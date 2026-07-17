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Kia Seltos [2019-2023] vs Tata Tiago EV [2022-2026]

In 2026 when choosing among the Kia Seltos [2019-2023] and Tata Tiago EV [2022-2026], assess the models based on Price, Size, Range, Battery Capacity, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel and Tata Tiago EV [2022-2026] Price starts at Rs. 7.99 Lakhs (last recorded price) for XE Medium Range. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Tiago EV [2022-2026] gets a battery pack of up to 19.2 kWh. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Seltos [2019-2023] vs Tiago EV [2022-2026] Comparison
KEY HIGHLIGHTS Seltos [2019-2023] Tiago ev [2022-2026]
BrandKiaTata
Price₹ 9.95 Lakhs₹ 7.99 Lakhs
Range-250-315 km/charge
Mileage21 kmpl-
Battery Capacity-19.2 kWh
Engine Capacity1493 cc-
TransmissionAutomatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport ModeAutomatic
Charging Time-2 Hours 36 Minutes(7.2 kW AC Charger)

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Seltos [2019-2023]
Kia Seltos [2019-2023]
HTE 1.5 Diesel
₹10.52 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Tiago EV [2022-2026]
Tata Tiago EV [2022-2026]
XE Medium Range
₹7.99 Lakhs*
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Kia Seltos [2019-2023] Visual Comparison

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Wheel
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Rear View
Door View Of Driver Seat
Steering Wheel
Rear Wiper
Seat Headrest
Front Fog Lamp
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Specification
Engine Type
1.5L CRDI VGTPermanent Magnet Synchronous Motor paired to High energy density Lithium-ion battery pack
Alternate Fuel
Not Applicable-
Driving Range
1050250 km
Max Torque (Nm@rpm)
250 Nm @ 1500 rpm-
Transmission
Manual - 6 GearsAutomatic - 1 Gears
Mileage (ARAI)
21-
Drivetrain
FWDFWD
Max Power (bhp@rpm)
113 bhp @ 4000 rpm-
Turbocharger/Supercharger
Turbocharged-
Fuel Type
Diesel-
Emission Standard
BS 6BS 6
Engine
1493 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC-
Minimum Turning Radius
5.35.1 metres
Rear Brake Type
DiscDrum
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
205 / 65 R16175 / 65 R14
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscDisc
Rear Suspension
Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil SpringRear twist beam with coil spring mounted on hydraulic shock absorbers
Front Suspension
McPherson Strut with Coil SpringIndependent lower wishbone Mcpherson dual path (Strut type)
Rear Tyres
205 / 65 R16175 / 65 R14
Ground Clearance
190-
Length
43153769 mm
Wheelbase
26102400 mm
Height
16201536 mm
Width
18001677 mm
Bootspace
433240 litres
No of Seating Rows
22 Rows
Seating Capacity
55 Person
Doors
55 Doors
Fuel Tank Capacity
50-
Features
Steering Adjustment
TiltTilt
Cabin-Boot Access
YesYes
Cruise Control
NoNo
Heater
YesYes
Parking Sensors
RearRear
Keyless Start/ Button Start
NoNo
Parking Assist
NoNo
Vanity Mirrors on Sun Visors
Co-Driver OnlyNo
Air Conditioner
Yes (Manual)Yes (Automatic Climate Control)
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal OnlyNo
12V Power Outlets
1Yes
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlSingle Zone, Common Fan Speed Control
Rear AC
Vents Behind Front Armrest-
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
DynamicNo
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
AnalogueNo
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
Analogue - DigitalDigital
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
No-
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Seat Adjustment
NoNo
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessRemote
Rub - Strips
BlackNo
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Chrome Finish Exhaust pipe
No-
Roof Mounted Antenna
Yes-
Body Kit
NoNo
Sunroof / Moonroof
NoNo
Adjustable ORVM
Internally AdjustableInternally Adjustable
Power Windows
Front & RearNo
Turn Indicators on ORVM
NoNo
Rear Defogger
NoNo
One Touch -Down
NoNo
Rain-sensing Wipers
NoNo
Exterior Door Handles
Body ColouredBlack
Interior Door Handles
ChromePainted
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredBlack
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Rear Windshield Blind
No-
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseInternal
Rear Wiper
NoNo
One Touch - Up
NoNo
Side Window Blinds
No-
Driver Armrest Storage
YesNo
Sunglass Holder
YesYes
Cooled Glove Box
No-
Cup Holders
Front OnlyFront Only
Warranty (Years)
33
Battery Warranty (Kilometres)
No160000
Warranty (Kilometres)
Unlimited125000
Cornering Headlights
NoNo
Headlights
Halogen ProjectorHalogen
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
HalogenHalogen
Daytime Running Lights
NoNo
Glove Box Lamp
NoNo
Cabin Lamps
Front and RearFront
Follow me home headlamps
NoNo
Puddle Lamps
NoNo
Rear Reading Lamp
Yes-
Lights on Vanity Mirrors
No-
Ambient Interior Lighting
NoNo
Automatic Head Lamps
NoNo
CD Player
No-
Steering mounted controls
YesNo
Wireless Charger
No-
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)Android Auto (No), Apple Car Play (No)
iPod Compatibility
YesNo
Bluetooth Compatibility
Audio StreamingNo
Speakers
4No
Integrated (in-dash) Music System
YesNo
AM/FM Radio
YesNo
Head Unit Size
2 DinNot Applicable
MP3 Playback
Yes-
USB Compatibility
YesNo
GPS Navigation System
NoNo
Voice Command
NoNo
Aux Compatibility
YesNo
Display
Digital DisplayNo
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
NoYes
Remote AC On/Off Via app
NoYes
Over The Air (OTA) Updates
No-
Remote Sunroof Open/Close Via app
No-
Check Vehicle Status Via App
NoYes
Remote Car Lock/Unlock Via app
NoYes
Geo-Fence
NoYes
Find My Car
NoYes
Emergency Call
No-
Differential Lock
No-
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
NoNo
Hill Hold Control
NoNo
Electronic Stability Program (ESP)
NoNo
Hill Descent Control
No-
Brake Assist (BA)
NoNo
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
No-
Airbags
2 Airbags (Driver, Passenger)2 Airbags (Driver, Front Passenger)
Middle rear three-point seatbelt
NoNo
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
No-
Emergency Brake Light Flashing
No-
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
3 Star (Global NCAP)4 Star (Global NCAP)
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
NoYes
Seat Upholstery
FabricFabric
Interiors
Single ToneDual Tone
Driver Armrest
YesNo
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
NoNo
Split Rear Seat
NoNo
Driver Seat Adjustment
8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Interior Colours
BlackPremium Light Grey & Black Interior
Ventilated Seats
No-
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
NoNo
Folding Rear Seat
FullFull
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Ventilated Seat Type
No-
Front Seatback Pockets
YesNo
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
12,68,8418,44,583
Ex-Showroom Price
10,65,0007,99,000
RTO
1,33,1259,000
Insurance
43,68436,083
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
26,70218,153
Expert Rating
-
Pros and Cons

Pros

Relatively affordablePlenty of cabin featuresRange ideal for daily city commutes

Cons

Jumpy ride quality on speeds

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