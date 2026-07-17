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Hyundai Verna vs Kia Seltos [2019-2023]

In 2026 when choosing between the Hyundai Verna and Kia Seltos [2019-2023], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Hyundai Verna Price starts at Rs. 10.98 Lakhs (ex-showroom price) for HX 2 Petrol 1.5L Manual, Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel. Verna: 1482 cc engine, 20 kmpl mileage. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Verna vs Seltos [2019-2023] Comparison
KEY HIGHLIGHTS Verna Seltos [2019-2023]
BrandHyundaiKia
Price₹ 10.98 Lakhs₹ 9.95 Lakhs
Mileage20 kmpl21 kmpl
Engine Capacity1482 cc1493 cc
TransmissionManual, Transmission Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport Mode
Cylinders44

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Verna
Hyundai Verna
HX 2 Petrol 1.5L Manual
₹10.98 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Seltos [2019-2023]
Kia Seltos [2019-2023]
HTE 1.5 Diesel
₹10.52 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Specification
Engine Type
1.5 MPi1.5L CRDI VGT
Max Torque (Nm@rpm)
143.8 Nm @ 4500 rpm250 Nm @ 1500 rpm
Transmission
Manual - 6 GearsManual - 6 Gears
Max Power (bhp@rpm)
113 bhp @ 6300 rpm113 bhp @ 4000 rpm
Drivetrain
FWDFWD
Emission Standard
BS6 Phase 2BS 6
Engine
1497 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1493 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Fuel Type
Petrol-
Front Tyres
185 / 65 R15205 / 65 R16
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Rear Suspension
Coupled torsion beam axle with coil springCoupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring
Front Suspension
McPherson strut with coil springMcPherson Strut with Coil Spring
Rear Tyres
85 / 65 R15205 / 65 R16
Length
4565 mm4315
Wheelbase
2670 mm2610
Height
1475 mm1620
Width
1765 mm1800
No of Seating Rows
22
Seating Capacity
5 Person5
Doors
4 Doors5
Fuel Tank Capacity
45 litres50
Features
Steering Adjustment
TiltTilt
Parking Sensors
RearRear
Parking Assist
NoNo
Air Conditioner
Manual (Front AC: Single Zone with Fan speed control)Yes (Manual)
Cruise Control
NoNo
Instrument Cluster
DigitalAnalogue - Digital
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
RemoteKeyless
Adjustable ORVM
Electrically AdjustableInternally Adjustable
Power Windows
Front & Rear Power WindowsFront & Rear
Rain-sensing Wipers
NoNo
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Rear Defogger
YesNo
Driver Armrest Storage
NoYes
Cup Holders
4 Cupholders in Front & Second RowFront Only
Headlights
Halogen ProjectorHalogen Projector
Ambient Interior Lighting
NoNo
Steering mounted controls
NoYes
Wireless Charger
NoNo
Bluetooth Compatibility
NoAudio Streaming
Voice Command
NoNo
Airbags
6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side)2 Airbags (Driver, Passenger)
High-beam Assist
No-
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Lane Departure Warning
No-
Child Seat Anchor Points
YesNo
Seat Belt Warning
YesYes
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
NoNo
Differential Lock
NoNo
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
YesNo
Hill Hold Control
YesNo
Electronic Stability Program (ESP)
YesNo
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Rear Armrest
Cup HolderNo
Driver Seat Adjustment
8 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down, seat height: up / down)8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)
Seat Upholstery
FabricFabric
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
12,63,18712,68,841
Ex-Showroom Price
10,98,40010,65,000
RTO
1,09,8401,33,125
Insurance
54,44743,684
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
27,15026,702
Latest Offers
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Benefits On Hyundai Verna:- Benefits upto ₹ 65000/...
Applicable on vernahx-2-petrol-15l-manual & 21 more variants
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