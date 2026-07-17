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Hyundai Verna [2020-2023] vs Kia Seltos [2019-2023]

In 2026 when choosing between the Hyundai Verna [2020-2023] and Kia Seltos [2019-2023], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Hyundai Verna [2020-2023] Price starts at Rs. 9.11 Lakhs (last recorded price) for E 1.5 VTVT, Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel. Verna [2020-2023]: 998 cc engine, 17.7 kmpl mileage. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Verna [2020-2023] vs Seltos [2019-2023] Comparison
KEY HIGHLIGHTS Verna [2020-2023] Seltos [2019-2023]
BrandHyundaiKia
Price₹ 9.11 Lakhs₹ 9.95 Lakhs
Mileage17.7 kmpl21 kmpl
Engine Capacity998 cc1493 cc
TransmissionManual, Automatic Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport Mode
Cylinders44

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Verna [2020-2023]
Hyundai Verna [2020-2023]
E 1.5 VTVT
₹9.11 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Seltos [2019-2023]
Kia Seltos [2019-2023]
HTE 1.5 Diesel
₹10.52 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Hyundai Verna [2020-2023] Visual Comparison

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Specification
Engine Type
1.5 l MPi1.5L CRDI VGT
Alternate Fuel
Not ApplicableNot Applicable
Driving Range
796.51050
Max Torque (Nm@rpm)
144 Nm @ 4500 rpm250 Nm @ 1500 rpm
Transmission
Manual - 6 GearsManual - 6 Gears
Mileage (ARAI)
17.721
Drivetrain
FWDFWD
Max Power (bhp@rpm)
113 bhp @ 6300 rpm113 bhp @ 4000 rpm
Turbocharger/Supercharger
NoTurbocharged
Fuel Type
PetrolDiesel
Emission Standard
BS 6BS 6
Engine
1497 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1493 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Minimum Turning Radius
5.25.3
Rear Brake Type
DrumDisc
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
185 / 65 R15205 / 65 R16
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscDisc
Rear Suspension
Couple Torsion Beam AxleCoupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring
Front Suspension
McPherson Strut with Coil SpringMcPherson Strut with Coil Spring
Rear Tyres
185 / 65 R15205 / 65 R16
Ground Clearance
165190
Length
44404315
Wheelbase
26002610
Height
14751620
Width
17291800
Bootspace
480433
No of Seating Rows
22
Seating Capacity
55
Doors
45
Fuel Tank Capacity
4550
Features
Steering Adjustment
TiltTilt
Cabin-Boot Access
NoYes
Cruise Control
NoNo
Heater
YesYes
Parking Sensors
RearRear
Keyless Start/ Button Start
NoNo
Parking Assist
NoNo
Vanity Mirrors on Sun Visors
Co-Driver OnlyCo-Driver Only
Air Conditioner
Yes (Manual)Yes (Manual)
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal OnlyManual - Internal Only
12V Power Outlets
11
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlSingle Zone, Common Fan Speed Control
Rear AC
Vents Behind Front ArmrestVents Behind Front Armrest
Adjustable Cluster Brightness
NoYes
Tachometer
AnalogueAnalogue
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
YesDynamic
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
NoYes
Instrument Cluster
Analogue - DigitalAnalogue - Digital
Average Speed
YesYes
Average Fuel Consumption
YesYes
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Seat Adjustment
2 WayNo
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
Remote with Boot OpenerKeyless
Rub - Strips
NoBlack
Body-Coloured Bumpers
YesYes
Chrome Finish Exhaust pipe
NoNo
Roof Mounted Antenna
YesYes
Body Kit
NoNo
Sunroof / Moonroof
NoNo
Adjustable ORVM
Electrically AdjustableInternally Adjustable
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Turn Indicators on ORVM
YesNo
Rear Defogger
NoNo
One Touch -Down
DriverNo
Rain-sensing Wipers
NoNo
Exterior Door Handles
Body ColouredBody Coloured
Interior Door Handles
ChromeChrome
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredBody Coloured
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Rear Windshield Blind
NoNo
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseElectric Tailgate Release
Rear Wiper
NoNo
One Touch - Up
NoNo
Side Window Blinds
NoNo
Driver Armrest Storage
YesYes
Sunglass Holder
NoYes
Cooled Glove Box
YesNo
Cup Holders
Front & RearFront Only
Warranty (Years)
33
Battery Warranty (Kilometres)
NoNo
Warranty (Kilometres)
UnlimitedUnlimited
Cornering Headlights
NoNo
Headlights
HalogenHalogen Projector
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
HalogenHalogen
Daytime Running Lights
NoNo
Glove Box Lamp
NoNo
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Follow me home headlamps
NoNo
Puddle Lamps
NoNo
Rear Reading Lamp
YesYes
Lights on Vanity Mirrors
NoNo
Ambient Interior Lighting
NoNo
Automatic Head Lamps
NoNo
CD Player
NoNo
Gesture Control
No-
Steering mounted controls
NoYes
Wireless Charger
NoNo
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)Android Auto (No), Apple Car Play (No)
iPod Compatibility
NoYes
Bluetooth Compatibility
NoAudio Streaming
Speakers
No4
Integrated (in-dash) Music System
NoYes
Internal Hard-drive
No-
AM/FM Radio
NoYes
Head Unit Size
Not Available2 Din
DVD Playback
No-
MP3 Playback
NoYes
USB Compatibility
NoYes
GPS Navigation System
NoNo
Voice Command
NoNo
Aux Compatibility
NoYes
Display
NoDigital Display
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
NoNo
Remote AC On/Off Via app
NoNo
Over The Air (OTA) Updates
NoNo
Check Vehicle Status Via App
NoNo
Remote Car Lock/Unlock Via app
NoNo
Geo-Fence
NoNo
Find My Car
NoNo
Alexa Compatibility
No-
Emergency Call
NoNo
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
NoNo
Hill Hold Control
NoNo
Electronic Stability Program (ESP)
NoNo
Brake Assist (BA)
NoNo
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
NoNo
Airbags
2 Airbags (Driver, Passenger)2 Airbags (Driver, Passenger)
Middle rear three-point seatbelt
NoNo
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
YesNo
Emergency Brake Light Flashing
YesNo
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
Not Tested3 Star (Global NCAP)
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
NoNo
Rear Row Seat Adjustment
2 way manually adjustable (headrest up / down)-
Seat Upholstery
FabricFabric
Interiors
Dual ToneSingle Tone
Driver Armrest
YesYes
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
With Cup HolderNo
Split Rear Seat
NoNo
Driver Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)
Interior Colours
Beige & BlackBlack
Ventilated Seats
NoNo
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
NoNo
Folding Rear Seat
NoFull
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Ventilated Seat Type
NoNo
Front Seatback Pockets
YesYes
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
10,46,31412,68,841
Ex-Showroom Price
9,28,60010,65,000
RTO
75,8681,33,125
Insurance
41,24643,684
Accessories Charges
00
FastTag Charges
600500
Other Charges
00
EMI
22,48926,702
Expert Rating
-

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