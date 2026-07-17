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Kia Seltos [2019-2023] vs Maruti Suzuki Brezza

In 2026 when choosing between the Kia Seltos [2019-2023] and Maruti Suzuki Brezza, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel, Maruti Suzuki Brezza Price starts at Rs. 7.4 Lakhs (ex-showroom price) for Lxi Petrol 1.0L Turbo Manual. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Brezza: 998 cc engine, 19.96 to 21.09 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Seltos [2019-2023] vs Brezza Comparison
KEY HIGHLIGHTS Seltos [2019-2023] Brezza
BrandKiaMaruti Suzuki
Price₹ 9.95 Lakhs₹ 7.4 Lakhs
Mileage21 kmpl19.96 to 21.09 kmpl
Engine Capacity1493 cc998 cc
TransmissionAutomatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport ModeManual, Transmission
Cylinders4-

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Seltos [2019-2023]
Kia Seltos [2019-2023]
HTE 1.5 Diesel
₹10.52 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Brezza
Maruti Suzuki Brezza
Lxi Petrol 1.0L Turbo Manual
₹7.40 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Kia Seltos [2019-2023] Visual Comparison

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Specification
Engine Type
1.5L CRDI VGTK10C DiTC Smart Hybrid
Alternate Fuel
Not Applicable-
Driving Range
1050-
Max Torque (Nm@rpm)
250 Nm @ 1500 rpm170 Nm @ 2000-3500 rpm
Transmission
Manual - 6 GearsManual - 6 Gears
Mileage (ARAI)
21-
Drivetrain
FWDFWD
Max Power (bhp@rpm)
113 bhp @ 4000 rpm109 bhp @ 5500 rpm
Turbocharger/Supercharger
TurbochargedTurbocharged
Fuel Type
Diesel-
Emission Standard
BS 6BS6 Phase 2
Engine
1493 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC998 cc
Minimum Turning Radius
5.3-
Rear Brake Type
Disc-
Spare Wheel
SteelNo
Front Tyres
205 / 65 R16215 / 60 R16
Wheels
Steel RimsAlloy Wheels
Steering Type
Power assisted (Electric)-
Front Brake Type
Disc-
Rear Suspension
Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil SpringTorsion Beam
Front Suspension
McPherson Strut with Coil SpringMacPherson Strut
Rear Tyres
205 / 65 R16215 / 60 R16
Ground Clearance
190-
Length
43153995 mm
Wheelbase
26102500 mm
Height
16201685 mm
Width
18001790 mm
Bootspace
433-
No of Seating Rows
22
Seating Capacity
55 Person
Doors
55 Doors
Fuel Tank Capacity
5048 litres
Features
Steering Adjustment
TiltYes
Cabin-Boot Access
YesYes
Cruise Control
NoNo
Heater
YesYes
Parking Sensors
RearYes
Keyless Start/ Button Start
NoNo
Parking Assist
No-
Vanity Mirrors on Sun Visors
Co-Driver Only-
Air Conditioner
Yes (Manual)Automatic Climate Control; Single Zone Front-row AC zone; Common Fan Speed Control Front AC fan speed control; Blower Rear AC zone; Rear AC vents
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal Only-
12V Power Outlets
1-
Headlight & Ignition On Reminder
Yes-
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlYes
Rear AC
Vents Behind Front ArmrestYes
Adjustable Cluster Brightness
Yes-
Trip Meter
Electronic 2 Trips-
Shift Indicator
DynamicYes
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalYes
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
Analogue-
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
Analogue - Digital-
Average Speed
Yes-
Heads Up Display (HUD)
NoNo
Average Fuel Consumption
YesAverage fuel consumption; Distance to empty; Low fuel level warning; Instantaneous fuel consumption
Distance to Empty
YesYes
Seat Adjustment
No-
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
Yes-
Speed Sensing Door Lock
Yes-
Central Locking
KeylessYes
Rub - Strips
Black-
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Chrome Finish Exhaust pipe
No-
Roof Mounted Antenna
Yes-
Body Kit
No-
Sunroof / Moonroof
NoNo
Adjustable ORVM
Internally Adjustable-
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Turn Indicators on ORVM
No-
Rear Defogger
NoYes
One Touch -Down
NoYes
Rain-sensing Wipers
No-
Exterior Door Handles
Body Coloured-
Interior Door Handles
Chrome-
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body Coloured-
Door Pockets
Front & RearYes
Rear Windshield Blind
No-
Boot-lid Opener
Electric Tailgate Release-
Rear Wiper
NoNo
One Touch - Up
NoYes
Side Window Blinds
No-
Driver Armrest Storage
Yes-
Sunglass Holder
YesNo
Cooled Glove Box
No-
Cup Holders
Front Only-
Warranty (Years)
3-
Battery Warranty (Kilometres)
No-
Warranty (Kilometres)
Unlimited-
Cornering Headlights
No-
Headlights
Halogen Projector-
Headlight Height Adjuster
Yes-
Tail Lights
Halogen-
Daytime Running Lights
No-
Glove Box Lamp
No-
Cabin Lamps
Front and Rear-
Follow me home headlamps
No-
Puddle Lamps
No-
Rear Reading Lamp
Yes-
Lights on Vanity Mirrors
No-
Ambient Interior Lighting
NoNo
Automatic Head Lamps
NoNo
CD Player
No-
Steering mounted controls
YesYes
Wireless Charger
No-
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)-
iPod Compatibility
Yes-
Bluetooth Compatibility
Audio Streaming-
Speakers
4-
Integrated (in-dash) Music System
Yes-
AM/FM Radio
Yes-
Head Unit Size
2 Din-
MP3 Playback
Yes-
USB Compatibility
Yes-
GPS Navigation System
No-
Voice Command
No-
Aux Compatibility
Yes-
Display
Digital Display-
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
No-
Remote AC On/Off Via app
No-
Over The Air (OTA) Updates
No-
Remote Sunroof Open/Close Via app
No-
Check Vehicle Status Via App
No-
Remote Car Lock/Unlock Via app
No-
Geo-Fence
No-
Find My Car
No-
Emergency Call
No-
Differential Lock
No-
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
No-
Hill Hold Control
NoYes
Electronic Stability Program (ESP)
NoYes
Hill Descent Control
No-
Brake Assist (BA)
No-
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
Yes-
Middle Rear Head Rest
No-
Airbags
2 Airbags (Driver, Passenger)6 Airbags (Driver; Front Passenger; 2 Curtain; Driver Side; Front Passenger Side)
Middle rear three-point seatbelt
No-
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmphYes
Child Seat Anchor Points
NoYes
Emergency Brake Light Flashing
No-
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
3 Star (Global NCAP)-
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
No-
Seat Upholstery
FabricYes
Interiors
Single Tone-
Driver Armrest
YesNo
Leather-wrapped Gear Knob
No-
Rear Armrest
NoNo
Split Rear Seat
NoNo
Driver Seat Adjustment
8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)8 way manually adjustable; Seat: Forward / Back (Manual); Backrest Tilt: Forward / Back (Manual); Headrest: Up / Down (Manual); Seat Height: Up / Down (Manual)
Interior Colours
Black-
Ventilated Seats
NoNo
Rear Passenger Seats Type
Bench-
Leather-wrapped Steering Wheel
No-
Folding Rear Seat
Full-
Head-rests
Front & RearYes
Ventilated Seat Type
No-
Front Seatback Pockets
YesYes
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)6 way manually adjustable; Seat: Forward / Back (Manual); Backrest Tilt: Forward / Back (Manual); Headrest: Up / Down (Manual)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
12,68,8418,36,140
Ex-Showroom Price
10,65,0007,39,900
RTO
1,33,12560,793
Insurance
43,68434,947
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
26,70217,971
Expert Rating
-
Pros and Cons

Pros

New Engine, better performanceVentilated front seatsUnderbody CNG tank

Cons

Small boot of 328LHard plastics used all over the cabinNo ADAS

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