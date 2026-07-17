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Kia Seltos [2019-2023] vs Renault Duster

In 2026 when choosing between the Kia Seltos [2019-2023] and Renault Duster, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel, Renault Duster Price starts at Rs. 10.49 Lakhs (ex-showroom price) for Authentic 1.0L Turbo Petrol MT. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Duster: 999 cc engine, 13 to 15 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Seltos [2019-2023] vs Duster Comparison
KEY HIGHLIGHTS Seltos [2019-2023] Duster
BrandKiaRenault
Price₹ 9.95 Lakhs₹ 10.49 Lakhs
Mileage21 kmpl13 to 15 kmpl
Engine Capacity1493 cc999 cc
TransmissionAutomatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport ModeManual, Automatic
Cylinders43

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Seltos [2019-2023]
Kia Seltos [2019-2023]
HTE 1.5 Diesel
₹10.52 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Duster
Renault Duster
Authentic 1.0L Turbo Petrol MT
₹10.49 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Kia Seltos [2019-2023] Visual Comparison

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Steering Wheel
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Specification
Engine Type
1.5L CRDI VGTTurbo TCe 100
Alternate Fuel
Not Applicable-
Driving Range
1050-
Max Torque (Nm@rpm)
250 Nm @ 1500 rpm166 Nm @ 2000 rpm
Transmission
Manual - 6 GearsManual - 6 Gears
Mileage (ARAI)
21-
Drivetrain
FWDFWD
Max Power (bhp@rpm)
113 bhp @ 4000 rpm99 bhp @ 5000 rpm
Turbocharger/Supercharger
Turbocharged-
Fuel Type
Diesel-
Emission Standard
BS 6BS6 Phase 2
Engine
1493 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC999 cc, 3 Cylinders Inline
Minimum Turning Radius
5.3-
Rear Brake Type
Disc-
Spare Wheel
Steel-
Front Tyres
205 / 65 R16-
Wheels
Steel Rims-
Steering Type
Power assisted (Electric)-
Front Brake Type
Disc-
Rear Suspension
Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring-
Front Suspension
McPherson Strut with Coil Spring-
Rear Tyres
205 / 65 R16-
Ground Clearance
190212 mm
Length
43154343 mm
Wheelbase
26102657 mm
Height
16201701 mm
Width
18001815 mm
Bootspace
433-
No of Seating Rows
22
Seating Capacity
55 Person
Doors
5-
Fuel Tank Capacity
50-
Features
Steering Adjustment
Tilt-
Cabin-Boot Access
Yes-
Cruise Control
No-
Heater
Yes-
Parking Sensors
Rear-
Keyless Start/ Button Start
No-
Parking Assist
No-
Vanity Mirrors on Sun Visors
Co-Driver Only-
Air Conditioner
Yes (Manual)-
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal Only-
12V Power Outlets
1-
Headlight & Ignition On Reminder
Yes-
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed Control-
Rear AC
Vents Behind Front Armrest-
Adjustable Cluster Brightness
Yes-
Trip Meter
Electronic 2 Trips2 Trips Electronic
Shift Indicator
Dynamic-
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
Yes-
Tachometer
AnalogueDigital
Instantaneous Consumption
Yes-
Gear Indicator
YesNo
Instrument Cluster
Analogue - Digital7" TFT with Adjustable Cluster Brightness
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
No-
Average Fuel Consumption
Yes-
Distance to Empty
Yes-
Seat Adjustment
No-
Engine immobilizer
Yes-
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessKeyless
Rub - Strips
Black-
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Chrome Finish Exhaust pipe
No-
Roof Mounted Antenna
Yes-
Body Kit
No-
Sunroof / Moonroof
No-
Adjustable ORVM
Internally AdjustableExternally Adjustable
Power Windows
Front & RearFront & Rear Power Windows
Turn Indicators on ORVM
No-
Rear Defogger
NoNo
One Touch -Down
No-
Rain-sensing Wipers
NoNo
Exterior Door Handles
Body Coloured-
Interior Door Handles
Chrome-
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body Coloured-
Door Pockets
Front & Rear-
Rear Windshield Blind
No-
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseManual
Rear Wiper
NoNo
One Touch - Up
No-
Side Window Blinds
No-
Driver Armrest Storage
Yes-
Sunglass Holder
Yes-
Cooled Glove Box
No-
Cup Holders
Front OnlyCupholders in Front Only
Warranty (Years)
3-
Battery Warranty (Kilometres)
No-
Warranty (Kilometres)
Unlimited-
Cornering Headlights
No-
Headlights
Halogen Projector-
Headlight Height Adjuster
Yes-
Tail Lights
Halogen-
Daytime Running Lights
No-
Glove Box Lamp
No-
Cabin Lamps
Front and Rear-
Follow me home headlamps
No-
Puddle Lamps
No-
Rear Reading Lamp
Yes-
Lights on Vanity Mirrors
No-
Ambient Interior Lighting
No-
Automatic Head Lamps
No-
CD Player
No-
Steering mounted controls
YesYes
Wireless Charger
NoNo
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)No
iPod Compatibility
Yes-
Bluetooth Compatibility
Audio StreamingNo
Speakers
4-
Integrated (in-dash) Music System
Yes-
AM/FM Radio
YesNo
Head Unit Size
2 Din-
MP3 Playback
Yes-
USB Compatibility
Yes-
GPS Navigation System
No-
Voice Command
No-
Aux Compatibility
Yes-
Display
Digital Display-
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
No-
Remote AC On/Off Via app
No-
Over The Air (OTA) Updates
No-
Remote Sunroof Open/Close Via app
No-
Check Vehicle Status Via App
No-
Remote Car Lock/Unlock Via app
No-
Geo-Fence
No-
Find My Car
No-
Emergency Call
No-
Differential Lock
NoYes
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
NoYes
Hill Hold Control
NoYes
Electronic Stability Program (ESP)
NoYes
Hill Descent Control
NoNo
Brake Assist (BA)
NoYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
No-
Airbags
2 Airbags (Driver, Passenger)-
Middle rear three-point seatbelt
No-
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph-
Child Seat Anchor Points
No-
Emergency Brake Light Flashing
No-
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
3 Star (Global NCAP)-
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
No-
Seat Upholstery
FabricFabric
Interiors
Single Tone-
Driver Armrest
YesYes
Leather-wrapped Gear Knob
No-
Rear Armrest
No-
Split Rear Seat
No60:40:00
Driver Seat Adjustment
8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down)
Interior Colours
Black-
Ventilated Seats
No-
Rear Passenger Seats Type
Bench-
Leather-wrapped Steering Wheel
No-
Folding Rear Seat
FullFlat
Head-rests
Front & Rear-
Ventilated Seat Type
No-
Front Seatback Pockets
Yes-
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
12,68,84112,00,182
Ex-Showroom Price
10,65,00010,49,000
RTO
1,33,1251,04,900
Insurance
43,68445,782
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
26,70225,796
Expert Rating
-
Pros and Cons

Pros

Refined EngineImpressive Ride QualityWell-Equipped Mid-Spec Trim

Cons

Poor Rear Camera FeedLong Clutch Pedal TravelNo Automatic Gearbox

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