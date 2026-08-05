hamburger icon
HomeCompare CarsSeltos [2019-2023] vs Thar

Kia Seltos [2019-2023] vs Mahindra Thar

In 2026 when choosing between the Kia Seltos [2019-2023] and Mahindra Thar, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel, Mahindra Thar Price starts at Rs. 9.99 Lakhs (ex-showroom price) for AXT Diesel MT RWD. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Thar: 1497 cc engine, 8 to 9 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Seltos [2019-2023] vs Thar Comparison
KEY HIGHLIGHTS Seltos [2019-2023] Thar
BrandKiaMahindra
Price₹ 9.95 Lakhs₹ 9.99 Lakhs
Mileage21 kmpl8 to 9 kmpl
Engine Capacity1493 cc1497 cc
TransmissionAutomatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport ModeManual, Automatic
Cylinders44

Filters
Seltos [2019-2023]
Kia Seltos [2019-2023]
HTE 1.5 Diesel
₹10.52 Lakhs*
*Last Recorded Price
Check Details
Thar
Mahindra Thar
AXT Diesel MT RWD
₹9.99 Lakhs*
*Ex-showroom price
Check Offers
Add Car
Specification
Engine Type
1.5L CRDI VGTD117 CRDe
Alternate Fuel
Not Applicable-
Driving Range
1050-
Max Torque (Nm@rpm)
250 Nm @ 1500 rpm300 Nm @ 1750-2500 rpm
Transmission
Manual - 6 GearsManual - 6 Gears
Mileage (ARAI)
219 kmpl
Drivetrain
FWDRWD
Max Power (bhp@rpm)
113 bhp @ 4000 rpm117 bhp @ 3500 rpm
Turbocharger/Supercharger
Turbocharged-
Fuel Type
Diesel-
Emission Standard
BS 6BS6 Phase 2
Engine
1493 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1497 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC, Single-point fuel distribution
Minimum Turning Radius
5.3-
Rear Brake Type
DiscDrum
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
205 / 65 R16245 / 75 R16
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Hydraulic) steering with 4 spokes
Front Brake Type
DiscDisc
Rear Suspension
Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil SpringMultilink solid Rear Axle with Coil spring & Stabiliser Bar
Front Suspension
McPherson Strut with Coil SpringIndependent Double Wishbone with Coil Over Damper & Stabiliser Bar
Rear Tyres
205 / 65 R16245 / 75 R16
Ground Clearance
190-
Length
43153985 mm
Wheelbase
26102450 mm
Height
16201844 mm
Width
18001820 mm
Bootspace
433600 litres
No of Seating Rows
22 Rows
Seating Capacity
54 Person
Doors
53 Doors
Fuel Tank Capacity
5045 litres
Features
Steering Adjustment
TiltTilt
Cabin-Boot Access
YesYes
Cruise Control
NoNo
Heater
YesYes
Parking Sensors
RearRear
Keyless Start/ Button Start
NoNo
Parking Assist
NoNo
Vanity Mirrors on Sun Visors
Co-Driver Only-
Air Conditioner
Yes (Manual)Manual
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal OnlyManual - Internal Only
12V Power Outlets
11
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlSingle Zone with Fan speed control
Rear AC
Vents Behind Front ArmrestVents Behind Front Armrest)
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
DynamicNo
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
AnalogueAnalogue
Instantaneous Consumption
YesNo
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
Analogue - DigitalDigital
Average Speed
YesNo
Heads Up Display (HUD)
No-
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Seat Adjustment
No-
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesNo
Speed Sensing Door Lock
YesNo
Central Locking
KeylessRemote
Rub - Strips
Black-
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Chrome Finish Exhaust pipe
NoNo
Roof Mounted Antenna
YesNo
Body Kit
NoCladding - Body Coloured
Sunroof / Moonroof
NoNo
Adjustable ORVM
Internally AdjustableInternally Adjustable
Power Windows
Front & RearFront Only
Turn Indicators on ORVM
No-
Rear Defogger
NoYes
One Touch -Down
NoNo
Rain-sensing Wipers
No-
Exterior Door Handles
Body ColouredBlack
Interior Door Handles
ChromeBlack
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredBlack
Door Pockets
Front & RearNo
Rear Windshield Blind
No-
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseInternal
Rear Wiper
NoNo
One Touch - Up
NoNo
Side Window Blinds
No-
Driver Armrest Storage
YesNo
Sunglass Holder
Yes-
Cooled Glove Box
No-
Cup Holders
Front OnlyFront Only
Warranty (Years)
33
Battery Warranty (Kilometres)
NoNot Applicable
Warranty (Kilometres)
UnlimitedUnlimited
Cornering Headlights
NoNo
Headlights
Halogen ProjectorHalogen
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
HalogenLED
Daytime Running Lights
NoNot Sure
Glove Box Lamp
No-
Cabin Lamps
Front and RearNo
Follow me home headlamps
NoNo
Puddle Lamps
No-
Rear Reading Lamp
YesNo
Lights on Vanity Mirrors
No-
Ambient Interior Lighting
No-
Automatic Head Lamps
NoNo
CD Player
No-
Steering mounted controls
YesNo
Wireless Charger
No-
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)Android Auto (No), Apple Car Play (No)
iPod Compatibility
YesNo
Bluetooth Compatibility
Audio StreamingNo
Speakers
4No
Integrated (in-dash) Music System
YesNo
AM/FM Radio
YesNo
Head Unit Size
2 DinNot Available
MP3 Playback
Yes-
USB Compatibility
YesNo
GPS Navigation System
NoNo
Voice Command
NoNo
Aux Compatibility
YesNo
Display
Digital DisplayNo
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
No-
Remote AC On/Off Via app
No-
Over The Air (OTA) Updates
No-
Remote Sunroof Open/Close Via app
No-
Check Vehicle Status Via App
NoNo
Remote Car Lock/Unlock Via app
No-
Geo-Fence
No-
Find My Car
No-
Emergency Call
No-
Differential Lock
NoElectronic
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
NoYes
Hill Hold Control
NoYes
Electronic Stability Program (ESP)
NoYes
Hill Descent Control
NoYes
Brake Assist (BA)
NoYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
No-
Airbags
2 Airbags (Driver, Passenger)2 Airbags (Driver, Front Passenger)
Middle rear three-point seatbelt
No-
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
NoNo
Emergency Brake Light Flashing
No-
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
3 Star (Global NCAP)4 Star (Global NCAP)
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
NoNo
Seat Upholstery
FabricVinyl
Interiors
Single ToneSingle Tone
Driver Armrest
Yes-
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
No-
Split Rear Seat
No50:50 split
Driver Seat Adjustment
8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)8 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down, seat height: up / down)
Interior Colours
BlackBlack
Ventilated Seats
No-
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
NoNo
Folding Rear Seat
FullFlat
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Ventilated Seat Type
No-
Front Seatback Pockets
YesNo
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
12,68,84111,49,701
Ex-Showroom Price
10,65,0009,99,000
RTO
1,33,12599,412
Insurance
43,68450,789
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
26,70224,711

Trending cars

Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹18.9 - 28.49 Lakhs
VinFast VF7

VinFast VF7

₹21.89 - 26.79 Lakhs
Tata Sierra

Tata Sierra

₹11.49 - 21.29 Lakhs
Mahindra XEV 9S

Mahindra XEV 9S

₹20.65 - 30.7 Lakhs
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹13.69 - 25.49 Lakhs
View allPopular Cars

Latest Car & Bike News

Malaika Arora’s Mahindra Thar Roxx Star Edition stands out with blacked-out styling and an all-black cabin.
Malaika Arora adds Mahindra Thar Roxx Star Edition to her garage
5 Aug 2026
The Nissan Tekton Tekna+ goes up against the Kia Seltos GTX(O) with a lower price and a strong safety list.
Nissan Tekton Tekna+ vs Kia Seltos GTX (O): Which top-spec SUV offers more?
17 Jul 2026
The Seltos was already pretty well equipped and now with new features, the case for buying the Seltos becomes even stronger.
Kia Seltos GTX(O), X-Line(O) launched in India with upgraded ADAS, HUD and connected tech
1 Jul 2026
Mahindra Thar continues to offer strong off-road capability with modern features and multiple drivetrain options.
Planning to buy the Mahindra Thar? 5 things to know before spending your money
14 May 2026
Mahindra’s sports utility vehicle sales rose 11 per cent in May 2026.
Scorpio, Thar and Bolero help lift Mahindra SUV sales 11% in May 2026
1 Jun 2026
The 2026 Kia Seltos has been unveiled in India ahead of a January 2 launch date
If I were buying the Kia Seltos, this is the variant I would choose
6 Jul 2026
View all
  News

Latest Videos

Kia Seltos 2023 has been launched in India at a starting price of <span class='webrupee'>₹</span>10.89 lakh (ex-showroom).
Kia Seltos 2023 facelift SUV: First drive review
23 Jul 2023
Kia Syros SUV has been launched in India as a model which is positioned between the Sonet and Seltos SUV and offer best of both the sub-compact and compact SUVs. Equipped with both petrol and diesel engine options, the Syros also promises to impress with its drive dynamics.
Kia Syros first drive review: Quirky, tallboy, unconventional SUV promises to offer best of Sonet, Seltos
28 Jan 2025
The BE 6e is a fun-to-drive electric car with sprint time of 0-100 kmph in just 6.7 seconds and a top speed of 200 kmph. There is 288 bhp of power and 380 Nm of torque on offer promising an exciting drive.
Watch Mahindra BE 6e review: Fast & furious, is it India’s best EV yet?
29 Nov 2024
Kia will announce the prices of the Seltos facelift SUV on July 14. Bookings for the new Seltos will begin on the same day.
Kia Seltos facelift SUV: First Look
4 Jul 2023
Mahindra has already despatched 1,837 units of BE 6 and XEV 9e to dealers across India. The test drives for the electric SUVs began in several cities towards the end of last year.
Mahindra BE 6, XEV 9e bookings open. Check delivery date, price, range, battery details
14 Feb 2025
Mahindra XEV 9e and BE 6 electric SUVs have achieved five-star safety ratings at the Bharat NCAP crash tests. Both the electric SUVs secured highest points among Indian EVs in crash tests held at Bharat NCAP.
Mahindra XEV 9e, BE 6 emerge as India's safest EVs with 5-star safety ratings at Bharat NCAP
16 Jan 2025
View all
 

Latest Cars in India 2026

Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

13.69 - 25.49 Lakhs
Check EMI Offers
Toyota Hilux

Toyota Hilux

31.99 - 36.69 Lakhs
Check EMI Offers
Honda ZR-V

Honda ZR-V

47.99 Lakhs
Check EMI Offers
Maruti Suzuki Brezza

Maruti Suzuki Brezza

7.4 - 13.71 Lakhs
Check EMI Offers
Kia Syros EV

Kia Syros EV

13.5 - 20 Lakhs
Check EMI Offers

Popular Cars in India 2026

Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

18.9 - 28.49 Lakhs
Check EMI Offers
VinFast VF7

VinFast VF7

21.89 - 26.79 Lakhs
Check EMI Offers
Tata Sierra

Tata Sierra

11.49 - 21.29 Lakhs
Check EMI Offers
Mahindra XEV 9S

Mahindra XEV 9S

20.65 - 30.7 Lakhs
Check EMI Offers
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

13.69 - 25.49 Lakhs
Check EMI Offers

Upcoming Cars in India 2026

Skoda New Slavia

Skoda New Slavia

12 - 19 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers
BMW X1 LWB

BMW X1 LWB

51 - 55 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers
Hyundai Palisade

Hyundai Palisade

50 - 60 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers
Tata Avinya

Tata Avinya

30 - 60 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers
Kia Sportage

Kia Sportage

25 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers