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Kia Seltos [2019-2023] vs Maruti Suzuki Jimny

In 2026 when choosing between the Kia Seltos [2019-2023] and Maruti Suzuki Jimny, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel, Maruti Suzuki Jimny Price starts at Rs. 12.31 Lakhs (ex-showroom price) for Zeta MT. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Jimny: 1462 cc engine, 16.39 to 16.94 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Seltos [2019-2023] vs Jimny Comparison
KEY HIGHLIGHTS Seltos [2019-2023] Jimny
BrandKiaMaruti Suzuki
Price₹ 9.95 Lakhs₹ 12.31 Lakhs
Mileage21 kmpl16.39 to 16.94 kmpl
Engine Capacity1493 cc1462 cc
TransmissionAutomatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport ModeManual, Automatic
Cylinders44

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Seltos [2019-2023]
Kia Seltos [2019-2023]
HTE 1.5 Diesel
₹10.52 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Jimny
Maruti Suzuki Jimny
Zeta MT
₹12.31 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Kia Seltos [2019-2023] Visual Comparison

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Specification
Engine Type
1.5L CRDI VGTK15B
Alternate Fuel
Not Applicable-
Driving Range
1050678 Km
Max Torque (Nm@rpm)
250 Nm @ 1500 rpm134 Nm @ 4000 rpm
Transmission
Manual - 6 GearsManual - 5 Gears
Mileage (ARAI)
2116.94 kmpl
Drivetrain
FWD4WD
Max Power (bhp@rpm)
113 bhp @ 4000 rpm103 bhp @ 6000 rpm
Turbocharger/Supercharger
Turbocharged-
Fuel Type
Diesel-
Emission Standard
BS 6BS6 Phase 2
Engine
1493 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1462 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Minimum Turning Radius
5.35.7 metres
Rear Brake Type
DiscDrum
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
205 / 65 R16195 / 80 R15
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscVentilated Disc
Rear Suspension
Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring3-Link Rigid Axle Type With Coil Spring
Front Suspension
McPherson Strut with Coil Spring3-Link Rigid Axle Type With Coil Spring
Rear Tyres
205 / 65 R16195 / 80 R15
Ground Clearance
190210 mm
Length
43153985 mm
Wheelbase
26102590 mm
Height
16201720 mm
Width
18001645 mm
Bootspace
433208 litres
No of Seating Rows
22 Rows
Seating Capacity
54 Person
Doors
55 Doors
Fuel Tank Capacity
5040 litres
Features
Steering Adjustment
TiltTilt
Cabin-Boot Access
YesNo
Cruise Control
NoNo
Heater
YesYes
Parking Sensors
RearRear
Keyless Start/ Button Start
NoNo
Parking Assist
NoReverse Camera
Vanity Mirrors on Sun Visors
Co-Driver Only-
Air Conditioner
Yes (Manual)Yes (Manual)
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal OnlyManual - Internal Only
12V Power Outlets
1-
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlSingle Zone with Fan speed control
Rear AC
Vents Behind Front Armrest-
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
Dynamic-
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
AnalogueAnalogue
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
Yes-
Instrument Cluster
Analogue - DigitalAnalogue
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
NoNo
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Seat Adjustment
No-
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessYes
Rub - Strips
Black-
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Chrome Finish Exhaust pipe
NoYes
Roof Mounted Antenna
YesYes
Body Kit
NoNo
Sunroof / Moonroof
No-
Adjustable ORVM
Internally AdjustableElectrically Adjustable
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Turn Indicators on ORVM
No-
Rear Defogger
NoYes
One Touch -Down
NoDriver
Rain-sensing Wipers
No-
Exterior Door Handles
Body ColouredBlack
Interior Door Handles
ChromeSilver
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredBlack
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Rear Windshield Blind
No-
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseInternal
Rear Wiper
NoYes
One Touch - Up
NoDriver
Side Window Blinds
No-
Driver Armrest Storage
YesNo
Sunglass Holder
Yes-
Cooled Glove Box
No-
Cup Holders
Front Only-
Warranty (Years)
3-
Battery Warranty (Kilometres)
No-
Warranty (Kilometres)
Unlimited-
Cornering Headlights
NoNo
Headlights
Halogen ProjectorHalogen
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
HalogenHalogen
Daytime Running Lights
NoNo
Glove Box Lamp
No-
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Follow me home headlamps
NoNo
Puddle Lamps
No-
Rear Reading Lamp
Yes-
Lights on Vanity Mirrors
No-
Ambient Interior Lighting
No-
Automatic Head Lamps
NoNo
CD Player
No-
Steering mounted controls
YesYes
Wireless Charger
No-
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)Android Auto (Wireless) & Apple CarPlay (Wireless)
iPod Compatibility
YesNo
Bluetooth Compatibility
Audio StreamingPhone Calls & Audio Streaming
Speakers
44
Integrated (in-dash) Music System
YesYes
AM/FM Radio
YesYes
Head Unit Size
2 Din-
MP3 Playback
Yes-
USB Compatibility
YesYes
GPS Navigation System
NoYes
Voice Command
NoNo
Aux Compatibility
Yes-
Display
Digital Display-
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
NoNo
Remote AC On/Off Via app
NoNo
Over The Air (OTA) Updates
NoNo
Remote Sunroof Open/Close Via app
NoNo
Check Vehicle Status Via App
NoNo
Remote Car Lock/Unlock Via app
NoNo
Geo-Fence
NoNo
Find My Car
NoNo
Emergency Call
NoNo
Differential Lock
No-
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
NoYes
Hill Hold Control
NoYes
Electronic Stability Program (ESP)
NoYes
Hill Descent Control
NoYes
Brake Assist (BA)
NoYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
No-
Airbags
2 Airbags (Driver, Passenger)6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side)
Middle rear three-point seatbelt
No-
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
NoYes
Emergency Brake Light Flashing
No-
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
3 Star (Global NCAP)Not Tested
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
No-
Seat Upholstery
FabricFabric
Interiors
Single Tone-
Driver Armrest
Yes-
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
No-
Split Rear Seat
No40:40 split
Driver Seat Adjustment
8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)2 way manually adjustable (headrest up / down)
Interior Colours
Black-
Ventilated Seats
No-
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
NoNo
Folding Rear Seat
FullInclined
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Ventilated Seat Type
No-
Front Seatback Pockets
YesYes
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)4 way manually adjustable (seat: forward / back, headrest: up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
12,68,84113,98,056
Ex-Showroom Price
10,65,00012,31,500
RTO
1,33,1251,27,980
Insurance
43,68438,076
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
26,70230,049
Expert Rating
-
Pros and Cons

Pros

Compact proportionsRelatively spacious cabinSerious off-road skills

Cons

Doesn't have a commanding road presenceAT could have been more polished

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