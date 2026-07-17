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Kia Seltos [2019-2023] vs Skoda Slavia

In 2026 when choosing between the Kia Seltos [2019-2023] and Skoda Slavia, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel, Skoda Slavia Price starts at Rs. 10 Lakhs (ex-showroom price) for Classic 1.0L TSI MT. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Slavia: 999 cc engine, 18.73 to 20.32 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Seltos [2019-2023] vs Slavia Comparison
KEY HIGHLIGHTS Seltos [2019-2023] Slavia
BrandKiaSkoda
Price₹ 9.95 Lakhs₹ 10 Lakhs
Mileage21 kmpl18.73 to 20.32 kmpl
Engine Capacity1493 cc999 cc
TransmissionAutomatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport ModeManual, Automatic
Cylinders43

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Seltos [2019-2023]
Kia Seltos [2019-2023]
HTE 1.5 Diesel
₹10.52 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Slavia
Skoda Slavia
Classic 1.0L TSI MT
₹10 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Kia Seltos [2019-2023] Visual Comparison

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Specification
Engine Type
1.5L CRDI VGT1.0 TSI
Alternate Fuel
Not Applicable-
Driving Range
1050915 km
Max Torque (Nm@rpm)
250 Nm @ 1500 rpm178 Nm @ 1750-4500 rpm
Transmission
Manual - 6 GearsManual - 6 Gears
Mileage (ARAI)
2120.32 kmpl
Drivetrain
FWDFWD
Max Power (bhp@rpm)
113 bhp @ 4000 rpm114 bhp @ 5000-5500 rpm
Turbocharger/Supercharger
TurbochargedTurbocharged
Fuel Type
Diesel-
Emission Standard
BS 6BS6 Phase 2
Engine
1493 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC999 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Minimum Turning Radius
5.3-
Rear Brake Type
DiscDrum
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
205 / 65 R16195 / 65 R15
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscDisc
Rear Suspension
Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil SpringTwist Beam Axle
Front Suspension
McPherson Strut with Coil SpringMcPherson Suspension with Lower Triangular Links and Stabiliser Bar
Rear Tyres
205 / 65 R16195 / 65 R15
Ground Clearance
190179 mm
Length
43154541 mm
Wheelbase
26102651 mm
Height
16201507 mm
Width
18001752 mm
Bootspace
433521 litres
No of Seating Rows
22 Rows
Seating Capacity
55 Person
Doors
54 Doors
Fuel Tank Capacity
5045 litres
Features
Steering Adjustment
TiltManual Tilt & Telescopic
Cabin-Boot Access
YesNo
Cruise Control
NoNo
Heater
YesYes
Parking Sensors
RearRear
Keyless Start/ Button Start
NoNo
Parking Assist
NoNo
Vanity Mirrors on Sun Visors
Co-Driver OnlyCo-Driver Only
Air Conditioner
Yes (Manual)Yes (Manual)
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal OnlyManual - Internal Only
12V Power Outlets
1Yes
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlSingle Zone, Common Fan Speed Control
Rear AC
Vents Behind Front Armrest-
Adjustable Cluster Brightness
YesNo
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
DynamicYes
Door Ajar Warning
YesNo
Clock
DigitalAnalogue
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
AnalogueAnalogue
Instantaneous Consumption
YesNo
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
Analogue - DigitalAnalogue
Average Speed
YesNo
Heads Up Display (HUD)
NoNo
Average Fuel Consumption
YesNo
Distance to Empty
YesNo
Seat Adjustment
No-
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessRemote with Boot Opener
Rub - Strips
BlackNo
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Chrome Finish Exhaust pipe
NoNo
Roof Mounted Antenna
YesYes
Body Kit
NoNo
Sunroof / Moonroof
NoNo
Adjustable ORVM
Internally AdjustableInternally Adjustable
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Turn Indicators on ORVM
NoYes
Rear Defogger
NoYes
One Touch -Down
NoNo
Rain-sensing Wipers
NoNo
Exterior Door Handles
Body ColouredBody Coloured
Interior Door Handles
ChromeBlack
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredBody Coloured
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Rear Windshield Blind
NoNo
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseElectric Tailgate Release
Rear Wiper
No-
One Touch - Up
NoNo
Side Window Blinds
NoNo
Driver Armrest Storage
YesNo
Sunglass Holder
YesNo
Cooled Glove Box
No-
Cup Holders
Front OnlyFront Only
Warranty (Years)
34
Battery Warranty (Kilometres)
NoNot Applicable
Warranty (Kilometres)
Unlimited100000
Cornering Headlights
NoNo
Headlights
Halogen ProjectorHalogen
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
HalogenLED
Daytime Running Lights
NoLED
Glove Box Lamp
NoNo
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Follow me home headlamps
NoYes
Puddle Lamps
NoNo
Rear Reading Lamp
YesYes
Lights on Vanity Mirrors
NoNo
Ambient Interior Lighting
NoNo
Automatic Head Lamps
NoNo
CD Player
No-
Steering mounted controls
YesYes
Wireless Charger
NoNo
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)Android Auto (Wired), Apple Car Play (Wired)
iPod Compatibility
YesYes
Bluetooth Compatibility
Audio StreamingPhone & Audio Streaming
Speakers
44
Integrated (in-dash) Music System
YesYes
AM/FM Radio
YesYes
Head Unit Size
2 DinNot Available
MP3 Playback
Yes-
USB Compatibility
YesYes
GPS Navigation System
NoYes
Voice Command
NoYes
Aux Compatibility
YesYes
Display
Digital DisplayTouch-screen Display
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
NoNo
Remote AC On/Off Via app
NoNo
Over The Air (OTA) Updates
NoNo
Remote Sunroof Open/Close Via app
NoNo
Check Vehicle Status Via App
NoNo
Remote Car Lock/Unlock Via app
NoNo
Geo-Fence
NoNo
Find My Car
NoNo
Emergency Call
NoNo
Differential Lock
NoElectronic
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
NoYes
Hill Hold Control
NoNo
Electronic Stability Program (ESP)
NoYes
Hill Descent Control
NoNo
Brake Assist (BA)
NoNo
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
No-
Airbags
2 Airbags (Driver, Passenger)6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side)
Middle rear three-point seatbelt
NoYes
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
NoYes
Emergency Brake Light Flashing
No-
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
3 Star (Global NCAP)5 Star (Global NCAP)
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
NoYes
Seat Upholstery
FabricFabric
Interiors
Single ToneSingle Tone
Driver Armrest
YesNo
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
NoNo
Split Rear Seat
NoNo
Driver Seat Adjustment
8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)
Interior Colours
BlackBlack
Ventilated Seats
NoNo
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
NoNo
Folding Rear Seat
FullNo
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Ventilated Seat Type
NoNo
Front Seatback Pockets
YesYes
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
12,68,84111,26,454
Ex-Showroom Price
10,65,0009,99,900
RTO
1,33,12581,993
Insurance
43,68444,061
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
26,70224,211
Expert Rating
-
Pros and Cons

Pros

Spacious cabinGood feature listPeppy engine

Cons

Costly top variantSegment in decline
Latest Offers
See All
On Skoda Slavia :- Get Benefits up to Rs. 1,90,000...
Applicable on slaviaclassic-10l-tsi-mt & 11 more variants
Expiring on 1 Sept
View Offer

Slavia Comparison with other cars

Hindustan Times
Skoda Slavia999 cc to 1498 cc | Petrol | Manual,Automatic₹10 - 18.19 Lakhs**Ex-showroom price
Hindustan Times
Volkswagen Virtus999 cc to 1498 cc | Petrol | Manual,Automatic₹10.5 - 19 Lakhs**Ex-showroom price
Slavia vs Virtus

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