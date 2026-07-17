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Kia Seltos [2019-2023] vs Maruti Suzuki Eeco

In 2026 when choosing between the Kia Seltos [2019-2023] and Maruti Suzuki Eeco, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel, Maruti Suzuki Eeco Price starts at Rs. 5.21 Lakhs (ex-showroom price) for 5 STR STD. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Eeco: 1197 cc engine, 19.71 to 26.78 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Seltos [2019-2023] vs Eeco Comparison
KEY HIGHLIGHTS Seltos [2019-2023] Eeco
BrandKiaMaruti Suzuki
Price₹ 9.95 Lakhs₹ 5.21 Lakhs
Mileage21 kmpl19.71 to 26.78 kmpl
Engine Capacity1493 cc1197 cc
TransmissionAutomatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport ModeManual
Cylinders44

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Seltos [2019-2023]
Kia Seltos [2019-2023]
HTE 1.5 Diesel
₹10.52 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Eeco
Maruti Suzuki Eeco
5 STR STD
₹5.21 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Kia Seltos [2019-2023] Visual Comparison

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Wheel
Door Handle
Front Right Side
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Specification
Engine Type
1.5L CRDI VGTK12N
Alternate Fuel
Not Applicable-
Driving Range
1050631 km
Max Torque (Nm@rpm)
250 Nm @ 1500 rpm105.5 Nm @ 3000 rpm
Transmission
Manual - 6 GearsManual - 5 Gears
Mileage (ARAI)
2119.71 kmpl
Drivetrain
FWDRWD
Max Power (bhp@rpm)
113 bhp @ 4000 rpm81 bhp @ 6000 rpm
Turbocharger/Supercharger
Turbocharged-
Fuel Type
Diesel-
Emission Standard
BS 6BS6 Phase 2
Engine
1493 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1197 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, SOHC
Minimum Turning Radius
5.34.5 metres
Rear Brake Type
DiscDrum
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
205 / 65 R16155 / 65 R13
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Electric)Manual
Front Brake Type
DiscDisc
Rear Suspension
Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring3-Link Rigid Axle
Front Suspension
McPherson Strut with Coil SpringMcPherson Struts
Rear Tyres
205 / 65 R16155 / 65 R13
Ground Clearance
190-
Length
43153675 mm
Wheelbase
26102350 mm
Height
16201825 mm
Width
18001475 mm
Bootspace
433-
No of Seating Rows
22 Rows
Seating Capacity
55 Person
Doors
55 Doors
Fuel Tank Capacity
5032 litres
Features
Steering Adjustment
Tilt-
Cabin-Boot Access
YesYes
Cruise Control
No-
Heater
Yes-
Parking Sensors
RearRear
Keyless Start/ Button Start
No-
Parking Assist
No-
Vanity Mirrors on Sun Visors
Co-Driver Only-
Air Conditioner
Yes (Manual)No
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal Only-
12V Power Outlets
1-
Headlight & Ignition On Reminder
Yes-
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed Control-
Rear AC
Vents Behind Front Armrest-
Adjustable Cluster Brightness
Yes-
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
Dynamic-
Door Ajar Warning
Yes-
Clock
Digital-
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
Analogue-
Instantaneous Consumption
Yes-
Gear Indicator
Yes-
Instrument Cluster
Analogue - DigitalDigital
Average Speed
Yes-
Heads Up Display (HUD)
No-
Average Fuel Consumption
Yes-
Distance to Empty
Yes-
Seat Adjustment
No-
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
Yes-
Central Locking
Keyless-
Rub - Strips
Black-
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Chrome Finish Exhaust pipe
No-
Roof Mounted Antenna
YesYes
Body Kit
No-
Sunroof / Moonroof
No-
Adjustable ORVM
Internally AdjustableExternally Adjustable
Power Windows
Front & Rear-
Turn Indicators on ORVM
No-
Rear Defogger
No-
One Touch -Down
No-
Rain-sensing Wipers
No-
Exterior Door Handles
Body ColouredBlack
Interior Door Handles
ChromeUnpainted
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredBoth Sides
Door Pockets
Front & Rear-
Rear Windshield Blind
No-
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseInternal with Key
Rear Wiper
No-
One Touch - Up
No-
Side Window Blinds
No-
Driver Armrest Storage
Yes-
Sunglass Holder
Yes-
Cooled Glove Box
No-
Cup Holders
Front Only-
Warranty (Years)
33
Battery Warranty (Kilometres)
NoNo
Warranty (Kilometres)
Unlimited100000
Cornering Headlights
No-
Headlights
Halogen ProjectorHalogen
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
HalogenHalogen
Daytime Running Lights
No-
Glove Box Lamp
No-
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Follow me home headlamps
No-
Puddle Lamps
No-
Rear Reading Lamp
Yes-
Lights on Vanity Mirrors
No-
Ambient Interior Lighting
No-
Automatic Head Lamps
No-
CD Player
No-
Steering mounted controls
Yes-
Wireless Charger
No-
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)-
iPod Compatibility
Yes-
Bluetooth Compatibility
Audio Streaming-
Speakers
4-
Integrated (in-dash) Music System
Yes-
AM/FM Radio
Yes-
Head Unit Size
2 DinNot Available
MP3 Playback
Yes-
USB Compatibility
Yes-
GPS Navigation System
No-
Voice Command
No-
Aux Compatibility
Yes-
Display
Digital Display-
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
No-
Remote AC On/Off Via app
No-
Over The Air (OTA) Updates
No-
Remote Sunroof Open/Close Via app
No-
Check Vehicle Status Via App
No-
Remote Car Lock/Unlock Via app
No-
Geo-Fence
No-
Find My Car
No-
Emergency Call
No-
Differential Lock
No-
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
No-
Hill Hold Control
No-
Electronic Stability Program (ESP)
NoYes
Hill Descent Control
No-
Brake Assist (BA)
No-
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
No-
Airbags
2 Airbags (Driver, Passenger)6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side)
Middle rear three-point seatbelt
NoYes
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
No-
Emergency Brake Light Flashing
No-
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
3 Star (Global NCAP)Not Tested
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
No-
Seat Upholstery
FabricFabric
Interiors
Single ToneDual Tone
Driver Armrest
Yes-
Leather-wrapped Gear Knob
No-
Rear Armrest
No-
Split Rear Seat
No-
Driver Seat Adjustment
8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)4 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back)
Interior Colours
BlackBlack and Beige
Ventilated Seats
No-
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
No-
Folding Rear Seat
FullFlat
Head-rests
Front & RearFront
Ventilated Seat Type
No-
Front Seatback Pockets
YesNo
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)2 way manually adjustable (backrest tilt forward / back)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
12,68,8415,84,430
Ex-Showroom Price
10,65,0005,20,900
RTO
1,33,12529,836
Insurance
43,68433,194
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
26,70212,561

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