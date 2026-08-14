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Kia Seltos [2019-2023] vs Mahindra KUV100 NXT

In 2026 when choosing between the Kia Seltos [2019-2023] and Mahindra KUV100 NXT, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel, Mahindra KUV100 NXT Price starts at Rs. 5.66 Lakhs (last recorded price) for K2 Plus 6 STR. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. KUV100 NXT: 1198 cc engine, 18.15 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Seltos [2019-2023] vs KUV100 NXT Comparison
KEY HIGHLIGHTS Seltos [2019-2023] Kuv100 nxt
BrandKiaMahindra
Price₹ 9.95 Lakhs₹ 5.66 Lakhs
Mileage21 kmpl18.15 kmpl
Engine Capacity1493 cc1198 cc
TransmissionAutomatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport ModeManual
Cylinders43

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Seltos [2019-2023]
Kia Seltos [2019-2023]
HTE 1.5 Diesel
₹10.52 Lakhs*
*Last Recorded Price
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KUV100 NXT
Mahindra KUV100 NXT
K2 Plus 6 STR
₹5.66 Lakhs*
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Kia Seltos [2019-2023] Visual Comparison

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Specification
Engine Type
1.5L CRDI VGT1.2 L mFALCON G80
Alternate Fuel
Not ApplicableNot Applicable
Driving Range
1050-
Max Torque (Nm@rpm)
250 Nm @ 1500 rpm115 Nm @ 3500 rpm
Transmission
Manual - 6 GearsManual - 5 Gears
Mileage (ARAI)
21-
Drivetrain
FWDFWD
Max Power (bhp@rpm)
113 bhp @ 4000 rpm82 bhp @ 5500 rpm
Turbocharger/Supercharger
TurbochargedNo
Fuel Type
DieselPetrol
Emission Standard
BS 6BS 6
Engine
1493 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1198 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Minimum Turning Radius
5.35.05
Rear Brake Type
DiscDrum
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
205 / 65 R16185 / 65 R14
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscDisc
Rear Suspension
Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil SpringSemi-Independent Twist Beam with Coil Spring and Hydraulic Gas Charged Shock Absorber
Front Suspension
McPherson Strut with Coil SpringIndependent McPherson Strut with Dual Path Mounts, Coil Spring and Hydraulic Gas Charged Shock Absorber
Rear Tyres
205 / 65 R16185 / 65 R14
Ground Clearance
190170
Length
43153700
Wheelbase
26102385
Height
16201655
Width
18001735
Bootspace
433243
No of Seating Rows
22
Seating Capacity
56
Doors
55
Fuel Tank Capacity
5035
Features
Steering Adjustment
TiltTilt
Cabin-Boot Access
YesYes
Cruise Control
No-
Heater
YesYes
Parking Sensors
RearRear
Keyless Start/ Button Start
No-
Parking Assist
No-
Vanity Mirrors on Sun Visors
Co-Driver OnlyNo
Air Conditioner
Yes (Manual)Yes (Manual)
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal OnlyNo
12V Power Outlets
11
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlCommon Fan Speed Control
Rear AC
Vents Behind Front Armrest-
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
DynamicYes
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
AnalogueAnalogue
Instantaneous Consumption
Yes-
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
Analogue - DigitalAnalogue - Digital
Average Speed
Yes-
Heads Up Display (HUD)
No-
Average Fuel Consumption
YesNo
Distance to Empty
YesNo
Seat Adjustment
NoNo
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesNo
Central Locking
KeylessNo
Rub - Strips
BlackNo
Body-Coloured Bumpers
YesYes
Chrome Finish Exhaust pipe
No-
Roof Mounted Antenna
YesNo
Body Kit
NoCladding - Black/Grey
Sunroof / Moonroof
No-
Adjustable ORVM
Internally AdjustableInternally Adjustable
Power Windows
Front & RearNo
Turn Indicators on ORVM
NoNo
Rear Defogger
NoNo
One Touch -Down
NoNo
Rain-sensing Wipers
No-
Exterior Door Handles
Body ColouredBlack
Interior Door Handles
ChromePainted
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredBlack
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Rear Windshield Blind
No-
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseInternal
Rear Wiper
NoNo
One Touch - Up
No-
Side Window Blinds
No-
Driver Armrest Storage
YesNo
Sunglass Holder
YesNo
Cooled Glove Box
NoNo
Cup Holders
Front OnlyFront Only
Warranty (Years)
33
Battery Warranty (Kilometres)
NoNo
Warranty (Kilometres)
Unlimited100000
Cornering Headlights
No-
Headlights
Halogen ProjectorHalogen
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
HalogenHalogen
Daytime Running Lights
NoNo
Glove Box Lamp
No-
Cabin Lamps
Front and RearCentre
Follow me home headlamps
NoNo
Puddle Lamps
NoNo
Rear Reading Lamp
Yes-
Lights on Vanity Mirrors
No-
Ambient Interior Lighting
NoNo
Automatic Head Lamps
No-
CD Player
No-
Steering mounted controls
YesNo
Wireless Charger
No-
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)Android Auto (No), Apple Car Play (No)
iPod Compatibility
YesNo
Bluetooth Compatibility
Audio StreamingNo
Speakers
4No
Integrated (in-dash) Music System
YesNo
AM/FM Radio
YesNo
Head Unit Size
2 DinNot Available
MP3 Playback
YesNo
USB Compatibility
YesNo
GPS Navigation System
NoNo
Voice Command
No-
Aux Compatibility
YesNo
Display
Digital DisplayNo
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
No-
Remote AC On/Off Via app
No-
Over The Air (OTA) Updates
No-
Remote Sunroof Open/Close Via app
No-
Check Vehicle Status Via App
No-
Remote Car Lock/Unlock Via app
No-
Geo-Fence
No-
Find My Car
No-
Emergency Call
No-
Differential Lock
No-
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
No-
Hill Hold Control
No-
Electronic Stability Program (ESP)
No-
Hill Descent Control
No-
Brake Assist (BA)
No-
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
No-
Airbags
2 Airbags (Driver, Passenger)2 Airbags (Driver, Passenger)
Middle rear three-point seatbelt
No-
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
NoNo
Emergency Brake Light Flashing
No-
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
3 Star (Global NCAP)Not Tested
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
No-
Seat Upholstery
FabricVinyl
Interiors
Single ToneSingle Tone
Driver Armrest
YesYes
Leather-wrapped Gear Knob
No-
Rear Armrest
NoNo
Split Rear Seat
No-
Driver Seat Adjustment
8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)4 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back)
Interior Colours
BlackGrey
Ventilated Seats
No-
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
No-
Folding Rear Seat
FullNo
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Ventilated Seat Type
No-
Front Seatback Pockets
YesYes
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)4 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
12,68,8416,93,199
Ex-Showroom Price
10,65,0006,08,675
RTO
1,33,12547,437
Insurance
43,68428,313
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
26,70214,721

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