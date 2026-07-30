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Kia Seltos [2019-2023] vs Maruti Suzuki XL6 [2019-2022]

In 2026 when choosing between the Kia Seltos [2019-2023] and Maruti Suzuki XL6 [2019-2022], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel, Maruti Suzuki XL6 [2019-2022] Price starts at Rs. 9.85 Lakhs (last recorded price) for Zeta MT Petrol. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. XL6 [2019-2022]: 1462 cc engine, 17.99 to 19.01 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Seltos [2019-2023] vs XL6 [2019-2022] Comparison
KEY HIGHLIGHTS Seltos [2019-2023] Xl6 [2019-2022]
BrandKiaMaruti Suzuki
Price₹ 9.95 Lakhs₹ 9.85 Lakhs
Mileage21 kmpl17.99 to 19.01 kmpl
Engine Capacity1493 cc1462 cc
TransmissionAutomatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport ModeManual, Automatic
Cylinders44

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Seltos [2019-2023]
Kia Seltos [2019-2023]
HTE 1.5 Diesel
₹10.52 Lakhs*
*Last Recorded Price
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XL6 [2019-2022]
Maruti Suzuki XL6 [2019-2022]
Zeta MT Petrol
₹9.85 Lakhs*
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Kia Seltos [2019-2023] Visual Comparison

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Specification
Engine Type
1.5L CRDI VGTK15B Smart Hybrid
Alternate Fuel
Not ApplicableNot Applicable
Driving Range
1050855.45
Max Torque (Nm@rpm)
250 Nm @ 1500 rpm138 Nm @ 4400 rpm
Transmission
Manual - 6 GearsManual - 5 Gears
Mileage (ARAI)
2119.01
Drivetrain
FWDFWD
Max Power (bhp@rpm)
113 bhp @ 4000 rpm103 bhp @ 6000 rpm
Turbocharger/Supercharger
Turbocharged-
Fuel Type
DieselPetrol
Emission Standard
BS 6BS 6
Engine
1493 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1462 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Minimum Turning Radius
5.35.2
Rear Brake Type
DiscDrum
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
205 / 65 R16185 / 65 R15
Wheels
Steel RimsAlloy Wheels
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Hydraulic)
Front Brake Type
DiscVentilated Disc
Rear Suspension
Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil SpringTorsion Beam & Coil Spring
Front Suspension
McPherson Strut with Coil SpringMacPherson Strut & Coil Spring
Rear Tyres
205 / 65 R16185 / 65 R15
Ground Clearance
190180
Length
43154445
Wheelbase
26102740
Height
16201700
Width
18001775
Bootspace
433209
No of Seating Rows
23
Seating Capacity
56
Doors
55
Fuel Tank Capacity
5045
Features
Steering Adjustment
TiltTilt
Cabin-Boot Access
YesYes
Cruise Control
NoYes
Heater
YesYes
Parking Sensors
RearRear
Keyless Start/ Button Start
NoYes
Parking Assist
NoNo
Vanity Mirrors on Sun Visors
Co-Driver OnlyCo-Driver Only
Air Conditioner
Yes (Manual)Yes (Automatic Climate Control)
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal OnlyManual - Internal Only
12V Power Outlets
13
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlSingle Zone, Common Fan Speed Control
Rear AC
Vents Behind Front ArmrestVents on Roof , Common Fan Speed Control
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
DynamicYes
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
AnalogueAnalogue
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
Analogue - DigitalAnalogue - Digital
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
No-
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Seat Adjustment
No6 Way
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessKeyless
Rub - Strips
Black-
Body-Coloured Bumpers
YesYes
Chrome Finish Exhaust pipe
No-
Roof Mounted Antenna
YesYes
Body Kit
NoCladding - Black/Grey
Sunroof / Moonroof
No-
Adjustable ORVM
Internally AdjustableElectrically Adjustable & Retractable
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Turn Indicators on ORVM
NoYes
Rear Defogger
NoYes
One Touch -Down
NoDriver
Rain-sensing Wipers
No-
Exterior Door Handles
Body ColouredChrome
Interior Door Handles
ChromeChrome
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredBlack
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Rear Windshield Blind
No-
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseElectric Tailgate Release
Rear Wiper
NoYes
One Touch - Up
NoDriver
Side Window Blinds
No-
Driver Armrest Storage
YesYes
Sunglass Holder
YesYes
Cooled Glove Box
No-
Cup Holders
Front OnlyFront Only
Warranty (Years)
32
Battery Warranty (Kilometres)
NoNo
Warranty (Kilometres)
Unlimited40000
Cornering Headlights
No-
Headlights
Halogen ProjectorLED
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
HalogenLED
Daytime Running Lights
NoLED
Glove Box Lamp
No-
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Follow me home headlamps
NoNo
Puddle Lamps
No-
Rear Reading Lamp
Yes-
Lights on Vanity Mirrors
NoNo
Ambient Interior Lighting
No-
Automatic Head Lamps
NoNo
CD Player
No-
Steering mounted controls
YesYes
Wireless Charger
No-
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)
iPod Compatibility
YesYes
Bluetooth Compatibility
Audio StreamingPhone & Audio Streaming
Speakers
46
Integrated (in-dash) Music System
YesYes
AM/FM Radio
YesYes
Head Unit Size
2 DinNot Available
MP3 Playback
YesYes
USB Compatibility
YesYes
GPS Navigation System
No-
Voice Command
NoYes
Aux Compatibility
YesYes
Display
Digital DisplayTouch-screen Display
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
No-
Remote AC On/Off Via app
No-
Over The Air (OTA) Updates
No-
Remote Sunroof Open/Close Via app
No-
Check Vehicle Status Via App
NoOptional
Remote Car Lock/Unlock Via app
No-
Geo-Fence
NoOptional
Find My Car
NoOptional
Emergency Call
NoOptional
Differential Lock
No-
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
No-
Hill Hold Control
NoNo
Electronic Stability Program (ESP)
NoNo
Hill Descent Control
No-
Brake Assist (BA)
NoYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
No-
Airbags
2 Airbags (Driver, Passenger)2 Airbags (Driver, Passenger)
Middle rear three-point seatbelt
No-
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
NoYes
Emergency Brake Light Flashing
No-
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
3 Star (Global NCAP)3 Star (Global NCAP)
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
No-
Seat Upholstery
FabricFabric
Interiors
Single ToneSingle Tone
Driver Armrest
YesYes
Leather-wrapped Gear Knob
No-
Rear Armrest
NoYes
Split Rear Seat
No-
Driver Seat Adjustment
8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)
Interior Colours
BlackBlack
Ventilated Seats
No-
Rear Passenger Seats Type
BenchCaptain Seats
Leather-wrapped Steering Wheel
NoNo
Folding Rear Seat
FullPartial
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Ventilated Seat Type
No-
Front Seatback Pockets
YesYes
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
12,68,84111,34,910
Ex-Showroom Price
10,65,0009,98,000
RTO
1,33,12583,470
Insurance
43,68442,940
Accessories Charges
010,000
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
26,70224,393
Expert Rating
-

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