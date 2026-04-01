In 2026 when choosing between the Jaguar XF and Mercedes-Benz GLE [2020-2023], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Jaguar XF Price starts at Rs. 55.66 Lakhs (last recorded price) for 2.0 Prestige Petrol, Mercedes-Benz GLE [2020-2023] Price starts at Rs. 91.2 Lakhs (last recorded price) for 300d 4MATIC LWB. XF: 1997 cc engine, 13.1 kmpl mileage. GLE [2020-2023]: 1950 cc engine, 14 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
XF vs GLE [2020-2023] Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Xf
|Gle [2020-2023]
|Brand
|Jaguar
|Mercedes-Benz
|Price
|₹ 55.66 Lakhs
|₹ 91.2 Lakhs
|Mileage
|13.1 kmpl
|14 kmpl
|Engine Capacity
|1997 cc
|1950 cc
|Transmission
|Automatic
|Automatic
|Cylinders
|4
|4