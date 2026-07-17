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Kia Seltos [2019-2023] vs Mahindra Scorpio

In 2026 when choosing between the Kia Seltos [2019-2023] and Mahindra Scorpio, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel, Mahindra Scorpio Price starts at Rs. 13 Lakhs (ex-showroom price) for S MT 7STR. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Scorpio: 2184 cc engine, 14.44 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Seltos [2019-2023] vs Scorpio Comparison
KEY HIGHLIGHTS Seltos [2019-2023] Scorpio
BrandKiaMahindra
Price₹ 9.95 Lakhs₹ 13 Lakhs
Mileage21 kmpl14.44 kmpl
Engine Capacity1493 cc2184 cc
TransmissionAutomatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport ModeManual
Cylinders44

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Seltos [2019-2023]
Kia Seltos [2019-2023]
HTE 1.5 Diesel
₹10.52 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Scorpio
Mahindra Scorpio
S MT 7STR
₹13 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Kia Seltos [2019-2023] Visual Comparison

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Wheel
Front Right Side
Steering Wheel
Front Fog Lamp
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Specification
Engine Type
1.5L CRDI VGT2.2 L mHawk
Alternate Fuel
Not Applicable-
Driving Range
1050-
Max Torque (Nm@rpm)
250 Nm @ 1500 rpm300 Nm @ 1600-2800 rpm
Transmission
Manual - 6 GearsManual - 6 Gears
Mileage (ARAI)
2114.44 kmpl
Drivetrain
FWDRWD
Max Power (bhp@rpm)
113 bhp @ 4000 rpm130 bhp @ 3750 rpm
Turbocharger/Supercharger
Turbocharged-
Fuel Type
Diesel-
Emission Standard
BS 6BS6 Phase 2
Engine
1493 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC2184 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC, Liquid Cooled
Minimum Turning Radius
5.35.4 metres
Rear Brake Type
DiscDrum
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
205 / 65 R16235 / 65 R17
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Hydraulic)
Front Brake Type
DiscDisc
Rear Suspension
Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil SpringMulit-link Coil Spring Suspension with Anti-Roll Bar
Front Suspension
McPherson Strut with Coil SpringDouble Wish-bone Type, Independent Front Coil Spring
Rear Tyres
205 / 65 R16235 / 65 R17
Ground Clearance
190-
Length
43154456 mm
Wheelbase
26102680 mm
Height
16201995 mm
Width
18001820 mm
Bootspace
433-
No of Seating Rows
23 Rows
Seating Capacity
57 Person
Doors
55 Doors
Fuel Tank Capacity
5060 litres
Features
Steering Adjustment
TiltTilt
Cabin-Boot Access
YesYes
Cruise Control
NoNo
Heater
YesYes
Parking Sensors
RearRear
Keyless Start/ Button Start
NoNo
Parking Assist
NoReverse Camera with Guidance
Vanity Mirrors on Sun Visors
Co-Driver OnlyCo-Driver
Air Conditioner
Yes (Manual)Manual
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal OnlyManual - Internal Only
12V Power Outlets
1-
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlFan speed control
Rear AC
Vents Behind Front ArmrestBlower with Vents Behind Front Armrest
Adjustable Cluster Brightness
Yes-
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
DynamicNo
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
AnalogueAnalogue
Instantaneous Consumption
Yes-
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
Analogue - DigitalAnalogue - Digital
Average Speed
YesNo
Heads Up Display (HUD)
No-
Average Fuel Consumption
Yes-
Distance to Empty
Yes-
Seat Adjustment
No-
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesNo
Central Locking
KeylessWith Key
Rub - Strips
BlackNo
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Chrome Finish Exhaust pipe
NoNo
Roof Mounted Antenna
YesYes
Body Kit
NoCladding - Black/Grey
Sunroof / Moonroof
NoNo
Adjustable ORVM
Internally AdjustableExternally Adjustable
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Turn Indicators on ORVM
No-
Rear Defogger
NoNo
One Touch -Down
No-
Rain-sensing Wipers
NoNo
Exterior Door Handles
Body ColouredBlack
Interior Door Handles
ChromePainted
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredBlack
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Rear Windshield Blind
No-
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseInternal
Rear Wiper
No-
One Touch - Up
No-
Side Window Blinds
NoNo
Driver Armrest Storage
YesNo
Sunglass Holder
YesNo
Cooled Glove Box
No-
Cup Holders
Front Only-
Warranty (Years)
32
Battery Warranty (Kilometres)
No-
Warranty (Kilometres)
Unlimited75000 km
Cornering Headlights
NoNo
Headlights
Halogen ProjectorHalogen
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
HalogenLED
Daytime Running Lights
NoNo
Glove Box Lamp
No-
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Follow me home headlamps
NoNo
Puddle Lamps
NoNo
Rear Reading Lamp
YesYes
Lights on Vanity Mirrors
NoNo
Ambient Interior Lighting
NoNo
Automatic Head Lamps
NoNo
CD Player
No-
Steering mounted controls
YesNo
Wireless Charger
NoNo
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)No
iPod Compatibility
YesNo
Bluetooth Compatibility
Audio StreamingNo
Speakers
4-
Integrated (in-dash) Music System
YesNo
AM/FM Radio
YesNo
Head Unit Size
2 Din-
MP3 Playback
Yes-
USB Compatibility
YesNo
GPS Navigation System
NoNo
Voice Command
NoNo
Aux Compatibility
Yes-
Display
Digital Display-
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
NoNo
Remote AC On/Off Via app
NoNo
Over The Air (OTA) Updates
No-
Remote Sunroof Open/Close Via app
NoNo
Check Vehicle Status Via App
NoNo
Remote Car Lock/Unlock Via app
NoNo
Geo-Fence
NoNo
Find My Car
No-
Emergency Call
NoNo
Differential Lock
NoNo
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
NoNo
Hill Hold Control
NoNo
Electronic Stability Program (ESP)
NoNo
Hill Descent Control
NoNo
Brake Assist (BA)
NoNo
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesNo
Middle Rear Head Rest
No-
Airbags
2 Airbags (Driver, Passenger)2 Airbags (Driver, Front Passenger)
Middle rear three-point seatbelt
No-
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
NoNo
Emergency Brake Light Flashing
No-
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
3 Star (Global NCAP)Not Tested
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
No-
Seat Upholstery
FabricVinyl
Interiors
Single Tone-
Driver Armrest
YesNo
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
NoNo
Split Rear Seat
NoNo
Driver Seat Adjustment
8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down)
Interior Colours
Black-
Ventilated Seats
NoNo
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
NoNo
Folding Rear Seat
FullFlat
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Ventilated Seat Type
NoNo
Front Seatback Pockets
YesYes
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
12,68,84115,75,529
Ex-Showroom Price
10,65,00012,99,700
RTO
1,33,1251,93,757
Insurance
43,68481,572
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
26,70233,864

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