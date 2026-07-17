In 2026 when choosing between the Kia Seltos [2019-2023] and Tata Punch CNG [2021-2026], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel, Tata Punch CNG [2021-2026] Price starts at Rs. 7.1 Lakhs (last recorded price) for Pure iCNG. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Punch CNG [2021-2026]: 1199 cc engine, 26.99 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Seltos [2019-2023] vs Punch CNG [2021-2026] Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Seltos [2019-2023]
|Punch cng [2021-2026]
|Brand
|Kia
|Tata
|Price
|₹ 9.95 Lakhs
|₹ 7.1 Lakhs
|Mileage
|21 kmpl
|26.99 kmpl
|Engine Capacity
|1493 cc
|1199 cc
|Transmission
|Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport Mode
|Manual
|Cylinders
|4
|3