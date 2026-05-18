In 2026 when choosing between the Hyundai Tucson [2020-2022] and Skoda karoq, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Hyundai Tucson [2020-2022] Price starts at Rs. 22.55 Lakhs (last recorded price) for GL (O) 2WD AT Petrol, Skoda karoq Price starts at Rs. 24.99 Lakhs (last recorded price) for Karoq 1.5 TSI. karoq: 1498 cc engine, 14.49 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Tucson [2020-2022] vs karoq Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Tucson [2020-2022]
|Karoq
|Brand
|Hyundai
|Skoda
|Price
|₹ 22.55 Lakhs
|₹ 24.99 Lakhs
|Mileage
|-
|14.49 kmpl
|Engine Capacity
|1999 cc
|1498 cc
|Transmission
|Automatic (Torque Converter) - 8 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode
|Automatic
|Cylinders
|4
|4