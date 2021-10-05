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Kia Seltos [2019-2023] vs Volkswagen Vento

In 2026 when choosing between the Kia Seltos [2019-2023] and Volkswagen Vento, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel, Volkswagen Vento Price starts at Rs. 10 Lakhs (last recorded price) for Comfortline 1.0L TSI. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Vento: 999 cc engine, 16.3 to 17.6 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Seltos [2019-2023] vs Vento Comparison
KEY HIGHLIGHTS Seltos [2019-2023] Vento
BrandKiaVolkswagen
Price₹ 9.95 Lakhs₹ 10 Lakhs
Mileage21 kmpl16.3 to 17.6 kmpl
Engine Capacity1493 cc999 cc
TransmissionAutomatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport ModeManual, Automatic
Cylinders43

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Seltos [2019-2023]
Kia Seltos [2019-2023]
HTE 1.5 Diesel
₹10.52 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Vento
Volkswagen Vento
Comfortline 1.0L TSI
₹10 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Kia Seltos [2019-2023] Visual Comparison

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Wheel
Door Handle
Gear Shifter
Steering Wheel
Front Fog Lamp
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Specification
Engine Type
1.5L CRDI VGT1L TSI
Alternate Fuel
Not ApplicableNot Applicable
Driving Range
1050972.95
Max Torque (Nm@rpm)
250 Nm @ 1500 rpm175 Nm @ 1750 rpm
Transmission
Manual - 6 GearsManual - 6 Gears
Mileage (ARAI)
2117.69
Drivetrain
FWDFWD
Max Power (bhp@rpm)
113 bhp @ 4000 rpm109 bhp @ 5000 rpm
Turbocharger/Supercharger
TurbochargedTurbocharged
Fuel Type
DieselPetrol
Emission Standard
BS 6BS 6
Engine
1493 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC999 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Minimum Turning Radius
5.35.2
Rear Brake Type
DiscDrum
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
205 / 65 R16185 / 60 R15
Wheels
Steel RimsAlloy Wheels
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscDisc
Rear Suspension
Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil SpringSemi-Independent Trailing Arm
Front Suspension
McPherson Strut with Coil SpringMcPherson Strut with Stabiliser Bar
Rear Tyres
205 / 65 R16185 / 60 R15
Ground Clearance
190-
Length
43154390
Wheelbase
26102553
Height
16201467
Width
18001699
Bootspace
433494
No of Seating Rows
22
Seating Capacity
55
Doors
54
Fuel Tank Capacity
5055
Features
Steering Adjustment
TiltTilt & Telescopic
Cabin-Boot Access
YesNo
Cruise Control
NoYes
Heater
YesYes
Parking Sensors
RearRear
Keyless Start/ Button Start
NoNo
Parking Assist
NoNo
Vanity Mirrors on Sun Visors
Co-Driver OnlyCo-Driver Only
Air Conditioner
Yes (Manual)Yes (Automatic Climate Control)
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal OnlyManual - Internal Only
12V Power Outlets
11
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlSingle Zone, Common Fan Speed Control
Rear AC
Vents Behind Front ArmrestBlower, Vents Behind Front Armrest
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
DynamicDynamic
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
AnalogueAnalogue
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesNo
Instrument Cluster
Analogue - DigitalAnalogue - Digital
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
No-
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Seat Adjustment
No2 Way
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessRemote
Rub - Strips
BlackNo
Body-Coloured Bumpers
YesYes
Chrome Finish Exhaust pipe
NoNo
Roof Mounted Antenna
YesYes
Body Kit
NoNo
Sunroof / Moonroof
NoNo
Adjustable ORVM
Internally AdjustableElectrically Adjustable
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Turn Indicators on ORVM
NoYes
Rear Defogger
NoYes
One Touch -Down
NoNo
Rain-sensing Wipers
NoNo
Exterior Door Handles
Body ColouredBody Coloured
Interior Door Handles
ChromeSilver
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredBody Coloured
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Rear Windshield Blind
NoNo
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseInternal with Remote
Rear Wiper
NoNo
One Touch - Up
NoNo
Side Window Blinds
NoNo
Driver Armrest Storage
YesYes
Sunglass Holder
YesYes
Cooled Glove Box
NoYes
Cup Holders
Front OnlyFront & Rear
Warranty (Years)
34
Battery Warranty (Kilometres)
NoNo
Warranty (Kilometres)
Unlimited100000
Cornering Headlights
NoPassive
Headlights
Halogen ProjectorHalogen
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
HalogenHalogen
Daytime Running Lights
NoNo
Glove Box Lamp
NoYes
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Follow me home headlamps
NoNo
Puddle Lamps
NoNo
Rear Reading Lamp
YesYes
Lights on Vanity Mirrors
NoCo-Driver Only
Ambient Interior Lighting
NoFootwell Lamps
Automatic Head Lamps
NoNo
CD Player
NoYes
Steering mounted controls
YesNo
Wireless Charger
NoNo
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)Android Auto (No), Apple Car Play (No)
iPod Compatibility
YesYes
Bluetooth Compatibility
Audio StreamingPhone & Audio Streaming
Speakers
44
Integrated (in-dash) Music System
YesYes
AM/FM Radio
YesYes
Head Unit Size
2 Din2 Din
MP3 Playback
YesYes
USB Compatibility
YesYes
GPS Navigation System
NoNo
Voice Command
NoNo
Aux Compatibility
YesYes
Display
Digital DisplayDigital Display
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
NoNo
Remote AC On/Off Via app
NoNo
Over The Air (OTA) Updates
NoNo
Remote Sunroof Open/Close Via app
No-
Check Vehicle Status Via App
NoNo
Remote Car Lock/Unlock Via app
NoNo
Geo-Fence
NoNo
Find My Car
NoNo
Emergency Call
NoNo
Differential Lock
No-
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
NoNo
Hill Hold Control
NoNo
Electronic Stability Program (ESP)
NoNo
Hill Descent Control
No-
Brake Assist (BA)
NoNo
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesNo
Middle Rear Head Rest
NoNo
Airbags
2 Airbags (Driver, Passenger)2 Airbags (Driver, Passenger)
Middle rear three-point seatbelt
NoNo
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
NoNo
Emergency Brake Light Flashing
NoNo
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
3 Star (Global NCAP)4 Star (Global NCAP)
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
NoNo
Seat Upholstery
FabricFabric
Interiors
Single ToneSingle Tone
Driver Armrest
YesYes
Leather-wrapped Gear Knob
NoYes
Rear Armrest
NoYes
Split Rear Seat
NoNo
Driver Seat Adjustment
8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)
Interior Colours
BlackBlack
Ventilated Seats
NoNo
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
NoYes
Folding Rear Seat
FullNo
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Ventilated Seat Type
NoNo
Front Seatback Pockets
YesYes
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
12,68,84111,20,241
Ex-Showroom Price
10,65,0009,99,900
RTO
1,33,12576,323
Insurance
43,68443,518
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
26,70224,078
Expert Rating
-

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