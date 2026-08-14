In 2026 when choosing between the Kia Seltos [2019-2023] and Maruti Suzuki Celerio X, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel, Maruti Suzuki Celerio X Price starts at Rs. 5.11 Lakhs (last recorded price) for Vxi. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Celerio X: 998 cc engine, 21.6 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Seltos [2019-2023] vs Celerio X Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Seltos [2019-2023]
|Celerio x
|Brand
|Kia
|Maruti Suzuki
|Price
|₹ 9.95 Lakhs
|₹ 5.11 Lakhs
|Mileage
|21 kmpl
|21.6 kmpl
|Engine Capacity
|1493 cc
|998 cc
|Transmission
|Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport Mode
|Manual, Automatic
|Cylinders
|4
|3