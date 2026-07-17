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Kia Seltos [2019-2023] vs Maruti Suzuki Fronx

In 2026 when choosing between the Kia Seltos [2019-2023] and Maruti Suzuki Fronx, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel, Maruti Suzuki Fronx Price starts at Rs. 6.85 Lakhs (ex-showroom price) for Sigma 1.2L MT. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Fronx: 998 cc engine, 20.01 to 28.51 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Seltos [2019-2023] vs Fronx Comparison
KEY HIGHLIGHTS Seltos [2019-2023] Fronx
BrandKiaMaruti Suzuki
Price₹ 9.95 Lakhs₹ 6.85 Lakhs
Mileage21 kmpl20.01 to 28.51 kmpl
Engine Capacity1493 cc998 cc
TransmissionAutomatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport ModeManual, Automatic
Cylinders44

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Seltos [2019-2023]
Kia Seltos [2019-2023]
HTE 1.5 Diesel
₹10.52 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Fronx
Maruti Suzuki Fronx
Sigma 1.2L MT
₹6.85 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Kia Seltos [2019-2023] Visual Comparison

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Wheel
Front Right Side
Rear View
Gear Shifter
Steering Wheel
Front Fog Lamp
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Specification
Engine Type
1.5L CRDI VGT1.2L Dual Jet, Dual VVT
Alternate Fuel
Not Applicable-
Driving Range
1050806 km
Max Torque (Nm@rpm)
250 Nm @ 1500 rpm113 Nm @ 4400 rpm
Transmission
Manual - 6 GearsManual - 5 Gears
Mileage (ARAI)
2121.79 kmpl
Drivetrain
FWDFWD
Max Power (bhp@rpm)
113 bhp @ 4000 rpm89 bhp @ 6000 rpm
Turbocharger/Supercharger
Turbocharged-
Fuel Type
Diesel-
Emission Standard
BS 6BS6 Phase 2
Engine
1493 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1197 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Minimum Turning Radius
5.34.9 metres
Rear Brake Type
DiscDrum
Spare Wheel
Steel-
Front Tyres
205 / 65 R16195 / 60 R16
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscDisc
Rear Suspension
Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil SpringTorsion Beam
Front Suspension
McPherson Strut with Coil SpringMacPherson Strut
Rear Tyres
205 / 65 R16195 / 60 R16
Ground Clearance
190190 mm
Length
43153995 mm
Wheelbase
26102520 mm
Height
16201550 mm
Width
18001765 mm
Bootspace
433308 litres
No of Seating Rows
22 Rows
Seating Capacity
55 Person
Doors
55 Doors
Fuel Tank Capacity
5037 litres
Features
Steering Adjustment
TiltTilt
Cabin-Boot Access
YesYes
Cruise Control
NoNo
Heater
YesYes
Parking Sensors
RearRear
Keyless Start/ Button Start
NoNo
Parking Assist
NoNo
Vanity Mirrors on Sun Visors
Co-Driver OnlyCo-Driver
Air Conditioner
Yes (Manual)Automatic Climate Control
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal OnlyManual - Internal Only
12V Power Outlets
1Yes
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlSingle Zone, Common Fan Speed Control
Rear AC
Vents Behind Front Armrest-
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
DynamicNo
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesNo
Tachometer
AnalogueAnalogue
Instantaneous Consumption
Yes-
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
Analogue - DigitalAnalogue - Digital
Average Speed
YesNo
Heads Up Display (HUD)
NoNo
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Seat Adjustment
No-
Engine immobilizer
YesNo
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessKeyless
Rub - Strips
Black-
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Chrome Finish Exhaust pipe
NoYes
Roof Mounted Antenna
YesNo
Body Kit
No-
Sunroof / Moonroof
NoNo
Adjustable ORVM
Internally AdjustableExternally Adjustable
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Turn Indicators on ORVM
NoNo
Rear Defogger
NoYes
One Touch -Down
NoDriver
Rain-sensing Wipers
NoNo
Exterior Door Handles
Body ColouredBody Coloured
Interior Door Handles
ChromeBlack
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body Coloured-
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Rear Windshield Blind
NoNo
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseInternal
Rear Wiper
NoNo
One Touch - Up
NoDriver
Side Window Blinds
NoNo
Driver Armrest Storage
YesNo
Sunglass Holder
YesNo
Cooled Glove Box
No-
Cup Holders
Front OnlyFront Only
Warranty (Years)
33
Battery Warranty (Kilometres)
No-
Warranty (Kilometres)
Unlimited100000
Cornering Headlights
NoNo
Headlights
Halogen ProjectorHalogen Projector
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
HalogenLED
Daytime Running Lights
NoNo
Glove Box Lamp
NoNo
Cabin Lamps
Front and RearCentre
Follow me home headlamps
NoNo
Puddle Lamps
NoNo
Rear Reading Lamp
YesYes
Lights on Vanity Mirrors
NoNo
Ambient Interior Lighting
NoNo
Automatic Head Lamps
NoNo
CD Player
No-
Steering mounted controls
YesNo
Wireless Charger
NoNo
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)Android Auto (No), Apple Car Play (No)
iPod Compatibility
YesNo
Bluetooth Compatibility
Audio StreamingNo
Speakers
4No
Integrated (in-dash) Music System
YesNo
AM/FM Radio
YesNo
Head Unit Size
2 DinNot Available
MP3 Playback
Yes-
USB Compatibility
YesNo
GPS Navigation System
NoNo
Voice Command
NoNo
Aux Compatibility
YesNo
Display
Digital Display-
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
NoNo
Remote AC On/Off Via app
NoNo
Over The Air (OTA) Updates
NoNo
Remote Sunroof Open/Close Via app
NoNo
Check Vehicle Status Via App
NoNo
Remote Car Lock/Unlock Via app
NoNo
Geo-Fence
NoNo
Find My Car
NoNo
Emergency Call
NoNo
Differential Lock
NoNo
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
NoYes
Hill Hold Control
NoYes
Electronic Stability Program (ESP)
NoYes
Hill Descent Control
NoNo
Brake Assist (BA)
NoYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
NoYes
Airbags
2 Airbags (Driver, Passenger)6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side)
Middle rear three-point seatbelt
NoYes
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
NoYes
Emergency Brake Light Flashing
No-
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
3 Star (Global NCAP)Not Tested
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
NoNo
Seat Upholstery
FabricFabric
Interiors
Single ToneDual Tone
Driver Armrest
YesNo
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
NoNo
Split Rear Seat
No60:40 split
Driver Seat Adjustment
8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Interior Colours
Black-
Ventilated Seats
NoNo
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
NoNo
Folding Rear Seat
FullFlat
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Ventilated Seat Type
NoNo
Front Seatback Pockets
YesNo
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
12,68,8417,66,355
Ex-Showroom Price
10,65,0006,84,900
RTO
1,33,12552,773
Insurance
43,68428,182
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
26,70216,471
Expert Rating
-
Pros and Cons

Pros

Turbo BoosterJet engineYoung body stylingFeature loaded

Cons

Suspensions are tad too stiffUninspiring steeringCabin isn't uniqe

Fronx Comparison with other cars

Hindustan Times
Maruti Suzuki Fronx998 cc to 1197 cc | Petrol|CNG | Manual,Automatic₹6.85 - 11.98 Lakhs**Ex-showroom price
Hindustan Times
Maruti Suzuki Balenoundefined | Petrol|CNG | Manual,Automatic₹5.99 - 9.17 Lakhs**Ex-showroom price
Fronx vs Baleno

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