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Kia Seltos [2019-2023] vs Maruti Suzuki Celerio X

In 2026 when choosing between the Kia Seltos [2019-2023] and Maruti Suzuki Celerio X, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel, Maruti Suzuki Celerio X Price starts at Rs. 5.11 Lakhs (last recorded price) for Vxi. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Celerio X: 998 cc engine, 21.6 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Seltos [2019-2023] vs Celerio X Comparison
KEY HIGHLIGHTS Seltos [2019-2023] Celerio x
BrandKiaMaruti Suzuki
Price₹ 9.95 Lakhs₹ 5.11 Lakhs
Mileage21 kmpl21.6 kmpl
Engine Capacity1493 cc998 cc
TransmissionAutomatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport ModeManual, Automatic
Cylinders43

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Seltos [2019-2023]
Kia Seltos [2019-2023]
HTE 1.5 Diesel
₹10.52 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Celerio X
Maruti Suzuki Celerio X
Vxi
₹5.11 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Kia Seltos [2019-2023] Visual Comparison

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Specification
Engine Type
1.5L CRDI VGTK10B
Alternate Fuel
Not ApplicableNot Applicable
Driving Range
1050757.05
Max Torque (Nm@rpm)
250 Nm @ 1500 rpm90 Nm @ 3500 rpm
Transmission
Manual - 6 GearsManual - 5 Gears
Mileage (ARAI)
2121.63
Drivetrain
FWDFWD
Max Power (bhp@rpm)
113 bhp @ 4000 rpm67 bhp @ 6000 rpm
Turbocharger/Supercharger
TurbochargedNo
Fuel Type
DieselPetrol
Emission Standard
BS 6BS 6
Engine
1493 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC998 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Minimum Turning Radius
5.34.7
Rear Brake Type
DiscDrum
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
205 / 65 R16165 / 70 R14
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscVentilated Disc
Rear Suspension
Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil SpringCoupled Torsion Beam Axle with Coil Spring
Front Suspension
McPherson Strut with Coil SpringMacPherson strut with coil spring
Rear Tyres
205 / 65 R16165 / 70 R14
Ground Clearance
190165
Length
43153715
Wheelbase
26102425
Height
16201565
Width
18001635
Bootspace
433235
No of Seating Rows
22
Seating Capacity
55
Doors
55
Fuel Tank Capacity
5035
Features
Steering Adjustment
TiltNo
Cabin-Boot Access
YesYes
Cruise Control
NoNo
Heater
YesYes
Parking Sensors
RearRear
Keyless Start/ Button Start
NoNo
Parking Assist
NoNo
Vanity Mirrors on Sun Visors
Co-Driver OnlyCo-Driver Only
Air Conditioner
Yes (Manual)Yes (Manual)
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal OnlyManual - Internal Only
12V Power Outlets
11
Headlight & Ignition On Reminder
YesNo
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlSingle Zone, Common Fan Speed Control
Rear AC
Vents Behind Front Armrest-
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
DynamicNo
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
AnalogueNo
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesNo
Instrument Cluster
Analogue - DigitalAnalogue - Digital
Average Speed
YesNo
Heads Up Display (HUD)
No-
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Seat Adjustment
NoNo
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesNo
Central Locking
KeylessRemote
Rub - Strips
BlackBlack
Body-Coloured Bumpers
YesYes
Chrome Finish Exhaust pipe
NoNo
Roof Mounted Antenna
YesYes
Body Kit
NoYes
Sunroof / Moonroof
NoNo
Adjustable ORVM
Internally AdjustableInternally Adjustable
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Turn Indicators on ORVM
NoNo
Rear Defogger
NoNo
One Touch -Down
NoDriver
Rain-sensing Wipers
NoNo
Exterior Door Handles
Body ColouredBlack
Interior Door Handles
ChromeChrome
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredBlack
Door Pockets
Front & RearFront
Rear Windshield Blind
No-
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseInternal with Remote
Rear Wiper
NoNo
One Touch - Up
NoNo
Side Window Blinds
NoNo
Driver Armrest Storage
YesNo
Sunglass Holder
YesNo
Cooled Glove Box
NoNo
Cup Holders
Front OnlyFront Only
Warranty (Years)
32
Battery Warranty (Kilometres)
NoNo
Warranty (Kilometres)
Unlimited40000
Cornering Headlights
NoNo
Headlights
Halogen ProjectorHalogen
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
HalogenHalogen
Daytime Running Lights
NoNo
Glove Box Lamp
NoNo
Cabin Lamps
Front and RearFront
Follow me home headlamps
NoNo
Puddle Lamps
NoNo
Rear Reading Lamp
YesNo
Lights on Vanity Mirrors
NoNo
Ambient Interior Lighting
NoNo
Automatic Head Lamps
NoNo
CD Player
NoNo
Steering mounted controls
YesNo
Wireless Charger
No-
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)Android Auto (No), Apple Car Play (No)
iPod Compatibility
YesNo
Bluetooth Compatibility
Audio StreamingNo
Speakers
4No
Integrated (in-dash) Music System
YesNo
AM/FM Radio
YesNo
Head Unit Size
2 DinNot Available
MP3 Playback
YesNo
USB Compatibility
YesNo
GPS Navigation System
NoNo
Voice Command
NoNo
Aux Compatibility
YesNo
Display
Digital DisplayNo
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
No-
Remote AC On/Off Via app
No-
Over The Air (OTA) Updates
No-
Remote Sunroof Open/Close Via app
No-
Check Vehicle Status Via App
No-
Remote Car Lock/Unlock Via app
No-
Geo-Fence
No-
Find My Car
No-
Emergency Call
No-
Differential Lock
No-
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
NoNo
Hill Hold Control
NoNo
Electronic Stability Program (ESP)
NoNo
Hill Descent Control
No-
Brake Assist (BA)
NoNo
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesNo
Middle Rear Head Rest
NoNo
Airbags
2 Airbags (Driver, Passenger)1 Airbags (Driver)
Middle rear three-point seatbelt
NoNo
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
NoNo
Emergency Brake Light Flashing
No-
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
3 Star (Global NCAP)Not Tested
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
No-
Seat Upholstery
FabricFabric
Interiors
Single ToneSingle Tone
Driver Armrest
YesNo
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
NoNo
Split Rear Seat
No60:40 split
Driver Seat Adjustment
8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)4 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back)
Interior Colours
BlackBlack
Ventilated Seats
No-
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
NoNo
Folding Rear Seat
FullFull
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Ventilated Seat Type
No-
Front Seatback Pockets
YesNo
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)4 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
12,68,8415,68,400
Ex-Showroom Price
10,65,0005,11,500
RTO
1,33,12529,460
Insurance
43,68426,940
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
26,70212,217

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