In 2026 when choosing between the Land Rover Range Rover Velar and Mercedes-Benz AMG E53 Cabriolet, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Land Rover Range Rover Velar Price starts at Rs. 87.9 Lakhs (ex-showroom price) for HSE Dynamic 2.0 Petrol, Mercedes-Benz AMG E53 Cabriolet Price starts at Rs. 1.3 Cr (ex-showroom price) for 4Matic. Range Rover Velar: 1997 cc engine, 13.1 to 15.2 kmpl mileage. AMG E53 Cabriolet: 2999 cc engine, 11.48 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Range Rover Velar vs AMG E53 Cabriolet Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Range rover velar
|Amg e53 cabriolet
|Brand
|Land Rover
|Mercedes-Benz
|Price
|₹ 87.9 Lakhs
|₹ 1.3 Cr
|Mileage
|13.1 to 15.2 kmpl
|11.48 kmpl
|Engine Capacity
|1997 cc
|2999 cc
|Transmission
|Automatic
|Automatic
|Cylinders
|4
|6