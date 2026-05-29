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Kia Seltos [2019-2023] vs Volkswagen Virtus

In 2026 when choosing between the Kia Seltos [2019-2023] and Volkswagen Virtus, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel, Volkswagen Virtus Price starts at Rs. 10.5 Lakhs (ex-showroom price) for Comfortline 1.0 TSI MT. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Virtus: 999 cc engine, 18.45 to 20.66 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Seltos [2019-2023] vs Virtus Comparison
KEY HIGHLIGHTS Seltos [2019-2023] Virtus
BrandKiaVolkswagen
Price₹ 9.95 Lakhs₹ 10.5 Lakhs
Mileage21 kmpl18.45 to 20.66 kmpl
Engine Capacity1493 cc999 cc
TransmissionAutomatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport ModeManual, Automatic
Cylinders43

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Seltos [2019-2023]
Kia Seltos [2019-2023]
HTE 1.5 Diesel
₹10.52 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Virtus
Volkswagen Virtus
Comfortline 1.0 TSI MT
₹10.71 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Kia Seltos [2019-2023] Visual Comparison

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Front View
Wheel
Front Right Side
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Gear Shifter
Steering Wheel
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Specification
Engine Type
1.5L CRDI VGT1.0L TSI
Alternate Fuel
Not Applicable-
Driving Range
1050936 Km
Max Torque (Nm@rpm)
250 Nm @ 1500 rpm178 Nm @ 1750-4500 rpm
Transmission
Manual - 6 GearsManual - 6 Gears
Mileage (ARAI)
2120.19 kmpl
Drivetrain
FWDFWD
Max Power (bhp@rpm)
113 bhp @ 4000 rpm114 bhp @ 5000-5500 rpm
Turbocharger/Supercharger
TurbochargedTurbocharged
Fuel Type
Diesel-
Emission Standard
BS 6BS6 Phase 2
Engine
1493 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC999 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Minimum Turning Radius
5.35.05 metres
Rear Brake Type
DiscDrum
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
205 / 65 R16205 / 55 R16
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscDisc
Rear Suspension
Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil SpringTwist Beam Axle
Front Suspension
McPherson Strut with Coil SpringMc-Pherson Suspension and Stabiliser Bar
Rear Tyres
205 / 65 R16205 / 55 R16
Ground Clearance
190179 mm
Length
43154561 mm
Wheelbase
26102651 mm
Height
16201507 mm
Width
18001752 mm
Bootspace
433521 litres
No of Seating Rows
22 Rows
Seating Capacity
55 Person
Doors
54 Doors
Fuel Tank Capacity
5045 litres
Features
Steering Adjustment
TiltManual Tilt & Telescopic
Cabin-Boot Access
YesYes
Cruise Control
NoNo
Heater
YesYes
Parking Sensors
RearRear
Keyless Start/ Button Start
NoNo
Parking Assist
NoNo
Vanity Mirrors on Sun Visors
Co-Driver OnlyCo-Driver Only
Air Conditioner
Yes (Manual)Yes (Manual)
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal OnlyManual - Internal Only
12V Power Outlets
1Yes
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlSingle Zone, Common Fan Speed Control
Rear AC
Vents Behind Front Armrest-
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
DynamicDynamic
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
AnalogueAnalogue
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
Analogue - DigitalAnalogue - Digital
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
No-
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Seat Adjustment
No-
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessRemote
Rub - Strips
Black-
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Chrome Finish Exhaust pipe
NoNo
Roof Mounted Antenna
YesNo
Body Kit
No-
Sunroof / Moonroof
NoNo
Adjustable ORVM
Internally AdjustableElectrically Adjustable
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Turn Indicators on ORVM
NoYes
Rear Defogger
NoYes
One Touch -Down
NoNo
Rain-sensing Wipers
NoNo
Exterior Door Handles
Body ColouredBody Coloured
Interior Door Handles
ChromeSilver
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredBody Coloured
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Rear Windshield Blind
NoOptional
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseElectric Tailgate Release
Rear Wiper
No-
One Touch - Up
NoNo
Side Window Blinds
NoOptional
Driver Armrest Storage
YesYes
Sunglass Holder
YesNo
Cooled Glove Box
No-
Cup Holders
Front OnlyFront Only
Warranty (Years)
34
Battery Warranty (Kilometres)
NoNot Applicable
Warranty (Kilometres)
Unlimited100000
Cornering Headlights
NoNo
Headlights
Halogen ProjectorLED
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
HalogenLED
Daytime Running Lights
NoLED
Glove Box Lamp
No-
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Follow me home headlamps
NoNo
Puddle Lamps
No-
Rear Reading Lamp
YesYes
Lights on Vanity Mirrors
No-
Ambient Interior Lighting
NoNo
Automatic Head Lamps
NoNo
CD Player
No-
Steering mounted controls
YesYes
Wireless Charger
NoNo
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)Android Auto (Wired), Apple Car Play (Wired)
iPod Compatibility
YesYes
Bluetooth Compatibility
Audio StreamingPhone & Audio Streaming
Speakers
48
Integrated (in-dash) Music System
YesYes
AM/FM Radio
YesYes
Head Unit Size
2 DinNot Applicable
MP3 Playback
Yes-
USB Compatibility
YesYes
GPS Navigation System
NoYes
Voice Command
NoYes
Aux Compatibility
YesNo
Display
Digital DisplayTouch-screen Display
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
NoNo
Remote AC On/Off Via app
NoNo
Over The Air (OTA) Updates
No-
Remote Sunroof Open/Close Via app
NoNo
Check Vehicle Status Via App
NoNo
Remote Car Lock/Unlock Via app
NoNo
Geo-Fence
NoNo
Find My Car
No-
Emergency Call
NoNo
Differential Lock
NoNo
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
NoYes
Hill Hold Control
NoNo
Electronic Stability Program (ESP)
NoYes
Hill Descent Control
No-
Brake Assist (BA)
NoYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
No-
Airbags
2 Airbags (Driver, Passenger)2 Airbags (Driver, Front Passenger)
Middle rear three-point seatbelt
NoYes
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
NoYes
Emergency Brake Light Flashing
No-
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
3 Star (Global NCAP)5 Star (Global NCAP)
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
NoYes
Seat Upholstery
FabricFabric
Interiors
Single ToneDual Tone
Driver Armrest
YesNo
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
NoNo
Split Rear Seat
NoNo
Driver Seat Adjustment
8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)
Interior Colours
BlackBeige/Black
Ventilated Seats
NoNo
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
NoNo
Folding Rear Seat
FullPartial
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Ventilated Seat Type
NoNo
Front Seatback Pockets
YesNo
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
12,68,84111,96,515
Ex-Showroom Price
10,65,00010,70,900
RTO
1,33,1251,17,420
Insurance
43,6847,695
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
26,70225,717
Expert Rating
-
Pros and Cons

Pros

Capable engine optionsSuperb DSG unitPlenty of features

Cons

Hard plasticsTacky inserts on dashboard

Virtus Comparison with other cars

Hindustan Times
Volkswagen Virtus999 cc to 1498 cc | Petrol | Manual,Automatic₹10.5 - 19 Lakhs**Ex-showroom price
Hindustan Times
Skoda Slavia999 cc to 1498 cc | Petrol | Manual,Automatic₹10 - 18.19 Lakhs**Ex-showroom price
Virtus vs Slavia

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Kia Seltos 2023 has been launched in India at a starting price of <span class='webrupee'>₹</span>10.89 lakh (ex-showroom).
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23 Jul 2023
Kia Syros SUV has been launched in India as a model which is positioned between the Sonet and Seltos SUV and offer best of both the sub-compact and compact SUVs. Equipped with both petrol and diesel engine options, the Syros also promises to impress with its drive dynamics.
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The Virtus is one the safest sedan in India. The Volkswagen car has five-star safety rating from Global NCAP. Safety features include six airbags, ABS with EBD, electronic stability control, multi-collision braking, electronic differential lock system, traction control system, and tyre pressure monitoring system.
Volkswagen Virtus: Five reasons that make this sedan popular in India
23 Oct 2024
Kia will announce the prices of the Seltos facelift SUV on July 14. Bookings for the new Seltos will begin on the same day.
Kia Seltos facelift SUV: First Look
4 Jul 2023
2022 Volkswagen Virtus premium mid-size sedan is based on the Group’s MQB A0 IN platform, Virtus is the longest sedan in its category.
2022 Volkswagen Virtus: First Look
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Volkswagen Virtus will be officially launched in India on June 9.
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