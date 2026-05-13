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Kia Seltos [2019-2023] vs Tata Altroz

In 2026 when choosing between the Kia Seltos [2019-2023] and Tata Altroz, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel, Tata Altroz Price starts at Rs. 6.3 Lakhs (ex-showroom price) for Smart Petrol 5MT. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Altroz: 1199 cc engine, 19.5 to 26.2 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Seltos [2019-2023] vs Altroz Comparison
KEY HIGHLIGHTS Seltos [2019-2023] Altroz
BrandKiaTata
Price₹ 9.95 Lakhs₹ 6.3 Lakhs
Mileage21 kmpl19.5 to 26.2 kmpl
Engine Capacity1493 cc1199 cc
TransmissionAutomatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport ModeManual, Automatic
Cylinders43

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Seltos [2019-2023]
Kia Seltos [2019-2023]
HTE 1.5 Diesel
₹10.52 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Altroz
Tata Altroz
Smart Petrol 5MT
₹6.30 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Kia Seltos [2019-2023] Visual Comparison

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Speakers
Rear View
Steering Wheel
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Specification
Engine Type
1.5L CRDI VGT1.2 Revotron
Alternate Fuel
Not Applicable-
Driving Range
1050-
Max Torque (Nm@rpm)
250 Nm @ 1500 rpm115 Nm @ 3250 rpm
Transmission
Manual - 6 GearsManual - 5 Gears
Mileage (ARAI)
21-
Drivetrain
FWDFWD
Max Power (bhp@rpm)
113 bhp @ 4000 rpm87 bhp @ 6000 rpm
Turbocharger/Supercharger
Turbocharged-
Fuel Type
Diesel-
Emission Standard
BS 6BS6 Phase 2
Engine
1493 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1199 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Minimum Turning Radius
5.35 metres
Rear Brake Type
DiscDrum
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
205 / 65 R16185 / 60 R16
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscDisc
Rear Suspension
Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil SpringTwist Beam with Coil Spring and Shock Absorber
Front Suspension
McPherson Strut with Coil SpringIndependent MacPherson Dual Path Strut with Coil Spring
Rear Tyres
205 / 65 R16185 / 60 R16
Ground Clearance
190165 mm
Length
43153990 mm
Wheelbase
26102501 mm
Height
16201523 mm
Width
18001755 mm
Bootspace
433345 litres
No of Seating Rows
22 Rows
Seating Capacity
55 Person
Doors
55 Doors
Fuel Tank Capacity
5037 litres
Features
Steering Adjustment
TiltTilt
Cabin-Boot Access
YesNo
Cruise Control
NoNo
Heater
YesNo
Parking Sensors
RearRear
Keyless Start/ Button Start
NoNo
Parking Assist
NoNo
Vanity Mirrors on Sun Visors
Co-Driver Only-
Air Conditioner
Yes (Manual)Manual
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal OnlyNo
12V Power Outlets
11
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlSingle Zone, Common Fan Speed Control
Rear AC
Vents Behind Front Armrest-
Adjustable Cluster Brightness
Yes-
Trip Meter
Electronic 2 Trips2 Trips
Shift Indicator
Dynamic-
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
AnalogueDigital
Instantaneous Consumption
Yes-
Gear Indicator
Yes-
Instrument Cluster
Analogue - DigitalDigital
Average Speed
YesNo
Heads Up Display (HUD)
NoNo
Average Fuel Consumption
Yes-
Distance to Empty
Yes-
Seat Adjustment
No-
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessRemote
Rub - Strips
BlackNo
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Chrome Finish Exhaust pipe
NoNo
Roof Mounted Antenna
YesYes
Body Kit
NoNo
Sunroof / Moonroof
NoNo
Adjustable ORVM
Internally AdjustableExternally Adjustable
Power Windows
Front & RearAll
Turn Indicators on ORVM
NoYes
Rear Defogger
NoNo
One Touch -Down
NoNo
Rain-sensing Wipers
NoNo
Exterior Door Handles
Body ColouredBody Coloured
Interior Door Handles
ChromeBlack
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body Coloured-
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Rear Windshield Blind
No-
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseManual
Rear Wiper
NoNo
One Touch - Up
NoNo
Side Window Blinds
No-
Driver Armrest Storage
YesYes
Sunglass Holder
YesNo
Cooled Glove Box
No-
Cup Holders
Front Only-
Warranty (Years)
33
Battery Warranty (Kilometres)
NoNot Applicable
Warranty (Kilometres)
Unlimited100000
Cornering Headlights
NoNo
Headlights
Halogen ProjectorHalogen Projector
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
HalogenLED
Daytime Running Lights
NoNo
Glove Box Lamp
No-
Cabin Lamps
Front and RearFront
Follow me home headlamps
NoYes
Puddle Lamps
NoNo
Rear Reading Lamp
YesYes
Lights on Vanity Mirrors
NoNo
Ambient Interior Lighting
NoNo
Automatic Head Lamps
NoNo
CD Player
No-
Steering mounted controls
YesNo
Wireless Charger
NoNo
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)Android Auto (No), Apple Car Play (No)
iPod Compatibility
YesNo
Bluetooth Compatibility
Audio StreamingPhone & Audio Streaming
Speakers
4No
Integrated (in-dash) Music System
YesNo
AM/FM Radio
YesNo
Head Unit Size
2 Din-
MP3 Playback
Yes-
USB Compatibility
YesNo
GPS Navigation System
NoNo
Voice Command
No-
Aux Compatibility
YesNo
Display
Digital Display-
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
No-
Remote AC On/Off Via app
No-
Over The Air (OTA) Updates
No-
Remote Sunroof Open/Close Via app
No-
Check Vehicle Status Via App
NoNo
Remote Car Lock/Unlock Via app
No-
Geo-Fence
NoNo
Find My Car
No-
Emergency Call
NoNo
Differential Lock
No-
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
NoYes
Hill Hold Control
NoYes
Electronic Stability Program (ESP)
NoYes
Hill Descent Control
No-
Brake Assist (BA)
NoNo
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
No-
Airbags
2 Airbags (Driver, Passenger)6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side)
Middle rear three-point seatbelt
NoYes
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
NoYes
Emergency Brake Light Flashing
No-
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
3 Star (Global NCAP)Not Tested
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
NoNo
Seat Upholstery
FabricFabric
Interiors
Single Tone-
Driver Armrest
YesNo
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
NoNo
Split Rear Seat
NoNo
Driver Seat Adjustment
8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down)
Interior Colours
Black-
Ventilated Seats
No-
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
NoNo
Folding Rear Seat
Full-
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Ventilated Seat Type
No-
Front Seatback Pockets
Yes-
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
12,68,8417,17,707
Ex-Showroom Price
10,65,0006,29,990
RTO
1,33,12555,529
Insurance
43,68431,688
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
26,70215,426
Expert Rating
-
Pros and Cons

Pros

Premium features setMultiple engine optionsWell designed

Cons

Lack of quality at placesLethargic diesel engineNoisy cabin for CNG variants

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