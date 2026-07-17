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Kia Seltos vs Mahindra Bolero Neo

In 2026 when choosing between the Kia Seltos and Mahindra Bolero Neo, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Kia Seltos Price starts at Rs. 10.99 Lakhs (ex-showroom price) for HTE, Mahindra Bolero Neo Price starts at Rs. 8.85 Lakhs (ex-showroom price) for N4. Seltos: 1482 cc engine, 17.9 to 20.7 kmpl mileage. Bolero Neo: 1493 cc engine, 17.2 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Seltos vs Bolero Neo Comparison
KEY HIGHLIGHTS Seltos Bolero neo
BrandKiaMahindra
Price₹ 10.99 Lakhs₹ 8.85 Lakhs
Mileage17.9 to 20.7 kmpl17.2 kmpl
Engine Capacity1482 cc1493 cc
TransmissionManual, Automatic Manual
Cylinders43

Filters
Seltos
Kia Seltos
HTE
₹10.99 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
N4
₹8.85 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Kia Seltos Visual Comparison

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Front View
Wheel
Grille
Headlight
Swipe Left
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Specification
Engine Type
SmartStream G1.51.5L I4 mHawk 100
Max Torque (Nm@rpm)
144 Nm @ 4500 rpm260 Nm @ 1750-2250 rpm
Transmission
Manual - 6 GearsManual - 5 Gears
Max Power (bhp@rpm)
113 bhp @ 6300-144 rpm100 bhp @ 3750 rpm
Drivetrain
FWDRWD
Emission Standard
BS6 Phase 2BS6 Phase 2
Engine
1497 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder1493 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Fuel Type
PetrolDiesel
Rear Brake Type
DiscDrum
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
205 / 65 R16215 / 75 R15
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Steering Type
Power-assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscDisc
Front Suspension
McPherson Strut with Coil SpringDouble Wish-bone type, Independent Coil Spring
Rear Suspension
Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil SpringMulti-Link Coil Spring Suspension with Anti-Roll Bar
Rear Tyres
205 / 65 R16215 / 75 R15
Length
4460 mm3995 mm
Wheelbase
2690 mm2680 mm
Height
1635 mm1817 mm
Width
1830 mm1795 mm
Bootspace
447 litres384 litres
No of Seating Rows
2 Rows3 Rows
Seating Capacity
5 Person7 Person
Doors
5 Doors5 Doors
Fuel Tank Capacity
47 litres50 litres
Features
Steering Adjustment
TiltTilt
Cabin-Boot Access
YesYes
Heater
YesYes
Cruise Control
YesNo
Parking Sensors
RearRear
Vanity Mirrors on Sun Visors
Co-DriverCo-Driver
Parking Assist
Reverse Camera with GuidanceNo
Keyless Start/ Button Start
NoNo
Air Conditioner
ManualManual
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal OnlyNo
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Single Zone with Fan speed control,Single Zone with Fan speed control
Rear AC
Blower with Vents Behind Front ArmrestManual
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Instantaneous Consumption
YesYes
Instrument Cluster
DigitalAnalogue - Digital
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
No-
Average Fuel Consumption
YesYes
Low Fuel Level Warning
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessWith Key
Rub - Strips
NoBlack
Chrome Finish Exhaust pipe
NoNo
Body-Coloured Bumpers
YesYes
Roof Mounted Antenna
YesNo
Body Kit
Cladding - Body ColouredNo
Sunroof / Moonroof
No-
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Adjustable ORVM
NoExternally Adjustable
One Touch -Down
Driver-
Exterior Door Handles
Body Coloured-
Interior Door Handles
SilverSilver
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body-ColouredBlack
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Rear Defogger
NoNo
One Touch - Up
Driver-
Driver Armrest Storage
YesNo
Sunglass Holder
YesNo
Cornering Headlights
NoNo
Headlights
LEDHalogen
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
LEDHalogen
Cabin Lamps
Front and RearFront
Follow me home headlamps
YesNo
Ambient Interior Lighting
No-
Steering mounted controls
YesNo
Wireless Charger
No-
Smart Connectivity
Android Auto (Wireless) & Apple CarPlay (Wireless)No
Bluetooth Compatibility
Phone Calls & Audio StreamingNo
Touch Screen Size
10.25 inchNo
Display
Touch-screen Display-
Remote AC On/Off Via app
No-
Over The Air (OTA) Updates
No-
Check Vehicle Status Via App
NoNo
Remote Car Lock/Unlock Via app
No-
Geo-Fence
No-
Find My Car
No-
Emergency Call
No-
Emergency Brake Light Flashing
No-
Airbags
6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side)2 Airbags (Driver, Front Passenger)
High-beam Assist
No-
ADAS
No-
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Lane Departure Warning
NoNo
Child Seat Anchor Points
YesNo
Puncture Repair Kit
No-
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
Not Tested1 Star (Global NCAP)
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
NoYes
Hill Hold Control
YesNo
Electronic Stability Program (ESP)
YesYes
Hill Descent Control
YesNo
Four-Wheel-Drive
NoNo
Brake Assist (BA)
YesNo
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Rear Row Seat Adjustment
2 way manually adjustable (headrest: up / down)2 way manually adjustable (headrest: up / down)
Seat Upholstery
FabricVinyl
Driver Armrest
YesNo
Rear Armrest
NoNo
Split Rear Seat
NoNo
Driver Seat Adjustment
8 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down, seat height: up / down)6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down)
Ventilated Seats
No-
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
NoNo
Folding Rear Seat
NoNo
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Ventilated Seat Type
No-
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down)6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down)
Front Seatback Pockets
NoYes
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
12,75,86910,13,840
Ex-Showroom Price
10,99,0008,84,500
RTO
1,21,90086,724
Insurance
54,46942,116
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
27,42321,791
Expert Rating
-
Pros and Cons

Pros

Robust buildSeven-seat layoutManual differential lock

Cons

Cabin remains dull and bare

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