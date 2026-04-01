XF vs GLE [2020-2023] Comparison

KEY HIGHLIGHTS Xf Gle [2020-2023] Brand Jaguar Mercedes-Benz Price ₹ 55.66 Lakhs ₹ 91.2 Lakhs Mileage 13.1 kmpl 14 kmpl Engine Capacity 1997 cc 1950 cc Transmission Automatic Automatic Cylinders 4 4

In 2026 when choosing between the Jaguar XF and Mercedes-Benz GLE [2020-2023], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Jaguar XF Price starts at Rs. 55.66 Lakhs (last recorded price) for 2.0 Prestige Petrol, Mercedes-Benz GLE [2020-2023] Price starts at Rs. 91.2 Lakhs (last recorded price) for 300d 4MATIC LWB. XF: 1997 cc engine, 13.1 kmpl mileage. GLE [2020-2023]: 1950 cc engine, 14 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.