hamburger icon
HomeCompare CarsTucson [2020-2022] vs karoq

Hyundai Tucson [2020-2022] vs Skoda karoq

In 2026 when choosing between the Hyundai Tucson [2020-2022] and Skoda karoq, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Hyundai Tucson [2020-2022] Price starts at Rs. 22.55 Lakhs (last recorded price) for GL (O) 2WD AT Petrol, Skoda karoq Price starts at Rs. 24.99 Lakhs (last recorded price) for Karoq 1.5 TSI. karoq: 1498 cc engine, 14.49 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Tucson [2020-2022] vs karoq Comparison
KEY HIGHLIGHTS Tucson [2020-2022] Karoq
BrandHyundaiSkoda
Price₹ 22.55 Lakhs₹ 24.99 Lakhs
Mileage-14.49 kmpl
Engine Capacity1999 cc1498 cc
TransmissionAutomatic (Torque Converter) - 8 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport ModeAutomatic
Cylinders44

Filters
Tucson [2020-2022]
Hyundai Tucson [2020-2022]
GL (O) 2WD AT Petrol
₹22.55 Lakhs*
*Last Recorded Price
Check Details
karoq
Skoda karoq
Karoq 1.5 TSI
₹24.99 Lakhs*
*Last Recorded Price
Check Details
Add Car

Hyundai Tucson [2020-2022] Visual Comparison

Compare various features graphically to make better purchase decision
Select a feature you want to compare:
Front Left Side
Swipe Left
Drag the handle left & right to view full image
Swipe Right
Specification
Engine Type
Nu 2.01.5 TSI with ACT
Alternate Fuel
Not Applicable-
Max Torque (Nm@rpm)
192 Nm @ 4000 rpm250 Nm @ 1500 rpm
Transmission
Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport ModeAutomatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override & Paddle Shift, Sport Mode
Drivetrain
FWDFWD
Max Power (bhp@rpm)
150 bhp @ 6200 rpm148 bhp @ 5000 rpm
Turbocharger/Supercharger
NoTurbocharged
Fuel Type
Petrol-
Emission Standard
BS 6BS 6
Engine
1999 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1498 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Rear Brake Type
DiscDisc
Spare Wheel
AlloySteel
Front Tyres
225 / 55 R18215 / 55 R17
Wheels
Alloy WheelsAlloy Wheels
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscDisc
Rear Suspension
Multi-Link with coil springTwist-beam axle
Front Suspension
McPherson Strut With Coil SpringMcPherson suspension with lower triangular links and torsion stabiliser
Rear Tyres
225 / 55 R18215 / 55 R17
Length
44804382 mm
Wheelbase
26702638 mm
Height
16601624 mm
Width
18501841 mm
No of Seating Rows
22 Rows
Seating Capacity
55 Person
Doors
55 Doors
Fuel Tank Capacity
6250 litres
Features
Steering Adjustment
Tilt & TelescopicTilt & Telescopic
Cabin-Boot Access
YesYes
Cruise Control
YesYes
Heater
YesYes
Parking Sensors
RearFront & Rear
Keyless Start/ Button Start
YesYes
Parking Assist
Reverse Camera with GuidanceReverse Camera with Guidance
Vanity Mirrors on Sun Visors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Air Conditioner
Yes (Automatic Dual Zone)Yes (Automatic Dual Zone)
Anti-glare Mirrors
Electronic - Internal OnlyElectronic - All
12V Power Outlets
23
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Two Zones, Individual Fan Speed ControlsTwo Zones, Individual Fan Speed Controls
Rear AC
Blower, Vents Behind Front Armrest, Common Fan Speed ControlBlower, Vents Behind Front Armrest
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Tachometer
AnalogueDigital
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
YesYes
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
Analogue - DigitalDigital
Average Speed
YesYes
Average Fuel Consumption
YesYes
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Seat Adjustment
2 Way-
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessKeyless
Rub - Strips
NoNo
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Chrome Finish Exhaust pipe
YesNo
Roof Mounted Antenna
YesYes
Body Kit
NoCladding - Black/Grey
Sunroof / Moonroof
Panoramic SunroofPanoramic Sunroof
Adjustable ORVM
Electrically Adjustable & RetractableElectrically Adjustable & Retractable
One Touch -Down
DriverAll
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Turn Indicators on ORVM
YesYes
Rain-sensing Wipers
NoYes
Exterior Door Handles
ChromeBody Coloured
Interior Door Handles
SilverChrome
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredBody Coloured
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Boot-lid Opener
With KeyElectric Tailgate Release
Rear Wiper
YesYes
Rear Defogger
YesYes
One Touch - Up
DriverAll
Driver Armrest Storage
YesYes
Sunglass Holder
YesYes
Cooled Glove Box
Yes-
Cup Holders
Front & RearFront & Rear
Warranty (Years)
34
Battery Warranty (Kilometres)
No-
Warranty (Kilometres)
Unlimited100000
Cornering Headlights
ActiveActive
Glove Box Lamp
YesYes
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Rear Reading Lamp
YesYes
Lights on Vanity Mirrors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Ambient Interior Lighting
NoMulti-colour
Automatic Head Lamps
YesYes
Headlights
Halogen ProjectorLED
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
LEDLED
Daytime Running Lights
LEDLED
Fog Lights
Halogen on front, Halogen on rearLED,Halogen
Follow me home headlamps
YesYes
Puddle Lamps
NoYes
CD Player
NoNo
Steering mounted controls
YesYes
Wireless Charger
Yes-
Smart Connectivity
Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)Android Auto (Wired), Apple Car Play (Wired)
iPod Compatibility
YesYes
Bluetooth Compatibility
Phone & Audio StreamingPhone & Audio Streaming
Speakers
6+6+
Integrated (in-dash) Music System
YesYes
AM/FM Radio
YesYes
Head Unit Size
Not AvailableNot Available
DVD Playback
YesNo
MP3 Playback
YesYes
USB Compatibility
YesYes
GPS Navigation System
YesYes
Voice Command
YesYes
Aux Compatibility
YesYes
Display
Touch-screen DisplayTouch-screen Display
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
NoNo
Remote AC On/Off Via app
NoNo
Over The Air (OTA) Updates
NoNo
Check Vehicle Status Via App
YesNo
Remote Car Lock/Unlock Via app
NoNo
Geo-Fence
YesNo
Find My Car
YesNo
Alexa Compatibility
No-
Emergency Call
YesNo
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
NoYes
Hill Hold Control
YesYes
Electronic Stability Program (ESP)
YesYes
Hill Descent Control
YesNo
Four-Wheel-Drive
NoNo
Brake Assist (BA)
YesYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
YesYes
Airbags
6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side)9 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side, 2 Rear Passenger Side)
Middle rear three-point seatbelt
YesYes
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph-
Child Seat Anchor Points
YesYes
Emergency Brake Light Flashing
Yes-
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
5 Star (Euro NCAP)-
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
YesYes
Rear Row Seat Adjustment
2 way manually adjustable (headrest up / down)2 way manually adjustable (headrest up / down)
Seat Upholstery
LeatherLeather
Interiors
Dual ToneDual Tone
Driver Armrest
YesYes
Leather-wrapped Gear Knob
YesYes
Rear Armrest
With Cup HolderWith Cup Holder
Split Rear Seat
60:40 split60:40 split
Driver Seat Adjustment
10 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, seat base angle up / down) + 2 way manually adjustable (headrest up / down)10 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest up / down)
Interior Colours
Black and BeigeStone Beige and Black
Ventilated Seats
NoNo
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
YesYes
Folding Rear Seat
FullFull
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Ventilated Seat Type
NoNo
Front Seatback Pockets
YesYes
Front Passenger Seat Adjustment
8 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, seat base angle up / down) + 2 way manually adjustable (headrest up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
26,31,46528,87,540
Ex-Showroom Price
22,69,10024,99,000
RTO
2,42,9102,65,900
Insurance
1,18,9551,05,992
Accessories Charges
016,648
FastTag Charges
5000
Other Charges
00
EMI
56,56062,064

Trending cars

Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹18.9 - 28.49 Lakhs
VinFast VF7

VinFast VF7

₹21.89 - 26.79 Lakhs
Tata Sierra

Tata Sierra

₹11.49 - 21.29 Lakhs
Mahindra XEV 9S

Mahindra XEV 9S

₹20.65 - 30.7 Lakhs
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹13.69 - 25.49 Lakhs
View allPopular Cars

Latest Car & Bike News

The next-gen Hyundai Tucson N Line has been spotted testing, showcasing a major design overhaul. It features a boxier profile, sportier styling, and a revamped cabin with advanced tech.
Next-gen Hyundai Tucson N Line spotted testing for the first time
18 May 2026
Spy shots of the 2027 Hyundai Tucson reveal a redesigned cabin with a 17-inch touchscreen.
2027 Hyundai Tucson interior revealed in new spy shots with 17-inch display
12 May 2026
The 2025 Hyundai Tucson scored a 5-star safety rating from the Latin NCAP earlier this year.
Hyundai Tucson discontinued in India: Why Premium SUVs struggle against the Toyota Fortuner
12 Nov 2025
Skoda Karoq SUV to break cover next week, teased ahead of November 30 debut.
Skoda Karoq SUV to break cover on November 30: What to expect
27 Nov 2021
Skoda Karoq SUV makes global debut with updated design.
Karoq 2021, Skoda's best-selling SUV, makes global debut with updated design
30 Nov 2021
The Skoda Karoq somehow rolled off the edge of the port, ending up in the Aegean Sea. (Image: TikTok/@maraislabonita)
This Skoda Karoq goes swimming into the Mediterranean Sea, bathers form a human chain to save it
11 Jun 2023
View all
  News

Latest Videos

The Hyundai Tucson unit used for Bharat NCAP crash test was the Signature petrol variant of the model, one of the entry-level versions. The SUV aced the crash test by scoring five-star rating in both adult and child occupant protection tests.
Watch Hyundai Tucson crash test video at Bharat NCAP. Five-star safety rating for the Korean SUV
28 Nov 2024
Skoda has launched its first sub-compact SUV Kylaq in India at a starting price of <span class='webrupee'>₹</span>7.89 lakh (ex-showroom). Skoda plans to grab a significant share in the segment with the Kylaq's practical, less flashy character and its aggressive pricing to challenge the more fancied rivals.
Skoda Kylaq review: Aggressive pricing, practical to drive. Should you buy the Nexon, Brezza, Sonet rival?
25 Jan 2025
Skoda Kylaq has become the first car from the Czech auto giant to undergo Bharat NCAP crash tests. The Kylaq now joins the likes of Tata Nexon and Mahindra XUV 3XO in the list of sub-compact SUVs to secure highest safety ratings at the Bharat NCAP crash tests.
Skoda Kylaq scores five-star rating at Bharat NCAP. Watch crash test video of India's safest sub-compact SUV
16 Jan 2025
New generation Hyundai Tucson is offered with advanced safety features like ADAS functionality and autonomous Level 2 drive assistance besides multiple airbags.
Hyundai Tucson 2022, with 6 airbags, score three stars at Latin NCAP crash test
1 Sept 2022
Skoda Karoq facelift SUV has made its global debut with updated looks and tech.
Skoda Karoq facelift SUV: First Look
30 Nov 2021
While Hyundai Tucson 2022 SUV was never built for extreme off-road obstacles, it still is quite capable on less-than-perfect road conditions.
Hyundai Tucson 2022: First Drive Review
12 Aug 2022
View all
 

Latest Cars in India 2026

Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

13.69 - 25.49 Lakhs
Check EMI Offers
Toyota Hilux

Toyota Hilux

31.99 - 36.69 Lakhs
Check EMI Offers
Honda ZR-V

Honda ZR-V

47.99 Lakhs
Check EMI Offers
Maruti Suzuki Brezza

Maruti Suzuki Brezza

7.4 - 13.71 Lakhs
Check EMI Offers
Kia Syros EV

Kia Syros EV

13.5 - 20 Lakhs
Check EMI Offers

Popular Cars in India 2026

Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

18.9 - 28.49 Lakhs
Check EMI Offers
VinFast VF7

VinFast VF7

21.89 - 26.79 Lakhs
Check EMI Offers
Tata Sierra

Tata Sierra

11.49 - 21.29 Lakhs
Check EMI Offers
Mahindra XEV 9S

Mahindra XEV 9S

20.65 - 30.7 Lakhs
Check EMI Offers
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

13.69 - 25.49 Lakhs
Check EMI Offers

Upcoming Cars in India 2026

Skoda New Slavia

Skoda New Slavia

12 - 19 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers
BMW X1 LWB

BMW X1 LWB

51 - 55 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers
Hyundai Palisade

Hyundai Palisade

50 - 60 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers
Tata Avinya

Tata Avinya

30 - 60 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers
Kia Sportage

Kia Sportage

25 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers