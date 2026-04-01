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Jeep Wrangler vs Mercedes-Benz GLE

In 2026 when choosing between the Jeep Wrangler and Mercedes-Benz GLE, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Jeep Wrangler Price starts at Rs. 67.65 Lakhs (ex-showroom price) for Unlimited, Mercedes-Benz GLE Price starts at Rs. 99 Lakhs (ex-showroom price) for 300d AMG Line. Wrangler: 1995 cc engine, 10.6 to 11.4 kmpl mileage. GLE: 1993 cc engine, 9 to 9.7 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Wrangler vs GLE Comparison
KEY HIGHLIGHTS Wrangler Gle
BrandJeepMercedes-Benz
Price₹ 67.65 Lakhs₹ 99 Lakhs
Mileage10.6 to 11.4 kmpl9 to 9.7 kmpl
Engine Capacity1995 cc1993 cc
TransmissionAutomatic Automatic
Cylinders44

Filters
Wrangler
Jeep Wrangler
Unlimited
₹67.65 Lakhs*
*Ex-showroom price
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GLE
Mercedes-Benz GLE
300d AMG Line
₹99 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Jeep Wrangler Visual Comparison

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Wheel
Ac Controls
Side Mirror Body
Taillight
Dashboard
Speakers
Headlight
Front Left Side
Door View Of Driver Seat
Steering Wheel
Seat Adjustments Control
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Specification
Engine Type
2.0 L GME T4 DI TCOM656 Turbocharged I4
Others
Idle Start/StopIdle Start/Stop
Max Torque (Nm@rpm)
400 Nm @ 3000 rpm550 Nm @ 1800-2200rpm
Transmission
Automatic (TC) - 8 Gears, Manual Override, Sport ModeAutomatic (TC) - 9 Gears, Paddle Shift
Max Power (bhp@rpm)
270 bhp @ 5250 rpm265 bhp @ 4200 rpm
Drivetrain
4WD / AWDAWD
Turbocharger/Supercharger
TurbochargedTurbocharged
Emission Standard
BS 6BS6 Phase 2
Engine
1995 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1993 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Fuel Type
PetrolDiesel
Rear Brake Type
DiscVentilated Disc
Spare Wheel
Alloy-
Front Tyres
255 / 75 R17R20
Wheels
Alloy WheelsAlloy Wheels
Steering Type
Power assisted (Hydraulic)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscVentilated Disc
Front Suspension
Heavy-Duty Performance Suspension with Gas ShocksIndependent, Double Wishbone, Air Suspension with Adaptive Damping
Rear Suspension
Heavy-Duty Performance Suspension with Gas Shocksndependent, Multi-link, Air Suspension with Adaptive Damping
Rear Tyres
255 / 75 R17R20
Ground Clearance
223 mm-
Length
4867 mm4924 mm
Wheelbase
3007 mm2995 mm
Height
1853 mm1795 mm
Kerb Weight
2042 kg-
Width
1898 mm2157 mm
No of Seating Rows
2 Rows2 Rows
Bootspace
897 litres-
Seating Capacity
5 Person5 Person
Doors
5 Doors5 Doors
Fuel Tank Capacity
81 litres-
Features
Steering Adjustment
Tilt & TelescopicManual Tilt & Telescopic
Cabin-Boot Access
NoYes
Heater
YesYes
Cruise Control
YesYes
Parking Sensors
RearFront & Rear
Vanity Mirrors on Sun Visors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Parking Assist
Reverse CameraReverse Camera with Guidance
Keyless Start/ Button Start
YesYes
Air Conditioner
Yes (Automatic Dual Zone)Yes (Automatic Four Zone)
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal OnlyElectronic - All
12V Power Outlets
Yes2
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Two Zones, Individual Fan Speed ControlsTwo Zones, Individual Fan Speed Controls
Rear AC
Vents Behind Front Armrest, Common Fan Speed ControlTwo Zones, Vents Behind Front Armrest, Individual Fan Speed Controls
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
DynamicDynamic
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
AnalogueDigital
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
Analogue - DigitalDigital
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
NoNo
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessKeyless
Panaromic Sunroof
NoYes
Rub - Strips
NoNo
Chrome Finish Exhaust pipe
NoYes
Roof Mounted Antenna
NoNo
Body-Coloured Bumpers
NoYes
Body Kit
Cladding - Black/GreyCladding - Black/Grey
Sunroof / Moonroof
NoPanoramic Sunroof
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Adjustable ORVM
Electrically AdjustableElectrically Adjustable & Retractable
Turn Indicators on ORVM
YesYes
Rear Defogger
NoYes
One Touch -Down
FrontAll
Rain-sensing Wipers
NoYes
Exterior Door Handles
BlackBody Coloured
Interior Door Handles
SilverChrome
Door Pockets
FrontFront & Rear
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
BlackBody Coloured
Scuff Plates
MetallicMetallic
Rear Wiper
NoYes
Boot-lid Opener
InternalElectric Opening and Closing
One Touch - Up
FrontAll
Side Window Blinds
NoRear - Electric
Driver Armrest Storage
YesYes
Sunglass Holder
NoYes
Cup Holders
Front & RearFront & Rear
Third Row Cup Holders
NoNo
Cooled Glove Box
NoNo
Cornering Headlights
NoIntelligent
Glove Box Lamp
YesYes
Cabin Lamps
FrontFront and Rear
Lights on Vanity Mirrors
Co-Driver OnlyDriver & Co-Driver
Rear Reading Lamp
NoYes
Ambient Interior Lighting
YesMulti-colour
Automatic Head Lamps
YesYes
Headlights
LEDLED
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
LEDLED
Daytime Running Lights
LEDLED
Fog Lights
LEDLED on front, LED on rear
Follow me home headlamps
YesYes
Puddle Lamps
NoYes
Warranty (Years)
22
Battery Warranty (Kilometres)
Not ApplicableNot Applicable
Warranty (Kilometres)
UnlimitedUnlimited
Battery Warranty (Years)
Not ApplicableNot Applicable
Steering mounted controls
YesYes
Display Screen for Rear Passengers
NoNo
Wireless Charger
NoYes
Smart Connectivity
Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)
iPod Compatibility
YesYes
Bluetooth Compatibility
Phone & Audio StreamingPhone & Audio Streaming
Speakers
96+
Integrated (in-dash) Music System
YesYes
AM/FM Radio
YesYes
Head Unit Size
Not ApplicableNot Applicable
DVD Playback
NoNo
Touch Screen Size
8.4 inch12.3 inch
GPS Navigation System
YesYes
USB Compatibility
YesYes
Display
Touch-screen DisplayLCD Display
Voice Command
YesYes
Aux Compatibility
YesYes
Remote AC On/Off Via app
NoYes
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
NoYes
Over The Air (OTA) Updates
NoYes
Check Vehicle Status Via App
NoYes
Remote Sunroof Open/Close Via app
NoNo
Remote Car Lock/Unlock Via app
NoYes
Geo-Fence
NoYes
Find My Car
NoYes
Emergency Call
NoYes
Differential Lock
Centre & Both AxlesNo
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
YesYes
Electronic Stability Program (ESP)
YesYes
Hill Hold Control
YesYes
Hill Descent Control
YesYes
Four-Wheel-Drive
Manual Shift - LeverTorque-On-Demand
Ride Height Adjustment
NoNo
Limited Slip Differential (LSD)
YesNo
Brake Assist (BA)
YesYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Airbags
4 Airbags (Driver, Front Passenger, Driver Side, Front Passenger Side)7 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side)
Forward Collision Warning (FCW)
NoYes
High-beam Assist
NoNo
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Lane Departure Warning
NoNo
Child Seat Anchor Points
YesYes
Seat Belt Warning
YesYes
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
YesYes
Emergency Brake Light Flashing
YesYes
Blind Spot Detection
NoYes
Rear Cross-Traffic Assist
YesNo
Lane Departure Prevention
NoNo
Middle rear three-point seatbelt
YesYes
Automatic Emergency Braking (AEB)
NoYes
Puncture Repair Kit
NoYes
NCAP Rating
1 Star (Euro NCAP)5 Star (Euro NCAP)
Rear Row Seat Adjustment
4 way manually adjustable (backrest tilt forward / back, headrest up / down)2 way manually adjustable (headrest up / down)
Seat Upholstery
LeatherArtificial Leather
Interiors
Dual ToneDual Tone
Driver Armrest
YesYes
Leather-wrapped Gear Knob
YesNo
Rear Armrest
With Cup HolderWith Cup Holder
Driver Seat Adjustment
8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)14 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, extended thigh support forward / back)
Split Rear Seat
60:40 split60:40 split
Ventilated Seats
NoNo
Interior Colours
Black / RedMacchiato Beige / Black, Black
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
YesYes
Folding Rear Seat
FullFull
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Ventilated Seat Type
NoNo
Front Seatback Pockets
YesYes
Front Passenger Seat Adjustment
8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)14 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, extended thigh support forward / back)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
77,32,0971,16,05,221
Ex-Showroom Price
67,65,00099,00,000
RTO
6,76,50012,91,500
Insurance
2,90,0974,13,221
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
1,66,1922,49,441

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