extended thigh support forward / back)
Split Rear Seat
40:20:40 split60:40 split
Ventilated Seats
NoNo
Leather-wrapped Steering Wheel
YesYes
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Folding Rear Seat
FullFlat
Ventilated Seat Type
NoNo
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Front Passenger Seat Adjustment
18 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down, backrest bolsters in / out, seat base bolsters in / out, shoulder support bolsters in / out) + 2 way manually adjustable (headrest up / down)14 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, extended thigh support forward / back)
Front Seatback Pockets
YesYes
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
1,00,25,2621,04,03,495
Ex-Showroom Price
87,90,00091,20,000
RTO
9,53,5009,12,000
Insurance
2,81,2623,70,995
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
2,15,4812,23,611

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