In 2026 when choosing among the Kia Seltos [2019-2023] and Tata Nexon EV [2020-2023], assess the models based on Price, Size, Range, Battery Capacity, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel and Tata Nexon EV [2020-2023] Price starts at Rs. 13.99 Lakhs (last recorded price) for XM. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Nexon EV [2020-2023] gets a battery pack of up to 30.2 kwh. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Seltos [2019-2023] vs Nexon EV [2020-2023] Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Seltos [2019-2023]
|Nexon ev [2020-2023]
|Brand
|Kia
|Tata
|Price
|₹ 9.95 Lakhs
|₹ 13.99 Lakhs
|Range
|-
|312.0
|Mileage
|21 kmpl
|-
|Battery Capacity
|-
|30.2 kwh
|Engine Capacity
|1493 cc
|-
|Transmission
|Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport Mode
|Automatic
|Charging Time
|-
|8.5 Hrs