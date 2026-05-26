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Land Rover Defender vs Mercedes-Benz EQB

In 2026, when choosing between the Land Rover Defender and Mercedes-Benz EQB, assess both models based on Price, Size, range, battery pack, charging speed, Boot Space,Features, and Colours. Land Rover Defender Price starts at Rs. 1.07 Cr (ex-showroom price) for 110 X-Dynamic HSE Petrol 2.0L Turbo Automatic 5 STR, Mercedes-Benz EQB Price starts at Rs. 72.2 Lakhs (ex-showroom price) for 250 Plus. EQB gets a battery pack of up to 70.5 kWh. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Defender vs EQB Comparison
KEY HIGHLIGHTS Defender Eqb
BrandLand RoverMercedes-Benz
Price₹ 1.07 Cr₹ 72.2 Lakhs
Range-423 km/charge
Battery Capacity-70.5 kWh
Charging Time-7 Hours 15 Minutes(11 kW AC Charger)

Filters
Defender
Land Rover Defender
110 X-Dynamic HSE Petrol 2.0L Turbo Automatic 5 STR
₹1.07 Crore*
*Ex-showroom price
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EQB
Mercedes-Benz EQB
250 Plus
₹72.20 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Land Rover Defender Visual Comparison

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Front View
Grille
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Specification
Engine Type
2.0L Turbocharged I4-
Max Torque (Nm@rpm)
400 Nm @ 1500 rpm-
Transmission
Automatic (TC) - 8 Gears, Manual Override, Sport ModeAutomatic - 1 Gears, Sport Mode
Max Power (bhp@rpm)
296 bhp @ 5500 rpm-
Drivetrain
AWD-
Emission Standard
BS6 Phase 2-
Engine
1997 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC-
Fuel Type
PetrolElectric
Minimum Turning Radius
6.42 metres5.7 metres
Front Tyres
255 / 60 R20-
Wheels
Alloy WheelsAlloy Wheels
Rear Suspension
Multi-link with Coil Springs and Electronic Air Suspension-
Front Suspension
Double Wishbone with Coil Springs and Electronic Air Suspension-
Rear Tyres
255 / 60 R20-
Ground Clearance
218 mm-
Length
5018 mm4684 mm
Wheelbase
3022 mm2829 mm
Height
1967 mm1654 mm
Kerb Weight
2186 kg2105 kg
Width
2105 mm1834 mm
Seating Capacity
5 Person7 Person
Doors
5 Doors5 Doors
Features
Steering Adjustment
Electric Tilt & TelescopicElectric Tilt & Telescopic
Parking Sensors
Front & RearFront & Rear
Keyless Start/ Button Start
YesYes
Parking Assist
360 Degree Camera360 Degree Camera
Vanity Mirrors on Sun Visors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Air Purifier
Optional-
Air Conditioner
Automatic Climate Control: Dual Zone (Front AC: Two Zones with Fan speed control, Second row AC: Blower with Vents Behind Front Armrest)-
Cruise Control
Yes-
Heater
Yes-
Trip Meter
2 Trips ElectronicElectronic 2 Trips
Tachometer
DigitalNo
Gear Indicator
YesYes
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
2No
Clock
DigitalDigital
Door Ajar Warning
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessKeyless
Body-Coloured Bumpers
YesYes
Body Kit
Cladding - Black/GreyCladding - Black/Grey
Power Windows
Front & Rear Power Windows, All One-touch up/downFront & Rear
Rain-sensing Wipers
YesYes
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Scuff Plates
IlluminatedIlluminated
Rear Defogger
YesYes
Rear Wiper
YesYes
Driver Armrest Storage
YesYes
Sunglass Holder
YesNo
Cup Holders
Cupholders in Front & Second RowFront, Second & Third
Third Row Cup Holders
NoYes
Cornering Headlights
NoActive
Headlights
LEDLED
Headlight Height Adjuster
YesYes
Fog Lights
LED - Front & LED - Rear-
Follow me home headlamps
YesYes
Puddle Lamps
YesYes
Ambient Interior Lighting
YesMulti-colour
AM/FM Radio
YesYes
Wireless Charger
OptionalYes
Smart Connectivity
Android Auto & Apple CarPlayAndroid Auto (Wired), Apple Car Play (Wired)
Bluetooth Compatibility
Phone Calls & Audio StreamingPhone & Audio Streaming
Integrated (in-dash) Music System
YesYes
GPS Navigation System
YesYes
Voice Command
YesYes
Check Vehicle Status Via App
YesYes
Remote Car Lock/Unlock Via app
YesYes
Geo-Fence
NoYes
Emergency Brake Light Flashing
YesYes
Blind Spot Detection
NoYes
Airbags
6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side)7 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side)
High-beam Assist
NoYes
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Lane Departure Warning
NoYes
Child Seat Anchor Points
YesYes
Puncture Repair Kit
NoYes
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
5 Star (Euro NCAP)5 Star (Euro NCAP)
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Differential Lock
ElectronicNo
Traction Control System (TC/TCS)
YesYes
Hill Hold Control
YesYes
Electronic Stability Program (ESP)
YesYes
Hill Descent Control
YesNo
Ride Height Adjustment
YesNo
Four-Wheel-Drive
Full-timeTorque-On-Demand
Brake Assist (BA)
YesYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Rear Armrest
YesWith Cup Holder
Driver Seat Adjustment
16 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down, seat height: up / down, lumbar: up / down, lumbar: forward / back, seat base angle: up / down, backrest bolsters: in / out) + 2 way manually adjustable (headrest: forward / back)10 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back) + 4 way manually adjustable (headrest up / down, extended thigh support forward / back)
Split Rear Seat
40:20:4040:20:40 split
Ventilated Seats
Front Row (Cooled)No
Seat Upholstery
LeatherFabric + Leatherette
Folding Rear Seat
FlatFull
Front Passenger Seat Adjustment
16 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down, seat height: up / down, lumbar: up / down, lumbar: forward / back, seat base angle: up / down, backrest bolsters: in / out) + 2 way manually adjustable (headrest: forward / back)10 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back) + 4 way manually adjustable (headrest up / down, extended thigh support forward / back)
Front Seatback Pockets
YesYes
Driver Armrest
YesYes
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
1,18,53,52375,55,071
Ex-Showroom Price
1,07,00,00072,20,000
RTO
11,24,00029,000
Insurance
29,0233,05,571
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
2,54,7781,62,387

Defender Comparison with other cars

Hindustan Times
Land Rover Defender1997 cc to 4999 cc | Petrol|Diesel|Hybrid(Electric + Petrol) | Automatic₹1.07 - 2.62 Cr**Ex-showroom price
Hindustan Times
Toyota Vellfireundefined | Hybrid (Electric + Petrol) | Automatic₹1.2 - 1.3 Cr**Ex-showroom price
Defender vs Vellfire

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