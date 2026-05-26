In 2026, when choosing between the Land Rover Defender and Mercedes-Benz EQB, assess both models based on Price, Size, range, battery pack, charging speed, Boot Space,Features, and Colours. Land Rover Defender Price starts at Rs. 1.07 Cr (ex-showroom price) for 110 X-Dynamic HSE Petrol 2.0L Turbo Automatic 5 STR, Mercedes-Benz EQB Price starts at Rs. 72.2 Lakhs (ex-showroom price) for 250 Plus. EQB gets a battery pack of up to 70.5 kWh. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Defender vs EQB Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Defender
|Eqb
|Brand
|Land Rover
|Mercedes-Benz
|Price
|₹ 1.07 Cr
|₹ 72.2 Lakhs
|Range
|-
|423 km/charge
|Battery Capacity
|-
|70.5 kWh
|Charging Time
|-
|7 Hours 15 Minutes(11 kW AC Charger)