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Kia Seltos [2019-2023] vs Tata Tigor

In 2026 when choosing between the Kia Seltos [2019-2023] and Tata Tigor, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel, Tata Tigor Price starts at Rs. 5.55 Lakhs (ex-showroom price) for XM. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Tigor: 1199 cc engine, 19.2 to 26.4 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Seltos [2019-2023] vs Tigor Comparison
KEY HIGHLIGHTS Seltos [2019-2023] Tigor
BrandKiaTata
Price₹ 9.95 Lakhs₹ 5.55 Lakhs
Mileage21 kmpl19.2 to 26.4 kmpl
Engine Capacity1493 cc1199 cc
TransmissionAutomatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport ModeManual, Automatic
Cylinders43

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Seltos [2019-2023]
Kia Seltos [2019-2023]
HTE 1.5 Diesel
₹10.52 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Tigor
Tata Tigor
XM
₹5.55 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Kia Seltos [2019-2023] Visual Comparison

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Specification
Engine Type
1.5L CRDI VGTRevotron 1.2 L
Alternate Fuel
Not ApplicableNot Applicable
Driving Range
1050711
Max Torque (Nm@rpm)
250 Nm @ 1500 rpm113 Nm @ 3300 rpm
Transmission
Manual - 6 GearsManual - 5 Gears
Mileage (ARAI)
2120.3
Drivetrain
FWDFWD
Max Power (bhp@rpm)
113 bhp @ 4000 rpm84 bhp @ 6000 rpm
Turbocharger/Supercharger
TurbochargedNo
Fuel Type
Diesel-
Emission Standard
BS 6BS 6
Engine
1493 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1199 cc, 3 Cylinders Inline, 2 Valves/Cylinder, SOHC
Minimum Turning Radius
5.35.1
Rear Brake Type
DiscDrum
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
205 / 65 R16175 / 65 R14
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscDisc
Rear Suspension
Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil SpringRear Twist beam with coil spring mounted on hydraulic shock absorbers.
Front Suspension
McPherson Strut with Coil SpringIndependent , Lower wishbone , McPherson ( dual path ) strut type
Rear Tyres
205 / 65 R16175 / 65 R14
Ground Clearance
190170
Length
43153993
Wheelbase
26102450
Height
16201532
Width
18001677
Bootspace
433419
No of Seating Rows
22
Seating Capacity
55
Doors
54
Fuel Tank Capacity
5035
Features
Steering Adjustment
TiltTilt
Cabin-Boot Access
Yes-
Cruise Control
NoNo
Heater
YesYes
Parking Sensors
RearRear
Keyless Start/ Button Start
NoNo
Parking Assist
NoVisual display
Vanity Mirrors on Sun Visors
Co-Driver OnlyNo
Air Conditioner
Yes (Manual)Yes (Manual)
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal OnlyManual - Internal Only
12V Power Outlets
11
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlSingle Zone, Common Fan Speed Control
Rear AC
Vents Behind Front Armrest-
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
DynamicYes
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
AnalogueDigital
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesNo
Instrument Cluster
Analogue - DigitalDigital
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
No-
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Seat Adjustment
NoNo
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
Keyless-
Rub - Strips
BlackNo
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Chrome Finish Exhaust pipe
NoNo
Roof Mounted Antenna
YesYes
Body Kit
No-
Sunroof / Moonroof
NoNo
Adjustable ORVM
Internally AdjustableInternally Adjustable
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Turn Indicators on ORVM
NoNo
Rear Defogger
NoNo
One Touch -Down
NoNo
Rain-sensing Wipers
NoNo
Exterior Door Handles
Body ColouredBlack
Interior Door Handles
ChromePainted
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredBlack
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Rear Windshield Blind
No-
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseInternal with Key
Rear Wiper
NoNo
One Touch - Up
NoNo
Side Window Blinds
No-
Driver Armrest Storage
YesNo
Sunglass Holder
YesNo
Cooled Glove Box
No-
Cup Holders
Front OnlyFront Only
Warranty (Years)
32
Battery Warranty (Kilometres)
NoNo
Warranty (Kilometres)
Unlimited75000
Cornering Headlights
NoNo
Headlights
Halogen ProjectorHalogen
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
HalogenLED
Daytime Running Lights
NoNo
Glove Box Lamp
No-
Cabin Lamps
Front and RearCentre
Follow me home headlamps
NoNo
Puddle Lamps
No-
Rear Reading Lamp
Yes-
Lights on Vanity Mirrors
NoNo
Ambient Interior Lighting
NoNo
Automatic Head Lamps
NoNo
CD Player
NoNo
Steering mounted controls
YesNo
Wireless Charger
NoNo
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)Android Auto (No), Apple Car Play (No)
iPod Compatibility
YesYes
Bluetooth Compatibility
Audio StreamingPhone & Audio Streaming
Speakers
44
Integrated (in-dash) Music System
YesYes
AM/FM Radio
YesYes
Head Unit Size
2 Din2 Din
MP3 Playback
YesYes
USB Compatibility
YesYes
GPS Navigation System
NoNo
Voice Command
NoNo
Aux Compatibility
YesYes
Display
Digital DisplayDigital Display
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
NoNo
Remote AC On/Off Via app
NoNo
Over The Air (OTA) Updates
No-
Remote Sunroof Open/Close Via app
No-
Check Vehicle Status Via App
NoNo
Remote Car Lock/Unlock Via app
NoNo
Geo-Fence
NoNo
Find My Car
No-
Emergency Call
NoNo
Differential Lock
No-
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
NoNo
Hill Hold Control
NoNo
Electronic Stability Program (ESP)
NoNo
Hill Descent Control
NoNo
Brake Assist (BA)
NoYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
No-
Airbags
2 Airbags (Driver, Passenger)2 Airbags (Driver, Passenger)
Middle rear three-point seatbelt
No-
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
NoNo
Emergency Brake Light Flashing
No-
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
3 Star (Global NCAP)4 Star (Global NCAP)
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
No-
Seat Upholstery
FabricFabric
Interiors
Single ToneDual Tone
Driver Armrest
YesNo
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
NoNo
Split Rear Seat
NoNo
Driver Seat Adjustment
8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Interior Colours
BlackLight Grey and Slate
Ventilated Seats
No-
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
NoNo
Folding Rear Seat
FullNo
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Ventilated Seat Type
No-
Front Seatback Pockets
YesYes
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
12,68,8416,12,137.6
Ex-Showroom Price
10,65,0005,54,990
RTO
1,33,12522,199.6
Insurance
43,68434,448
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
26,70213,157
Expert Rating
-

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