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Kia Seltos [2019-2023] vs Tata Tiago NRG

In 2026 when choosing between the Kia Seltos [2019-2023] and Tata Tiago NRG, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel, Tata Tiago NRG Price starts at Rs. 7.2 Lakhs (ex-showroom price) for XZ MT. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Tiago NRG: 1199 cc engine, 20.09 to 26.49 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Seltos [2019-2023] vs Tiago NRG Comparison
KEY HIGHLIGHTS Seltos [2019-2023] Tiago nrg
BrandKiaTata
Price₹ 9.95 Lakhs₹ 7.2 Lakhs
Mileage21 kmpl20.09 to 26.49 kmpl
Engine Capacity1493 cc1199 cc
TransmissionAutomatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport ModeManual, Automatic
Cylinders43

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Seltos [2019-2023]
Kia Seltos [2019-2023]
HTE 1.5 Diesel
₹10.52 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Tiago NRG
Tata Tiago NRG
XZ MT
₹7.20 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Kia Seltos [2019-2023] Visual Comparison

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Wheel
Side Mirror
Gear Shifter
Steering Wheel
Front Fog Lamp
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Specification
Engine Type
1.5L CRDI VGT1.2L Revotron
Alternate Fuel
Not Applicable-
Driving Range
1050703 Km
Max Torque (Nm@rpm)
250 Nm @ 1500 rpm113 Nm @ 3300 rpm
Transmission
Manual - 6 GearsManual - 5 Gears
Mileage (ARAI)
2120.09 kmpl
Drivetrain
FWDFWD
Max Power (bhp@rpm)
113 bhp @ 4000 rpm85 bhp @ 6000 rpm
Turbocharger/Supercharger
Turbocharged-
Fuel Type
Diesel-
Emission Standard
BS 6BS6 Phase 2
Engine
1493 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1199 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Minimum Turning Radius
5.34.9 metres
Rear Brake Type
DiscDrum
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
205 / 65 R16175 / 60 R15
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscDisc
Rear Suspension
Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil SpringSemi Independent, Rear Twist Beam with Dual Path Strut
Front Suspension
McPherson Strut with Coil SpringIndependent, Lower Wishbone, McPherson Strut with Coil Spring
Rear Tyres
205 / 65 R16175 / 60 R15
Ground Clearance
190181 mm
Length
43153802 mm
Wheelbase
26102400 mm
Height
16201537 mm
Width
18001677 mm
Bootspace
433242 litres
No of Seating Rows
22 Rows
Seating Capacity
55 Person
Doors
55 Doors
Fuel Tank Capacity
5035 litres
Features
Steering Adjustment
TiltTilt
Cabin-Boot Access
YesYes
Cruise Control
NoNo
Heater
YesYes
Parking Sensors
RearRear
Keyless Start/ Button Start
NoYes
Parking Assist
NoReverse Camera with Guidance
Vanity Mirrors on Sun Visors
Co-Driver OnlyCo-Driver Only
Air Conditioner
Yes (Manual)Yes (Manual)
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal OnlyManual - Internal Only
12V Power Outlets
1Yes
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlSingle Zone, Common Fan Speed Control
Rear AC
Vents Behind Front Armrest-
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
DynamicDynamic
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
AnalogueDigital
Instantaneous Consumption
YesNo
Gear Indicator
YesNo
Instrument Cluster
Analogue - DigitalDigital
Average Speed
YesNo
Heads Up Display (HUD)
No-
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Seat Adjustment
No-
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessKeyless
Rub - Strips
BlackBlack
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Chrome Finish Exhaust pipe
No-
Roof Mounted Antenna
YesYes
Body Kit
NoCladding - Black/Grey
Sunroof / Moonroof
NoNo
Adjustable ORVM
Internally AdjustableElectrically Adjustable & Retractable
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Turn Indicators on ORVM
NoYes
Rear Defogger
NoYes
One Touch -Down
NoDriver
Rain-sensing Wipers
NoNo
Exterior Door Handles
Body ColouredBlack
Interior Door Handles
ChromeBlack
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredPiano Black
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Rear Windshield Blind
No-
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseElectric Tailgate Release
Rear Wiper
NoYes
One Touch - Up
NoNo
Side Window Blinds
No-
Driver Armrest Storage
Yes-
Sunglass Holder
Yes-
Cooled Glove Box
No-
Cup Holders
Front OnlyFront Only
Warranty (Years)
33
Battery Warranty (Kilometres)
NoNot Applicable
Warranty (Kilometres)
Unlimited100000
Cornering Headlights
No-
Headlights
Halogen ProjectorHalogen
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
HalogenHalogen
Daytime Running Lights
NoNo
Glove Box Lamp
No-
Cabin Lamps
Front and RearCentre
Follow me home headlamps
NoYes
Puddle Lamps
No-
Rear Reading Lamp
Yes-
Lights on Vanity Mirrors
No-
Ambient Interior Lighting
No-
Automatic Head Lamps
NoNo
CD Player
No-
Steering mounted controls
YesYes
Wireless Charger
No-
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)
iPod Compatibility
YesYes
Bluetooth Compatibility
Audio StreamingPhone & Audio Streaming
Speakers
48
Integrated (in-dash) Music System
YesYes
AM/FM Radio
YesYes
Head Unit Size
2 DinNot Applicable
MP3 Playback
Yes-
USB Compatibility
YesYes
GPS Navigation System
NoNo
Voice Command
NoYes
Aux Compatibility
YesYes
Display
Digital DisplayTouch-screen Display
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
NoNo
Remote AC On/Off Via app
NoNo
Over The Air (OTA) Updates
No-
Remote Sunroof Open/Close Via app
No-
Check Vehicle Status Via App
NoNo
Remote Car Lock/Unlock Via app
NoNo
Geo-Fence
NoNo
Find My Car
NoNo
Emergency Call
No-
Differential Lock
No-
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
NoYes
Hill Hold Control
NoNo
Electronic Stability Program (ESP)
NoYes
Hill Descent Control
No-
Brake Assist (BA)
NoNo
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
No-
Airbags
2 Airbags (Driver, Passenger)2 Airbags (Driver, Front Passenger)
Middle rear three-point seatbelt
NoNo
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
No-
Emergency Brake Light Flashing
No-
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
3 Star (Global NCAP)4 Star (Global NCAP)
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
NoNo
Seat Upholstery
FabricFabric
Interiors
Single ToneSingle Tone
Driver Armrest
Yes-
Leather-wrapped Gear Knob
No-
Rear Armrest
No-
Split Rear Seat
NoNo
Driver Seat Adjustment
8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)
Interior Colours
BlackCharcoal Black theme with Piano Black, Chrome trim and Body Coloured outer A/C vent surrounds
Ventilated Seats
No-
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
NoNo
Folding Rear Seat
FullNo
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Ventilated Seat Type
No-
Front Seatback Pockets
YesNo
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
12,68,8418,20,410
Ex-Showroom Price
10,65,0007,19,990
RTO
1,33,12559,399
Insurance
43,68440,521
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
26,70217,633

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