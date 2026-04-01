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Jaguar XF vs Mercedes-Benz GLE [2020-2023]

In 2026 when choosing between the Jaguar XF and Mercedes-Benz GLE [2020-2023], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Jaguar XF Price starts at Rs. 55.66 Lakhs (last recorded price) for 2.0 Prestige Petrol, Mercedes-Benz GLE [2020-2023] Price starts at Rs. 91.2 Lakhs (last recorded price) for 300d 4MATIC LWB. XF: 1997 cc engine, 13.1 kmpl mileage. GLE [2020-2023]: 1950 cc engine, 14 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
XF vs GLE [2020-2023] Comparison
KEY HIGHLIGHTS Xf Gle [2020-2023]
BrandJaguarMercedes-Benz
Price₹ 55.66 Lakhs₹ 91.2 Lakhs
Mileage13.1 kmpl14 kmpl
Engine Capacity1997 cc1950 cc
TransmissionAutomatic Automatic
Cylinders44

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XF
Jaguar XF
2.0 Prestige Petrol
₹55.66 Lakhs*
*Last Recorded Price
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GLE [2020-2023]
Mercedes-Benz GLE [2020-2023]
300d 4MATIC LWB
₹91.20 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Front View
Rear Right Side
Rear Seats
Headlight
Wireless Charging Pad
Steering Wheel
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Specification
Alternate Fuel
Not Applicable-
Max Torque (Nm@rpm)
365 Nm @ 1500 rpm500 Nm @ 1600-2200 rpm
Transmission
Automatic (Torque Converter) - 8 Gears, Paddle Shift, Sport ModeAutomatic (TC) - 9 Gears, Paddle Shift, Sport Mode
Mileage (ARAI)
13.1214 kmpl
Drivetrain
RWD4WD / AWD
Max Power (bhp@rpm)
247 bhp @ 5500 rpm241 bhp @ 4200 rpm
Turbocharger/Supercharger
TurbochargedTurbocharged
Fuel Type
Petrol-
Emission Standard
BS 6BS 6
Engine
1997 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1950 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Minimum Turning Radius
5.85.9 metres
Rear Brake Type
DiscVentilated Disc
Spare Wheel
AlloySpace Saver
Front Tyres
235 / 55 R17265 / 45 R19
Wheels
Alloy WheelsAlloy Wheels
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscVentilated Disc
Rear Tyres
235 / 55 R17265 / 45 R19
Ground Clearance
134215 mm
Length
50674924 mm
Wheelbase
29602995 mm
Kerb Weight
1756-
Height
14571772 mm
Width
20912157 mm
Bootspace
505630 litres
No of Seating Rows
2-
Seating Capacity
55 Person
Doors
45 Doors
Fuel Tank Capacity
7493 litres
Features
Steering Adjustment
Tilt & TelescopicManual Tilt & Telescopic
Parking Sensors
Front & RearFront & Rear
Keyless Start/ Button Start
YesYes
Parking Assist
360 CameraReverse Camera with Guidance
Vanity Mirrors on Sun Visors
Co-Driver OnlyDriver & Co-Driver
Air Conditioner
Yes (Automatic Dual Zone)Yes (Automatic Four Zone)
Anti-glare Mirrors
Electronic - Internal OnlyElectronic - All
Cruise Control
YesYes
Heater
YesYes
12V Power Outlets
Yes2
Headlight & Ignition On Reminder
Yes-
Front AC
Individual Fan Speed ControlsTwo Zones, Individual Fan Speed Controls
Rear AC
Vents Behind Front Armrest, Individual Fan Speed ControlsTwo Zones, Vents Behind Front Armrest, Individual Fan Speed Controls
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
DynamicDynamic
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
AnalogueDigital
Instantaneous Consumption
NoYes
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
AnalogueDigital
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
NoNo
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Seat Adjustment
2 Way-
Seat Base Sliding
No-
Engine immobilizer
Yes-
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessKeyless
Rub - Strips
No-
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Chrome Finish Exhaust pipe
YesYes
Roof Mounted Antenna
Yes-
Body Kit
NoCladding - Black/Grey
Sunroof / Moonroof
Electrically AdjustablePanoramic Sunroof
Adjustable ORVM
Electrically Adjustable-
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Turn Indicators on ORVM
YesYes
Rear Defogger
YesYes
One Touch -Down
AllAll
Rain-sensing Wipers
YesYes
Exterior Door Handles
Body ColouredBody Coloured
Interior Door Handles
ChromeChrome
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body Coloured-
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Rear Windshield Blind
Manual-
Boot-lid Opener
Internal with RemoteElectric Opening and Closing
Rear Wiper
NoYes
One Touch - Up
All-
Side Window Blinds
Rear - ManualRear - Electric
Driver Armrest Storage
YesYes
Sunglass Holder
YesYes
Cooled Glove Box
Yes-
Cup Holders
Front & RearFront & Rear
Warranty (Years)
32
Battery Warranty (Kilometres)
No-
Warranty (Kilometres)
UnlimitedUnlimited
Cornering Headlights
NoIntelligent
Headlights
LEDLED
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
LEDLED
Daytime Running Lights
LEDLED
Glove Box Lamp
YesYes
Cabin Lamps
Front and Rear-
Follow me home headlamps
YesYes
Rear Reading Lamp
YesYes
Lights on Vanity Mirrors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Ambient Interior Lighting
YesMulti-colour
Automatic Head Lamps
Yes-
CD Player
No-
Gesture Control
No-
Steering mounted controls
YesYes
Display Screen for Rear Passengers
NoNo
Smart Connectivity
Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)
iPod Compatibility
YesYes
Bluetooth Compatibility
Phone & Audio StreamingPhone & Audio Streaming
Speakers
6+6+
Integrated (in-dash) Music System
YesYes
Internal Hard-drive
No-
AM/FM Radio
YesYes
Head Unit Size
1 DinNot Applicable
DVD Playback
NoNo
MP3 Playback
Yes-
USB Compatibility
YesYes
GPS Navigation System
YesYes
Voice Command
YesYes
Aux Compatibility
YesYes
Display
LCD DisplayLCD Display
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
NoYes
Remote AC On/Off Via app
YesYes
Over The Air (OTA) Updates
NoYes
Remote Sunroof Open/Close Via app
NoNo
Check Vehicle Status Via App
NoYes
Remote Car Lock/Unlock Via app
YesYes
Geo-Fence
NoYes
Find My Car
YesYes
Alexa Compatibility
No-
Emergency Call
YesYes
Differential Lock
NoNo
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
YesYes
Hill Hold Control
YesYes
Electronic Stability Program (ESP)
YesYes
Hill Descent Control
NoYes
Ride Height Adjustment
NoNo
Four-Wheel-Drive
NoTorque-On-Demand
Limited Slip Differential (LSD)
NoNo
Brake Assist (BA)
YesYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
No-
Airbags
6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side)7 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side)
Middle rear three-point seatbelt
Yes-
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
YesYes
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
5 Star (Euro NCAP)5 Star (Euro NCAP)
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
YesYes
Rear Row Seat Adjustment
2 way manually adjustable (headrest up / down)2 way manually adjustable (headrest up / down)
Seat Upholstery
LeatherArtificial Leather
Interiors
Dual ToneDual Tone
Driver Armrest
NoYes
Leather-wrapped Gear Knob
YesNo
Rear Armrest
YesWith Cup Holder
3rd Row Seats Type
NoNo
Split Rear Seat
No60:40 split
Driver Seat Adjustment
12 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down) + 2 way manually adjustable (headrest up / down)14 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, extended thigh support forward / back)
Ventilated Seats
NoNo
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
YesYes
Folding Rear Seat
NoFlat
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Ventilated Seat Type
NoNo
Front Seatback Pockets
YesYes
Front Passenger Seat Adjustment
12 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down) + 2 way manually adjustable (headrest up / down)14 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, extended thigh support forward / back)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
63,22,7391,04,03,495
Ex-Showroom Price
55,67,00091,20,000
RTO
5,62,9089,12,000
Insurance
1,92,3313,70,995
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
1,35,9002,23,611

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