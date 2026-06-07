hamburger icon
HomeCompare CarsSeltos [2019-2023] vs Tiago

Kia Seltos [2019-2023] vs Tata Tiago

In 2026 when choosing between the Kia Seltos [2019-2023] and Tata Tiago, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel, Tata Tiago Price starts at Rs. 4.69 Lakhs (ex-showroom price) for Smart Petrol Manual. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Seltos [2019-2023] vs Tiago Comparison
KEY HIGHLIGHTS Seltos [2019-2023] Tiago
BrandKiaTata
Price₹ 9.95 Lakhs₹ 4.69 Lakhs
Mileage21 kmpl-
Engine Capacity1493 cc1197 cc
TransmissionAutomatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport ModeManual, Automatic
Cylinders43

Filters
Seltos [2019-2023]
Kia Seltos [2019-2023]
HTE 1.5 Diesel
₹10.52 Lakhs*
*Last Recorded Price
Check Details
Tiago
Tata Tiago
Smart Petrol Manual
₹4.69 Lakhs*
*Ex-showroom price
Check Offers
Add Car

Kia Seltos [2019-2023] Visual Comparison

Compare various features graphically to make better purchase decision
Select a feature you want to compare:
Front View
Rear View
Swipe Left
Drag the handle left & right to view full image
Swipe Right
Specification
Engine Type
1.5L CRDI VGT1.2 NA Revotron
Alternate Fuel
Not Applicable-
Driving Range
1050-
Max Torque (Nm@rpm)
250 Nm @ 1500 rpm113 Nm @ 3300 rpm
Transmission
Manual - 6 GearsManual - 5 Gears
Mileage (ARAI)
21-
Drivetrain
FWDFWD
Max Power (bhp@rpm)
113 bhp @ 4000 rpm85 bhp @ 6000 rpm
Turbocharger/Supercharger
Turbocharged-
Fuel Type
Diesel-
Emission Standard
BS 6BS6 Phase 2
Engine
1493 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1199 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Minimum Turning Radius
5.3-
Rear Brake Type
Disc-
Spare Wheel
Steel-
Front Tyres
205 / 65 R16155 / 80 R13
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Electric)Power-assisted (Electric) Steering with 3-Spokes Steering Wheel
Front Brake Type
Disc-
Rear Suspension
Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil SpringRear Twist Beam with Coil Spring Mounted on Hydraulic Shock Absorbers
Front Suspension
McPherson Strut with Coil SpringIndependent Lower wishbone, McPherson (Dual Path) Strut Type
Rear Tyres
205 / 65 R16155 / 80 R13
Ground Clearance
190-
Length
43153813 mm
Wheelbase
26102400 mm
Height
16201535 mm
Width
18001684 mm
Bootspace
433447 L
No of Seating Rows
22
Seating Capacity
55 Person
Doors
55 Doors
Fuel Tank Capacity
5035 litres
Features
Steering Adjustment
TiltTilt
Cabin-Boot Access
YesNo
Cruise Control
NoNo
Heater
YesYes
Parking Sensors
RearRear
Keyless Start/ Button Start
NoNo
Parking Assist
NoParking Assist with Reverse Camera with Guidance
Vanity Mirrors on Sun Visors
Co-Driver Only-
Air Conditioner
Yes (Manual)-
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal Only-
12V Power Outlets
1-
Headlight & Ignition On Reminder
Yes-
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed Control-
Rear AC
Vents Behind Front Armrest-
Adjustable Cluster Brightness
Yes-
Trip Meter
Electronic 2 Trips-
Shift Indicator
DynamicGear
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalYes
Low Fuel Level Warning
Yes-
Tachometer
AnalogueDigital
Instantaneous Consumption
Yes-
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
Analogue - Digital-
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
No-
Average Fuel Consumption
Yes-
Distance to Empty
Yes-
Seat Adjustment
No-
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesNo
Central Locking
KeylessYes
Rub - Strips
Black-
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Chrome Finish Exhaust pipe
No-
Roof Mounted Antenna
Yes-
Body Kit
No-
Sunroof / Moonroof
No-
Adjustable ORVM
Internally Adjustable-
Power Windows
Front & RearNo
Turn Indicators on ORVM
No-
Rear Defogger
NoNo
One Touch -Down
No-
Rain-sensing Wipers
NoNo
Exterior Door Handles
Body Coloured-
Interior Door Handles
Chrome-
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body Coloured-
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Rear Windshield Blind
No-
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseYes
Rear Wiper
NoNo
One Touch - Up
No-
Side Window Blinds
No-
Driver Armrest Storage
YesNo
Sunglass Holder
Yes-
Cooled Glove Box
No-
Cup Holders
Front OnlyFront Only
Warranty (Years)
33 Years
Battery Warranty (Kilometres)
No-
Warranty (Kilometres)
Unlimited100000 Kms
Cornering Headlights
No-
Headlights
Halogen ProjectorLED
Headlight Height Adjuster
Yes-
Tail Lights
HalogenLED
Daytime Running Lights
NoLED
Glove Box Lamp
No-
Cabin Lamps
Front and RearFront & Rear
Follow me home headlamps
NoNo
Puddle Lamps
No-
Rear Reading Lamp
YesYes
Lights on Vanity Mirrors
No-
Ambient Interior Lighting
No-
Automatic Head Lamps
NoNo
CD Player
No-
Steering mounted controls
YesNo
Wireless Charger
No-
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)-
iPod Compatibility
Yes-
Bluetooth Compatibility
Audio StreamingBluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), Type C Wired Connectivity
Speakers
46 Speakers
Integrated (in-dash) Music System
Yes-
AM/FM Radio
Yes-
Head Unit Size
2 Din-
MP3 Playback
Yes-
USB Compatibility
Yes-
GPS Navigation System
No-
Voice Command
No-
Aux Compatibility
Yes-
Display
Digital DisplayHD Touch-screen Display
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
No-
Remote AC On/Off Via app
No-
Over The Air (OTA) Updates
No-
Remote Sunroof Open/Close Via app
No-
Check Vehicle Status Via App
No-
Remote Car Lock/Unlock Via app
No-
Geo-Fence
No-
Find My Car
No-
Emergency Call
No-
Differential Lock
No-
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
NoNo
Hill Hold Control
NoNo
Electronic Stability Program (ESP)
NoYes
Hill Descent Control
No-
Brake Assist (BA)
No-
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
No-
Airbags
2 Airbags (Driver, Passenger)6 Airbags: Driver; Front Passenger; 2 Curtain; Driver Side; Front Passenger Side
Middle rear three-point seatbelt
NoYes
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmphOverspeed Warning with 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
NoYes
Emergency Brake Light Flashing
No-
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
3 Star (Global NCAP)-
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
No-
Seat Upholstery
FabricFabric
Interiors
Single Tone-
Driver Armrest
YesNo
Leather-wrapped Gear Knob
No-
Rear Armrest
NoNo
Split Rear Seat
No-
Driver Seat Adjustment
8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)6 way manually adjustable; Seat: Forward / Back (Manual); Backrest Tilt: Forward / Back (Manual); Headrest: Up / Down (Manual)
Interior Colours
Black-
Ventilated Seats
No-
Rear Passenger Seats Type
Bench-
Leather-wrapped Steering Wheel
No-
Folding Rear Seat
Full-
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Ventilated Seat Type
No-
Front Seatback Pockets
YesYes
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)-
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
12,68,8415,28,110
Ex-Showroom Price
10,65,0004,69,990
RTO
1,33,12526,300
Insurance
43,68431,320
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
26,70211,351
Expert Rating
-
Pros and Cons

Pros

Great ride qualityManoeuvrable in city trafficSharp Exterior

Cons

Underpowered engineThe quality of 360 degree cameraFixed headrests for all passengers

Trending cars

Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹18.9 - 28.49 Lakhs
VinFast VF7

VinFast VF7

₹21.89 - 26.79 Lakhs
Tata Sierra

Tata Sierra

₹11.49 - 21.29 Lakhs
Mahindra XEV 9S

Mahindra XEV 9S

₹20.65 - 30.7 Lakhs
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹13.69 - 25.49 Lakhs
View allPopular Cars

Latest Car & Bike News

2026 Tata Tiago Creative+ vs Hyundai Grand i10 Nios Asta
2026 Tata Tiago Creative+ vs Hyundai Grand i10 Nios Asta: Which top-spec hatch should you go for?
7 Jun 2026
The Nissan Tekton Tekna+ goes up against the Kia Seltos GTX(O) with a lower price and a strong safety list.
Nissan Tekton Tekna+ vs Kia Seltos GTX (O): Which top-spec SUV offers more?
17 Jul 2026
The Seltos was already pretty well equipped and now with new features, the case for buying the Seltos becomes even stronger.
Kia Seltos GTX(O), X-Line(O) launched in India with upgraded ADAS, HUD and connected tech
1 Jul 2026
Tata Tiago is available in six trims: Smart, Pure, Pure+, Pure+ A, Creative and Creative+.
Tata Tiago Creative vs Creative+: Which variant should you choose
9 Jun 2026
The 2026 Kia Seltos has been unveiled in India ahead of a January 2 launch date
If I were buying the Kia Seltos, this is the variant I would choose
6 Jul 2026
The base variant of the Tata Tiago comes with halogen headlights and steel rims.
Thinking of the new Tata Tiago ? Here's what the base variant offers
4 Jun 2026
View all
  News

Latest Videos

Kia Seltos 2023 has been launched in India at a starting price of <span class='webrupee'>₹</span>10.89 lakh (ex-showroom).
Kia Seltos 2023 facelift SUV: First drive review
23 Jul 2023
Kia Syros SUV has been launched in India as a model which is positioned between the Sonet and Seltos SUV and offer best of both the sub-compact and compact SUVs. Equipped with both petrol and diesel engine options, the Syros also promises to impress with its drive dynamics.
Kia Syros first drive review: Quirky, tallboy, unconventional SUV promises to offer best of Sonet, Seltos
28 Jan 2025
Kia will announce the prices of the Seltos facelift SUV on July 14. Bookings for the new Seltos will begin on the same day.
Kia Seltos facelift SUV: First Look
4 Jul 2023
The Tata Sierra ICE reimagines the Alpine windows from the original Sierra of the 1990s but also brings more practicality with the rear doors and a bigger boot
Bharat Mobility Global Expo 2025: Tata Sierra SUV debuts, to rival Creta, Thar Roxx
17 Jan 2025
Tata Curvv SUV is available for booking at an introductory price of <span class='webrupee'>₹</span>9.99 lakh (ex-showroom) until October 31. The SUV will be sold along with its electric avatar Curvv EV in the compact segment.
Tata Curvv review: Can it challenge the might of the Creta, Seltos?
24 Sept 2024
When it comes to safety rating, both Mahindra Thar Roxx and Tata Harrier are placed on top of the list. The two SUVs have secured five-star rating at the Bharat NCAP crash tests. Both SUVs offer host of safety features too.
Mahindra Thar Roxx vs Tata Harrier: Which SUV is safer? Bharat NCAP safety rating explained
18 Nov 2024
View all
 

Latest Cars in India 2026

Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

13.69 - 25.49 Lakhs
Check EMI Offers
Toyota Hilux

Toyota Hilux

31.99 - 36.69 Lakhs
Check EMI Offers
Honda ZR-V

Honda ZR-V

47.99 Lakhs
Check EMI Offers
Maruti Suzuki Brezza

Maruti Suzuki Brezza

7.4 - 13.71 Lakhs
Check EMI Offers
Kia Syros EV

Kia Syros EV

13.5 - 20 Lakhs
Check EMI Offers

Popular Cars in India 2026

Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

18.9 - 28.49 Lakhs
Check EMI Offers
VinFast VF7

VinFast VF7

21.89 - 26.79 Lakhs
Check EMI Offers
Tata Sierra

Tata Sierra

11.49 - 21.29 Lakhs
Check EMI Offers
Mahindra XEV 9S

Mahindra XEV 9S

20.65 - 30.7 Lakhs
Check EMI Offers
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

13.69 - 25.49 Lakhs
Check EMI Offers

Upcoming Cars in India 2026

Skoda New Slavia

Skoda New Slavia

12 - 19 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers
BMW X1 LWB

BMW X1 LWB

51 - 55 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers
Hyundai Palisade

Hyundai Palisade

50 - 60 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers
Tata Avinya

Tata Avinya

30 - 60 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers
Kia Sportage

Kia Sportage

25 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers