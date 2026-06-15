hamburger icon
HomeCompare CarsSeltos [2019-2023] vs Comet EV

Kia Seltos [2019-2023] vs MG Comet EV

In 2026 when choosing among the Kia Seltos [2019-2023] and MG Comet EV, assess the models based on Price, Size, Range, Battery Capacity, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel and MG Comet EV Price starts at Rs. 7.5 Lakhs (ex-showroom price) for Executive. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Comet EV gets a battery pack of up to 17.3 kWh. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Seltos [2019-2023] vs Comet EV Comparison
KEY HIGHLIGHTS Seltos [2019-2023] Comet ev
BrandKiaMG
Price₹ 9.95 Lakhs₹ 7.5 Lakhs
Range-230 km/charge
Mileage21 kmpl-
Battery Capacity-17.3 kWh
Engine Capacity1493 cc-
TransmissionAutomatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport ModeAutomatic
Charging Time-7 hours (3.3 kW AC charger)

Filters
Seltos [2019-2023]
Kia Seltos [2019-2023]
HTE 1.5 Diesel
₹10.52 Lakhs*
*Last Recorded Price
Check Details
Comet EV
MG Comet EV
Executive
₹7.50 Lakhs*
*Ex-showroom price
Check Offers
Add Car

Kia Seltos [2019-2023] Visual Comparison

Compare various features graphically to make better purchase decision
Select a feature you want to compare:
Front View
Wheel
Door Handle
Speakers
Rear View
Door View Of Driver Seat
Right Side View
Seat Headrest
Front Fog Lamp
plus iconView more
Swipe Left
Drag the handle left & right to view full image
Swipe Right
Specification
Engine Type
1.5L CRDI VGT-
Alternate Fuel
Not Applicable-
Driving Range
1050230 Km
Max Torque (Nm@rpm)
250 Nm @ 1500 rpm-
Transmission
Manual - 6 GearsAutomatic - 1 Gears, Sport Mode
Mileage (ARAI)
21-
Drivetrain
FWDRWD
Max Power (bhp@rpm)
113 bhp @ 4000 rpm-
Turbocharger/Supercharger
Turbocharged-
Fuel Type
Diesel-
Emission Standard
BS 6-
Engine
1493 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC-
Minimum Turning Radius
5.34.2 metres
Rear Brake Type
DiscDrum
Spare Wheel
Steel-
Front Tyres
205 / 65 R16145 / 70 R12
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscDisc
Rear Suspension
Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil SpringMulti-Link Coil Suspension
Front Suspension
McPherson Strut with Coil SpringMcPherson Strut
Rear Tyres
205 / 65 R16145 / 70 R12
Ground Clearance
190-
Length
43152974 mm
Wheelbase
26102010 mm
Height
16201640 mm
Width
18001505 mm
Bootspace
433-
No of Seating Rows
22 Rows
Seating Capacity
54 Person
Doors
53 Doors
Fuel Tank Capacity
50-
Features
Steering Adjustment
TiltNo
Cabin-Boot Access
YesNo
Cruise Control
NoNo
Heater
YesYes
Parking Sensors
RearRear
Keyless Start/ Button Start
NoNo
Parking Assist
NoNo
Vanity Mirrors on Sun Visors
Co-Driver OnlyNo
Air Conditioner
Yes (Manual)Yes (Manual)
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal OnlyManual - Internal Only
12V Power Outlets
1Yes
Headlight & Ignition On Reminder
Yes-
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlSingle Zone, Common Fan Speed Control
Rear AC
Vents Behind Front Armrest-
Adjustable Cluster Brightness
Yes-
Trip Meter
Electronic 2 Trips-
Shift Indicator
DynamicNo
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesNo
Tachometer
AnalogueNo
Instantaneous Consumption
YesNo
Gear Indicator
YesNo
Instrument Cluster
Analogue - DigitalDigital
Average Speed
Yes-
Heads Up Display (HUD)
NoNo
Average Fuel Consumption
YesNo
Distance to Empty
YesYes
Seat Adjustment
No-
Engine immobilizer
YesNo
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessKeyless
Rub - Strips
Black-
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Chrome Finish Exhaust pipe
NoNo
Roof Mounted Antenna
YesNo
Body Kit
NoNo
Sunroof / Moonroof
NoNo
Adjustable ORVM
Internally AdjustableElectrically Adjustable
Power Windows
Front & RearFront Only
Turn Indicators on ORVM
NoYes
Rear Defogger
NoYes
One Touch -Down
NoNo
Rain-sensing Wipers
NoNo
Exterior Door Handles
Body ColouredChrome
Interior Door Handles
ChromeChrome
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredBody Coloured
Door Pockets
Front & RearFront
Rear Windshield Blind
No-
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseRemote Operated
Rear Wiper
NoNo
One Touch - Up
NoNo
Side Window Blinds
No-
Driver Armrest Storage
YesNo
Sunglass Holder
YesNo
Cooled Glove Box
No-
Cup Holders
Front OnlyFront Only
Warranty (Years)
3No
Battery Warranty (Kilometres)
No120000
Warranty (Kilometres)
UnlimitedNot Applicable
Cornering Headlights
No-
Headlights
Halogen ProjectorHalogen
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
HalogenHalogen
Daytime Running Lights
NoHalogen
Glove Box Lamp
NoNo
Cabin Lamps
Front and RearFront
Follow me home headlamps
NoYes
Puddle Lamps
NoNo
Rear Reading Lamp
Yes-
Lights on Vanity Mirrors
No-
Ambient Interior Lighting
NoNo
Automatic Head Lamps
NoNo
CD Player
No-
Steering mounted controls
YesYes
Wireless Charger
NoNo
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)Android Auto (No), Apple Car Play (No)
iPod Compatibility
YesNo
Bluetooth Compatibility
Audio StreamingPhone & Audio Streaming
Speakers
42
Integrated (in-dash) Music System
YesNo
AM/FM Radio
YesYes
Head Unit Size
2 DinNot Applicable
MP3 Playback
Yes-
USB Compatibility
YesYes
GPS Navigation System
NoNo
Voice Command
NoNo
Aux Compatibility
YesNo
Display
Digital DisplayNo
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
NoNo
Remote AC On/Off Via app
NoNo
Over The Air (OTA) Updates
NoNo
Remote Sunroof Open/Close Via app
No-
Check Vehicle Status Via App
NoNo
Remote Car Lock/Unlock Via app
NoNo
Geo-Fence
NoNo
Find My Car
NoNo
Emergency Call
NoNo
Differential Lock
No-
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
NoNo
Hill Hold Control
NoNo
Electronic Stability Program (ESP)
NoNo
Hill Descent Control
No-
Brake Assist (BA)
NoNo
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
No-
Airbags
2 Airbags (Driver, Passenger)2 Airbags (Driver, Front Passenger)
Middle rear three-point seatbelt
NoYes
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph
Child Seat Anchor Points
NoYes
Emergency Brake Light Flashing
No-
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
3 Star (Global NCAP)Not Tested
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
NoYes
Seat Upholstery
FabricFabric
Interiors
Single ToneSingle Tone
Driver Armrest
YesNo
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
No-
Split Rear Seat
No50:50 split
Driver Seat Adjustment
8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)4 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back)
Interior Colours
BlackStarlight Black
Ventilated Seats
NoNo
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
NoNo
Folding Rear Seat
FullFull
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Ventilated Seat Type
NoNo
Front Seatback Pockets
YesYes
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)4 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
12,68,8417,93,658
Ex-Showroom Price
10,65,0007,49,800
RTO
1,33,1259,000
Insurance
43,68434,358
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
26,70217,058
Expert Rating
-
Pros and Cons

Pros

Compact dimensionsUpmarket cabinOver 200 kms of claimed range

Cons

Quirky stylingNegligible cargo spaceHigh-speed drive traits

Trending cars

Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹18.9 - 28.49 Lakhs
VinFast VF7

VinFast VF7

₹21.89 - 26.79 Lakhs
Tata Sierra

Tata Sierra

₹11.49 - 21.29 Lakhs
Mahindra XEV 9S

Mahindra XEV 9S

₹20.65 - 30.7 Lakhs
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹13.69 - 25.49 Lakhs
View allPopular Cars

Latest Car & Bike News

The ⁠MG Comet EV's base variant Executive is an ultra-budget city runabout sans a touchscreen and advanced safety, while the top-trim Exclusive adds fast charging, dual 10.25-inch screens, 6 airbags, ESC, and leatherette seats.
MG Comet EV Executive vs Exclusive variants: Which one offers better value for money
15 Jun 2026
MG Comet EV BaaS prices range between <span class='webrupee'>₹</span>4.99 lakh and <span class='webrupee'>₹</span>7.36 lakh, depending on the variants, while the battery rental is uniform across the trims at <span class='webrupee'>₹</span>3.20 per kilometre.
Planning to buy the MG Comet EV? Variant-wise BaaS schemes detailed
1 Jun 2026
The Nissan Tekton Tekna+ goes up against the Kia Seltos GTX(O) with a lower price and a strong safety list.
Nissan Tekton Tekna+ vs Kia Seltos GTX (O): Which top-spec SUV offers more?
17 Jul 2026
The Seltos was already pretty well equipped and now with new features, the case for buying the Seltos becomes even stronger.
Kia Seltos GTX(O), X-Line(O) launched in India with upgraded ADAS, HUD and connected tech
1 Jul 2026
Tata Tiago EV directly competes with MG Comet EV in the affordable entry-level electric hatchback segment of the Indian passenger vehicle market.
Tata Tiago EV vs MG Comet EV base variants comparison: Price and specifications
1 Jun 2026
The 2026 Kia Seltos has been unveiled in India ahead of a January 2 launch date
If I were buying the Kia Seltos, this is the variant I would choose
6 Jul 2026
View all
  News

Latest Videos

Kia Seltos 2023 has been launched in India at a starting price of <span class='webrupee'>₹</span>10.89 lakh (ex-showroom).
Kia Seltos 2023 facelift SUV: First drive review
23 Jul 2023
MG Comet EV has a claimed range of around 230 kms and it can be charged to full in up to seven hours. Priced at <span class='webrupee'>₹</span>7.98 lakh (introductory and ex-showroom), it is now the country's most-affordable EV.
MG Comet EV: First Drive Review
11 May 2023
Kia Syros SUV has been launched in India as a model which is positioned between the Sonet and Seltos SUV and offer best of both the sub-compact and compact SUVs. Equipped with both petrol and diesel engine options, the Syros also promises to impress with its drive dynamics.
Kia Syros first drive review: Quirky, tallboy, unconventional SUV promises to offer best of Sonet, Seltos
28 Jan 2025
Kia will announce the prices of the Seltos facelift SUV on July 14. Bookings for the new Seltos will begin on the same day.
Kia Seltos facelift SUV: First Look
4 Jul 2023
MG Comet EV offers great manoeuvrability through thick urban traffic and narrow lanes, making it a practical choice even in tight parking spots.
MG Comet's day out in Old Delhi: How practical is India's most affordable EV?
9 Jun 2023
The MG M9 is the first electric MPV for India and offers a single-charge range of 500 km.
JSW MG Motor unveils M9 electric luxury MPV. Bookings open, to launch soon
19 Jan 2025
View all
 

Latest Cars in India 2026

Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

13.69 - 25.49 Lakhs
Check EMI Offers
Toyota Hilux

Toyota Hilux

31.99 - 36.69 Lakhs
Check EMI Offers
Honda ZR-V

Honda ZR-V

47.99 Lakhs
Check EMI Offers
Maruti Suzuki Brezza

Maruti Suzuki Brezza

7.4 - 13.71 Lakhs
Check EMI Offers
Kia Syros EV

Kia Syros EV

13.5 - 20 Lakhs
Check EMI Offers

Popular Cars in India 2026

Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

18.9 - 28.49 Lakhs
Check EMI Offers
VinFast VF7

VinFast VF7

21.89 - 26.79 Lakhs
Check EMI Offers
Tata Sierra

Tata Sierra

11.49 - 21.29 Lakhs
Check EMI Offers
Mahindra XEV 9S

Mahindra XEV 9S

20.65 - 30.7 Lakhs
Check EMI Offers
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

13.69 - 25.49 Lakhs
Check EMI Offers

Upcoming Cars in India 2026

Skoda New Slavia

Skoda New Slavia

12 - 19 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers
BMW X1 LWB

BMW X1 LWB

51 - 55 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers
Hyundai Palisade

Hyundai Palisade

50 - 60 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers
Tata Avinya

Tata Avinya

30 - 60 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers
Kia Sportage

Kia Sportage

25 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers