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Kia Seltos [2019-2023] vs Renault Triber

In 2026 when choosing between the Kia Seltos [2019-2023] and Renault Triber, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel, Renault Triber Price starts at Rs. 5.81 Lakhs (ex-showroom price) for Authentic. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Triber: 999 cc engine, 18 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Seltos [2019-2023] vs Triber Comparison
KEY HIGHLIGHTS Seltos [2019-2023] Triber
BrandKiaRenault
Price₹ 9.95 Lakhs₹ 5.81 Lakhs
Mileage21 kmpl18 kmpl
Engine Capacity1493 cc999 cc
TransmissionAutomatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport ModeManual, Automatic
Cylinders43

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Seltos [2019-2023]
Kia Seltos [2019-2023]
HTE 1.5 Diesel
₹10.52 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Triber
Renault Triber
Authentic
₹5.81 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Kia Seltos [2019-2023] Visual Comparison

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Front View
Wheel
Door Handle
Front Right Side
Door View Of Driver Seat
Steering Wheel
Front Fog Lamp
Front Cup Holder
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Specification
Engine Type
1.5L CRDI VGT1.0 Litre Energy Engine
Alternate Fuel
Not Applicable-
Driving Range
1050-
Max Torque (Nm@rpm)
250 Nm @ 1500 rpm96 Nm @ 3500 rpm
Transmission
Manual - 6 GearsManual - 5 Gears
Mileage (ARAI)
21-
Drivetrain
FWDFWD
Max Power (bhp@rpm)
113 bhp @ 4000 rpm71 bhp @ 6250 rpm
Turbocharger/Supercharger
TurbochargedNo
Fuel Type
Diesel-
Emission Standard
BS 6BS6 Phase 2
Engine
1493 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC999 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC, Multi-Point fuel distribution
Minimum Turning Radius
5.3-
Rear Brake Type
Disc-
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
205 / 65 R16165 / 80 R14
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Electric)Power-assisted (Electric) Steering with 3-Spokes Steering Wheel
Front Brake Type
Disc-
Rear Suspension
Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil SpringTorison Beam Axle
Front Suspension
McPherson Strut with Coil SpringMcPherson Strut with Lower Triangle & Coil Spring
Rear Tyres
205 / 65 R16165 / 80 R14
Ground Clearance
190182 mm
Length
43153985 mm
Wheelbase
26102636 mm
Height
16201643 mm
Width
18001734 mm
Bootspace
433447 L
No of Seating Rows
23
Seating Capacity
57 Person
Doors
55 Doors
Fuel Tank Capacity
5040 litres
Features
Steering Adjustment
TiltTilt
Cabin-Boot Access
YesYes
Cruise Control
NoNo
Heater
YesYes
Parking Sensors
RearRear
Keyless Start/ Button Start
NoNo
Parking Assist
NoParking Assist with Reverse Camera with Guidance
Vanity Mirrors on Sun Visors
Co-Driver Only-
Air Conditioner
Yes (Manual)Manual; Single Zone Front-row AC zone; Common Fan Speed Control Front AC fan speed control
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal Only-
12V Power Outlets
1-
Headlight & Ignition On Reminder
Yes-
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed Control-
Rear AC
Vents Behind Front Armrest-
Adjustable Cluster Brightness
Yes-
Trip Meter
Electronic 2 TripsYes
Shift Indicator
DynamicGear
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalYes
Low Fuel Level Warning
Yes-
Tachometer
AnalogueDigital
Instantaneous Consumption
Yes-
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
Analogue - Digital-
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
No-
Average Fuel Consumption
YesAverage fuel consumption; Distance to empty; Low fuel level warning
Distance to Empty
Yes-
Seat Adjustment
No-
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessKeyless
Rub - Strips
Black-
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Chrome Finish Exhaust pipe
No-
Roof Mounted Antenna
Yes-
Body Kit
NoUnibody/Monocoque Frame
Sunroof / Moonroof
No-
Adjustable ORVM
Internally Adjustable-
Power Windows
Front & RearFront & Rear Power Windows
Turn Indicators on ORVM
No-
Rear Defogger
NoNo
One Touch -Down
No-
Rain-sensing Wipers
NoNo
Exterior Door Handles
Body Coloured-
Interior Door Handles
Chrome-
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body Coloured-
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Rear Windshield Blind
No-
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseYes
Rear Wiper
NoNo
One Touch - Up
No-
Side Window Blinds
No-
Driver Armrest Storage
YesNo
Sunglass Holder
Yes-
Cooled Glove Box
No-
Cup Holders
Front OnlyFront Only
Warranty (Years)
3-
Battery Warranty (Kilometres)
No-
Warranty (Kilometres)
Unlimited-
Cornering Headlights
No-
Headlights
Halogen ProjectorLED
Headlight Height Adjuster
Yes-
Tail Lights
HalogenLED
Daytime Running Lights
NoLED
Glove Box Lamp
No-
Cabin Lamps
Front and RearButton Controlled LED Cabin Lamp (Front and Rear), Reading Lamp & Boot Lamp
Follow me home headlamps
NoNo
Puddle Lamps
NoYes
Rear Reading Lamp
Yes-
Lights on Vanity Mirrors
No-
Ambient Interior Lighting
No-
Automatic Head Lamps
NoNo
CD Player
No-
Steering mounted controls
YesNo
Wireless Charger
NoNo
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)-
iPod Compatibility
Yes-
Bluetooth Compatibility
Audio StreamingBluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), Type C Wired Connectivity
Speakers
46 Speakers
Integrated (in-dash) Music System
YesNo
AM/FM Radio
Yes-
Head Unit Size
2 Din-
MP3 Playback
Yes-
USB Compatibility
Yes-
GPS Navigation System
NoNo
Voice Command
No-
Aux Compatibility
Yes-
Display
Digital DisplayHD Touch-screen Display
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
No-
Remote AC On/Off Via app
No-
Over The Air (OTA) Updates
No-
Remote Sunroof Open/Close Via app
No-
Check Vehicle Status Via App
No-
Remote Car Lock/Unlock Via app
No-
Geo-Fence
No-
Find My Car
No-
Emergency Call
No-
Differential Lock
No-
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
NoYes
Hill Hold Control
NoYes
Electronic Stability Program (ESP)
NoYes
Hill Descent Control
No-
Brake Assist (BA)
NoYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
No-
Airbags
2 Airbags (Driver, Passenger)Driver; Front Passenger; 2 Curtain; Driver Side; Front Passenger Side
Middle rear three-point seatbelt
NoYes
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmphOverspeed Warning with 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
NoYes
Emergency Brake Light Flashing
No-
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
3 Star (Global NCAP)-
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
NoYes
Seat Upholstery
FabricFabric
Interiors
Single Tone-
Driver Armrest
YesNo
Leather-wrapped Gear Knob
No-
Rear Armrest
No-
Split Rear Seat
No-
Driver Seat Adjustment
8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)4 way manually adjustable; Seat: Forward / Back (Manual); Backrest Tilt: Forward / Back (Manual)
Interior Colours
Black-
Ventilated Seats
No-
Rear Passenger Seats Type
Bench-
Leather-wrapped Steering Wheel
No-
Folding Rear Seat
Full-
Head-rests
Front & RearFront & Rear Headrests
Ventilated Seat Type
No-
Front Seatback Pockets
YesNo
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)4 way manually adjustable; Seat: Forward / Back (Manual); Backrest Tilt: Forward / Back (Manual)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
12,68,8416,32,866
Ex-Showroom Price
10,65,0005,80,875
RTO
1,33,12523,235
Insurance
43,68428,256
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
26,70213,602
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On Renault Triber: MY26 (All India except Kerala &...
Applicable on triberauthentic & 6 more variants
Expiring on 1 Sept
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