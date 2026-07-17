In 2026 when choosing between the Kia Seltos and Mahindra Bolero Neo, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Kia Seltos Price starts at Rs. 10.99 Lakhs (ex-showroom price) for HTE, Mahindra Bolero Neo Price starts at Rs. 8.85 Lakhs (ex-showroom price) for N4. Seltos: 1482 cc engine, 17.9 to 20.7 kmpl mileage. Bolero Neo: 1493 cc engine, 17.2 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Seltos vs Bolero Neo Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Seltos
|Bolero neo
|Brand
|Kia
|Mahindra
|Price
|₹ 10.99 Lakhs
|₹ 8.85 Lakhs
|Mileage
|17.9 to 20.7 kmpl
|17.2 kmpl
|Engine Capacity
|1482 cc
|1493 cc
|Transmission
|Manual, Automatic
|Manual
|Cylinders
|4
|3