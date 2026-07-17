hamburger icon
HomeCompare CarsSeltos [2019-2023] vs Polo

Kia Seltos [2019-2023] vs Volkswagen Polo

In 2026 when choosing between the Kia Seltos [2019-2023] and Volkswagen Polo, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel, Volkswagen Polo Price starts at Rs. 5.83 Lakhs (last recorded price) for Trendline 1.0L MPI. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Polo: 999 cc engine, 16.4 to 18.2 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Seltos [2019-2023] vs Polo Comparison
KEY HIGHLIGHTS Seltos [2019-2023] Polo
BrandKiaVolkswagen
Price₹ 9.95 Lakhs₹ 5.83 Lakhs
Mileage21 kmpl16.4 to 18.2 kmpl
Engine Capacity1493 cc999 cc
TransmissionAutomatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport ModeManual, Automatic
Cylinders43

Filters
Seltos [2019-2023]
Kia Seltos [2019-2023]
HTE 1.5 Diesel
₹10.52 Lakhs*
*Last Recorded Price
Check Details
Polo
Volkswagen Polo
Trendline 1.0L MPI
₹5.83 Lakhs*
*Last Recorded Price
Check Details
Add Car

Kia Seltos [2019-2023] Visual Comparison

Compare various features graphically to make better purchase decision
Select a feature you want to compare:
Wheel
Door Handle
Front Right Side
Door View Of Driver Seat
Steering Wheel
plus iconView more
Swipe Left
Drag the handle left & right to view full image
Swipe Right
Specification
Engine Type
1.5L CRDI VGT1.0L MPI
Alternate Fuel
Not ApplicableNot Applicable
Driving Range
1050798.75
Max Torque (Nm@rpm)
250 Nm @ 1500 rpm95 Nm @ 2950 rpm
Transmission
Manual - 6 GearsManual - 5 Gears
Mileage (ARAI)
2117.74
Drivetrain
FWDFWD
Max Power (bhp@rpm)
113 bhp @ 4000 rpm75 bhp @ 6200 rpm
Turbocharger/Supercharger
TurbochargedNo
Fuel Type
DieselPetrol
Emission Standard
BS 6BS 6
Engine
1493 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC999 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Minimum Turning Radius
5.34.9
Rear Brake Type
DiscDrum
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
205 / 65 R16175 / 70 R14
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscDisc
Rear Suspension
Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil SpringSemi-independent Trailing Arm
Front Suspension
McPherson Strut with Coil SpringMcPherson Strut with Stabiliser Bar
Rear Tyres
205 / 65 R16175 / 70 R14
Ground Clearance
190168
Length
43153971
Wheelbase
26102469
Height
16201469
Width
18001682
Bootspace
433280
No of Seating Rows
22
Seating Capacity
55
Doors
55
Fuel Tank Capacity
5045
Features
Steering Adjustment
TiltTilt & Telescopic
Cabin-Boot Access
YesYes
Cruise Control
NoNo
Heater
YesYes
Parking Sensors
RearRear
Keyless Start/ Button Start
NoNo
Parking Assist
NoNo
Vanity Mirrors on Sun Visors
Co-Driver OnlyCo-Driver Only
Air Conditioner
Yes (Manual)Yes (Manual)
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal OnlyManual - Internal Only
12V Power Outlets
1No
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlSingle Zone, Common Fan Speed Control
Rear AC
Vents Behind Front Armrest-
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsMulti-Function Display
Shift Indicator
DynamicNo
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
AnalogueAnalogue
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesNo
Instrument Cluster
Analogue - DigitalAnalogue - Digital
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
No-
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Seat Adjustment
No2 Way
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesNo
Central Locking
KeylessWith Key
Rub - Strips
BlackNo
Body-Coloured Bumpers
YesYes
Chrome Finish Exhaust pipe
NoNo
Roof Mounted Antenna
YesYes
Body Kit
NoNo
Sunroof / Moonroof
NoNo
Adjustable ORVM
Internally AdjustableInternally Adjustable
Power Windows
Front & RearFront Only
Turn Indicators on ORVM
NoYes
Rear Defogger
NoNo
One Touch -Down
NoNo
Rain-sensing Wipers
NoNo
Exterior Door Handles
Body ColouredBody Coloured
Interior Door Handles
ChromeChrome
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredBody Coloured
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Rear Windshield Blind
No-
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseElectric Tailgate Release
Rear Wiper
NoNo
One Touch - Up
NoNo
Side Window Blinds
NoNo
Driver Armrest Storage
YesNo
Sunglass Holder
YesYes
Cooled Glove Box
NoNo
Cup Holders
Front OnlyFront Only
Warranty (Years)
34
Battery Warranty (Kilometres)
NoNo
Warranty (Kilometres)
Unlimited100000
Cornering Headlights
NoNo
Headlights
Halogen ProjectorHalogen
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
HalogenHalogen
Daytime Running Lights
NoNo
Glove Box Lamp
NoNo
Cabin Lamps
Front and RearFront
Follow me home headlamps
NoNo
Puddle Lamps
NoNo
Rear Reading Lamp
YesNo
Lights on Vanity Mirrors
NoNo
Ambient Interior Lighting
NoNo
Automatic Head Lamps
NoNo
CD Player
NoNo
Steering mounted controls
YesNo
Wireless Charger
No-
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)Android Auto (No), Apple Car Play (No)
iPod Compatibility
YesNo
Bluetooth Compatibility
Audio StreamingNo
Speakers
4No
Integrated (in-dash) Music System
YesNo
AM/FM Radio
YesNo
Head Unit Size
2 DinNot Available
MP3 Playback
YesNo
USB Compatibility
YesNo
GPS Navigation System
NoNo
Voice Command
NoNo
Aux Compatibility
YesNo
Display
Digital DisplayNo
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
No-
Remote AC On/Off Via app
No-
Over The Air (OTA) Updates
No-
Remote Sunroof Open/Close Via app
No-
Check Vehicle Status Via App
No-
Remote Car Lock/Unlock Via app
No-
Geo-Fence
No-
Find My Car
No-
Emergency Call
No-
Differential Lock
No-
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
NoNo
Hill Hold Control
NoNo
Electronic Stability Program (ESP)
NoNo
Hill Descent Control
No-
Brake Assist (BA)
NoNo
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
NoNo
Airbags
2 Airbags (Driver, Passenger)2 Airbags (Driver, Passenger)
Middle rear three-point seatbelt
NoNo
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
NoNo
Emergency Brake Light Flashing
No-
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
3 Star (Global NCAP)4 Star (Global NCAP)
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
No-
Seat Upholstery
FabricFabric
Interiors
Single ToneDual Tone
Driver Armrest
YesNo
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
NoNo
Split Rear Seat
NoNo
Driver Seat Adjustment
8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)
Interior Colours
BlackBlack & Grey
Ventilated Seats
No-
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
NoNo
Folding Rear Seat
FullFull
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Ventilated Seat Type
No-
Front Seatback Pockets
YesNo
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
12,68,8417,08,136
Ex-Showroom Price
10,65,0006,27,000
RTO
1,33,12550,190
Insurance
43,68430,446
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
26,70215,220
Expert Rating
-

Trending cars

Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹18.9 - 28.49 Lakhs
VinFast VF7

VinFast VF7

₹21.89 - 26.79 Lakhs
Tata Sierra

Tata Sierra

₹11.49 - 21.29 Lakhs
Mahindra XEV 9S

Mahindra XEV 9S

₹20.65 - 30.7 Lakhs
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹13.69 - 25.49 Lakhs
View allPopular Cars

Latest Car & Bike News

The Nissan Tekton Tekna+ goes up against the Kia Seltos GTX(O) with a lower price and a strong safety list.
Nissan Tekton Tekna+ vs Kia Seltos GTX (O): Which top-spec SUV offers more?
17 Jul 2026
The Seltos was already pretty well equipped and now with new features, the case for buying the Seltos becomes even stronger.
Kia Seltos GTX(O), X-Line(O) launched in India with upgraded ADAS, HUD and connected tech
1 Jul 2026
Volkswagen Polo owners looking to upgrade now have several options that balance performance, practicality and modern features.
5 cars I would buy if I were upgrading from the Volkswagen Polo
23 Jun 2026
The Volkswagen ID. Polo EV will become the first compact electric hatchback in the brand’s new EV lineup
Volkswagen ID. Polo inches closer to production as new prototypes surface ahead of debut
9 Mar 2026
The electric Polos will be built on the MEB+ platform, offering a FWD configuration with a single-electric motor at the front
Volkswagen reveals ID. Polo EV specs ahead of global debut in early 2026
16 Dec 2025
The 2026 Kia Seltos has been unveiled in India ahead of a January 2 launch date
If I were buying the Kia Seltos, this is the variant I would choose
6 Jul 2026
View all
  News

Latest Videos

Kia Seltos 2023 has been launched in India at a starting price of <span class='webrupee'>₹</span>10.89 lakh (ex-showroom).
Kia Seltos 2023 facelift SUV: First drive review
23 Jul 2023
Volkswagen Polo, Lexus NX get five-star rating at Euro NCAP crash tests.
Watch: Volkswagen Polo, Lexus NX get five-star rating at Euro NCAP crash tests
3 Mar 2022
Kia Syros SUV has been launched in India as a model which is positioned between the Sonet and Seltos SUV and offer best of both the sub-compact and compact SUVs. Equipped with both petrol and diesel engine options, the Syros also promises to impress with its drive dynamics.
Kia Syros first drive review: Quirky, tallboy, unconventional SUV promises to offer best of Sonet, Seltos
28 Jan 2025
The Virtus is one the safest sedan in India. The Volkswagen car has five-star safety rating from Global NCAP. Safety features include six airbags, ABS with EBD, electronic stability control, multi-collision braking, electronic differential lock system, traction control system, and tyre pressure monitoring system.
Volkswagen Virtus: Five reasons that make this sedan popular in India
23 Oct 2024
Kia will announce the prices of the Seltos facelift SUV on July 14. Bookings for the new Seltos will begin on the same day.
Kia Seltos facelift SUV: First Look
4 Jul 2023
Volkswagen Taigun (left) and Skoda Kushaq (right) are based on the same platform and offer a list of safety features which helped both secure highest rating at the Global NCAP crash test.&nbsp;
Skoda Kushaq, Volkswagen Taigun enter elite league of safest SUVs in India
14 Oct 2022
View all
 

Latest Cars in India 2026

Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

13.69 - 25.49 Lakhs
Check EMI Offers
Toyota Hilux

Toyota Hilux

31.99 - 36.69 Lakhs
Check EMI Offers
Honda ZR-V

Honda ZR-V

47.99 Lakhs
Check EMI Offers
Maruti Suzuki Brezza

Maruti Suzuki Brezza

7.4 - 13.71 Lakhs
Check EMI Offers
Kia Syros EV

Kia Syros EV

13.5 - 20 Lakhs
Check EMI Offers

Popular Cars in India 2026

Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

18.9 - 28.49 Lakhs
Check EMI Offers
VinFast VF7

VinFast VF7

21.89 - 26.79 Lakhs
Check EMI Offers
Tata Sierra

Tata Sierra

11.49 - 21.29 Lakhs
Check EMI Offers
Mahindra XEV 9S

Mahindra XEV 9S

20.65 - 30.7 Lakhs
Check EMI Offers
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

13.69 - 25.49 Lakhs
Check EMI Offers

Upcoming Cars in India 2026

Skoda New Slavia

Skoda New Slavia

12 - 19 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers
BMW X1 LWB

BMW X1 LWB

51 - 55 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers
Hyundai Palisade

Hyundai Palisade

50 - 60 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers
Tata Avinya

Tata Avinya

30 - 60 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers
Kia Sportage

Kia Sportage

25 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers