In 2026 when choosing between the Jeep Grand Cherokee and Mercedes-Benz GLE, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Jeep Grand Cherokee Price starts at Rs. 67.5 Lakhs (ex-showroom price) for Limited (O) 4x4 AT, Mercedes-Benz GLE Price starts at Rs. 99 Lakhs (ex-showroom price) for 300d AMG Line. Grand Cherokee: 1995 cc engine, 7.2 kmpl mileage. GLE: 1993 cc engine, 9 to 9.7 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Grand Cherokee vs GLE Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Grand cherokee
|Gle
|Brand
|Jeep
|Mercedes-Benz
|Price
|₹ 67.5 Lakhs
|₹ 99 Lakhs
|Mileage
|7.2 kmpl
|9 to 9.7 kmpl
|Engine Capacity
|1995 cc
|1993 cc
|Transmission
|Automatic
|Automatic
|Cylinders
|4
|4