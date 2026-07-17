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Kia Seltos vs Kia Seltos [2019-2023]

In 2026 when choosing between the Kia Seltos and Kia Seltos [2019-2023], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Kia Seltos Price starts at Rs. 10.99 Lakhs (ex-showroom price) for HTE, Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel. Seltos: 1482 cc engine, 17.9 to 20.7 kmpl mileage. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Seltos vs Seltos [2019-2023] Comparison
KEY HIGHLIGHTS Seltos Seltos [2019-2023]
BrandKiaKia
Price₹ 10.99 Lakhs₹ 9.95 Lakhs
Mileage17.9 to 20.7 kmpl21 kmpl
Engine Capacity1482 cc1493 cc
TransmissionManual, Automatic Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport Mode
Cylinders44

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Seltos
Kia Seltos
HTE
₹10.99 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Seltos [2019-2023]
Kia Seltos [2019-2023]
HTE 1.5 Diesel
₹10.52 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Kia Seltos Visual Comparison

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Specification
Engine Type
SmartStream G1.51.5L CRDI VGT
Max Torque (Nm@rpm)
144 Nm @ 4500 rpm250 Nm @ 1500 rpm
Transmission
Manual - 6 GearsManual - 6 Gears
Max Power (bhp@rpm)
113 bhp @ 6300-144 rpm113 bhp @ 4000 rpm
Drivetrain
FWDFWD
Emission Standard
BS6 Phase 2BS 6
Engine
1497 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder1493 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Fuel Type
Petrol-
Rear Brake Type
DiscDisc
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
205 / 65 R16205 / 65 R16
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Steering Type
Power-assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscDisc
Front Suspension
McPherson Strut with Coil SpringMcPherson Strut with Coil Spring
Rear Suspension
Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil SpringCoupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring
Rear Tyres
205 / 65 R16205 / 65 R16
Length
4460 mm4315
Wheelbase
2690 mm2610
Height
1635 mm1620
Width
1830 mm1800
Bootspace
447 litres433
No of Seating Rows
2 Rows2
Seating Capacity
5 Person5
Doors
5 Doors5
Fuel Tank Capacity
47 litres50
Features
Steering Adjustment
TiltTilt
Cabin-Boot Access
YesYes
Heater
YesYes
Cruise Control
YesNo
Parking Sensors
RearRear
Vanity Mirrors on Sun Visors
Co-DriverCo-Driver Only
Parking Assist
Reverse Camera with GuidanceNo
Keyless Start/ Button Start
NoNo
Air Conditioner
ManualYes (Manual)
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal OnlyManual - Internal Only
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Single Zone with Fan speed control,Single Zone, Common Fan Speed Control
Rear AC
Blower with Vents Behind Front ArmrestVents Behind Front Armrest
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Instantaneous Consumption
YesYes
Instrument Cluster
DigitalAnalogue - Digital
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
NoNo
Average Fuel Consumption
YesYes
Low Fuel Level Warning
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessKeyless
Rub - Strips
NoBlack
Chrome Finish Exhaust pipe
NoNo
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Roof Mounted Antenna
YesYes
Body Kit
Cladding - Body ColouredNo
Sunroof / Moonroof
NoNo
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Adjustable ORVM
NoInternally Adjustable
One Touch -Down
DriverNo
Exterior Door Handles
Body ColouredBody Coloured
Interior Door Handles
SilverChrome
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body-ColouredBody Coloured
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Rear Defogger
NoNo
One Touch - Up
DriverNo
Driver Armrest Storage
YesYes
Sunglass Holder
YesYes
Cornering Headlights
NoNo
Headlights
LEDHalogen Projector
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
LEDHalogen
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Follow me home headlamps
YesNo
Ambient Interior Lighting
NoNo
Steering mounted controls
YesYes
Wireless Charger
NoNo
Smart Connectivity
Android Auto (Wireless) & Apple CarPlay (Wireless)Android Auto (No), Apple Car Play (No)
Bluetooth Compatibility
Phone Calls & Audio StreamingAudio Streaming
Touch Screen Size
10.25 inch-
Display
Touch-screen DisplayDigital Display
Remote AC On/Off Via app
NoNo
Over The Air (OTA) Updates
NoNo
Check Vehicle Status Via App
NoNo
Remote Car Lock/Unlock Via app
NoNo
Geo-Fence
NoNo
Find My Car
NoNo
Emergency Call
NoNo
Emergency Brake Light Flashing
No-
Airbags
6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side)2 Airbags (Driver, Passenger)
High-beam Assist
No-
ADAS
No-
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Lane Departure Warning
No-
Child Seat Anchor Points
YesNo
Puncture Repair Kit
No-
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
Not Tested3 Star (Global NCAP)
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
NoNo
Hill Hold Control
YesNo
Electronic Stability Program (ESP)
YesNo
Hill Descent Control
YesNo
Four-Wheel-Drive
No-
Brake Assist (BA)
YesNo
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Rear Row Seat Adjustment
2 way manually adjustable (headrest: up / down)-
Seat Upholstery
FabricFabric
Driver Armrest
YesYes
Rear Armrest
NoNo
Split Rear Seat
NoNo
Driver Seat Adjustment
8 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down, seat height: up / down)8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)
Ventilated Seats
NoNo
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
NoNo
Folding Rear Seat
NoFull
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Ventilated Seat Type
NoNo
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Front Seatback Pockets
NoYes
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
12,75,86912,68,841
Ex-Showroom Price
10,99,00010,65,000
RTO
1,21,9001,33,125
Insurance
54,46943,684
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
27,42326,702

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