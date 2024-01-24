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Kia Seltos [2019-2023] vs Tata Tigor EV

In 2026 when choosing among the Kia Seltos [2019-2023] and Tata Tigor EV, assess the models based on Price, Size, Range, Battery Capacity, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel and Tata Tigor EV Price starts at Rs. 12.49 Lakhs (ex-showroom price) for XE. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Tigor EV gets a battery pack of up to 26 kWh. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Seltos [2019-2023] vs Tigor EV Comparison
KEY HIGHLIGHTS Seltos [2019-2023] Tigor ev
BrandKiaTata
Price₹ 9.95 Lakhs₹ 12.49 Lakhs
Range-315 km/charge
Mileage21 kmpl-
Battery Capacity-26 kWh
Engine Capacity1493 cc-
TransmissionAutomatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport ModeAutomatic
Charging Time-9 Hours 24 Minutes(3.3 kW AC Charger)

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Seltos [2019-2023]
Kia Seltos [2019-2023]
HTE 1.5 Diesel
₹10.52 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Tigor EV
Tata Tigor EV
XE
₹12.49 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Kia Seltos [2019-2023] Visual Comparison

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Wheel
Speakers
Steering Wheel
Front Fog Lamp
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Specification
Engine Type
1.5L CRDI VGTPermanent Magnet Synchronous Motort
Alternate Fuel
Not Applicable-
Driving Range
1050315 km
Max Torque (Nm@rpm)
250 Nm @ 1500 rpm170 Nm
Transmission
Manual - 6 GearsAutomatic - 1 Gears, Sport Mode
Mileage (ARAI)
21-
Drivetrain
FWDFWD
Max Power (bhp@rpm)
113 bhp @ 4000 rpm74 bhp
Turbocharger/Supercharger
Turbocharged-
Fuel Type
Diesel-
Emission Standard
BS 6-
Engine
1493 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC-
Minimum Turning Radius
5.35.1 metres
Rear Brake Type
DiscDrum
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
205 / 65 R16175 / 65 R14
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscDisc
Rear Suspension
Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil SpringTwist Beam with Dual Path Strut
Front Suspension
McPherson Strut with Coil SpringIndependent MacPherson Strut with Coil Spring
Rear Tyres
205 / 65 R16175 / 65 R14
Ground Clearance
190172 mm
Length
43153993 mm
Wheelbase
26102450 mm
Height
16201532 mm
Width
18001677 mm
Bootspace
433316 litres
No of Seating Rows
22 Rows
Seating Capacity
55 Person
Doors
54 Doors
Fuel Tank Capacity
50-
Features
Steering Adjustment
TiltTilt
Cabin-Boot Access
Yes-
Cruise Control
NoNo
Heater
YesYes
Parking Sensors
RearRear
Keyless Start/ Button Start
NoNo
Parking Assist
NoNo
Vanity Mirrors on Sun Visors
Co-Driver OnlyNo
Air Conditioner
Yes (Manual)Yes (Automatic Climate Control)
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal OnlyNo
12V Power Outlets
11
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlSingle Zone, Common Fan Speed Control
Rear AC
Vents Behind Front Armrest-
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
DynamicNot Applicable
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
AnalogueNo
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesNo
Instrument Cluster
Analogue - DigitalDigital
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
No-
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Seat Adjustment
No-
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesNo
Central Locking
KeylessNo
Rub - Strips
Black-
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Chrome Finish Exhaust pipe
No-
Roof Mounted Antenna
YesNo
Body Kit
No-
Sunroof / Moonroof
NoNo
Adjustable ORVM
Internally AdjustableInternally Adjustable
Power Windows
Front & RearFront Only
Turn Indicators on ORVM
NoNo
Rear Defogger
NoNo
One Touch -Down
NoNo
Rain-sensing Wipers
NoNo
Exterior Door Handles
Body ColouredBlack
Interior Door Handles
ChromeChrome
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredBlack
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Rear Windshield Blind
No-
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseInternal
Rear Wiper
No-
One Touch - Up
NoNo
Side Window Blinds
No-
Driver Armrest Storage
Yes-
Sunglass Holder
Yes-
Cooled Glove Box
No-
Cup Holders
Front OnlyFront Only
Warranty (Years)
33
Battery Warranty (Kilometres)
No160000
Warranty (Kilometres)
Unlimited125000
Cornering Headlights
No-
Headlights
Halogen ProjectorHalogen
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
HalogenLED
Daytime Running Lights
NoNo
Glove Box Lamp
No-
Cabin Lamps
Front and RearNo
Follow me home headlamps
NoNo
Puddle Lamps
No-
Rear Reading Lamp
YesNo
Lights on Vanity Mirrors
No-
Ambient Interior Lighting
NoNo
Automatic Head Lamps
NoNo
CD Player
No-
Steering mounted controls
YesNo
Wireless Charger
NoNo
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)
iPod Compatibility
YesNo
Bluetooth Compatibility
Audio StreamingNo
Speakers
4No
Integrated (in-dash) Music System
YesNo
AM/FM Radio
YesNo
Head Unit Size
2 DinNot Available
MP3 Playback
Yes-
USB Compatibility
YesNo
GPS Navigation System
NoNo
Voice Command
NoNo
Aux Compatibility
YesNo
Display
Digital DisplayNo
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
NoYes
Remote AC On/Off Via app
NoYes
Over The Air (OTA) Updates
NoNo
Remote Sunroof Open/Close Via app
No-
Check Vehicle Status Via App
NoYes
Remote Car Lock/Unlock Via app
NoNo
Geo-Fence
NoYes
Find My Car
NoYes
Emergency Call
NoNo
Differential Lock
No-
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
NoNo
Hill Hold Control
NoYes
Electronic Stability Program (ESP)
NoNo
Hill Descent Control
NoYes
Brake Assist (BA)
NoNo
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
No-
Airbags
2 Airbags (Driver, Passenger)2 Airbags (Driver, Front Passenger)
Middle rear three-point seatbelt
NoNo
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
NoNo
Emergency Brake Light Flashing
No-
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
3 Star (Global NCAP)Not Tested
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
NoNo
Seat Upholstery
FabricFabric
Interiors
Single ToneDual Tone
Driver Armrest
YesNo
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
NoNo
Split Rear Seat
No-
Driver Seat Adjustment
8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)
Interior Colours
BlackLight Grey & Black
Ventilated Seats
No-
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
NoNo
Folding Rear Seat
Full-
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Ventilated Seat Type
No-
Front Seatback Pockets
YesNo
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
12,68,84112,95,431
Ex-Showroom Price
10,65,00012,49,000
RTO
1,33,12510,730
Insurance
43,68435,201
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
26,70227,843
Expert Rating
-
Pros and Cons

Pros

Relatively affordable, for an EVRespectable rangeDecent road presence

Cons

Could have done with major styling updates to distinguish from TigorCabin quality has room for improvements

Tigor EV Comparison with other cars

Hindustan Times
Tata Tigor EVundefined | Electric | Automatic₹12.49 - 13.75 Lakhs**Ex-showroom price
Hindustan Times
Mahindra XUV 400 EVundefined | Electric | Automatic₹15.49 - 17.69 Lakhs**Ex-showroom price
Tigor EV vs XUV 400 EV

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