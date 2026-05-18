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Hyundai Tucson [2020-2022] vs MG Gloster

In 2026 when choosing between the Hyundai Tucson [2020-2022] and MG Gloster, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Hyundai Tucson [2020-2022] Price starts at Rs. 22.55 Lakhs (last recorded price) for GL (O) 2WD AT Petrol, MG Gloster Price starts at Rs. 41.07 Lakhs (ex-showroom price) for Sharp 7 STR 2.0 Turbo 2WD. Gloster: 1996 cc engine, 10 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Tucson [2020-2022] vs Gloster Comparison
KEY HIGHLIGHTS Tucson [2020-2022] Gloster
BrandHyundaiMG
Price₹ 22.55 Lakhs₹ 41.07 Lakhs
Mileage-10 kmpl
Engine Capacity1999 cc1996 cc
TransmissionAutomatic (Torque Converter) - 8 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport ModeAutomatic
Cylinders44

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Tucson [2020-2022]
Hyundai Tucson [2020-2022]
GL (O) 2WD AT Petrol
₹22.55 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Gloster
MG Gloster
Sharp 7 STR 2.0 Turbo 2WD
₹41.07 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Hyundai Tucson [2020-2022] Visual Comparison

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Wheel
Dashboard
Front Left Side
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Specification
Engine Type
Nu 2.02.0L SC20M Turbocharged I4
Alternate Fuel
Not Applicable-
Max Torque (Nm@rpm)
192 Nm @ 4000 rpm373.5 Nm @ 1500-2400 rpm
Transmission
Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport ModeAutomatic (TC) - 8 Gears, Manual Override & Paddle Shift, Sport Mode
Drivetrain
FWDRWD
Max Power (bhp@rpm)
150 bhp @ 6200 rpm159 bhp @ 4000 rpm
Turbocharger/Supercharger
NoTurbocharged
Fuel Type
Petrol-
Emission Standard
BS 6BS6 Phase 2
Engine
1999 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1996 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Rear Brake Type
DiscDisc
Spare Wheel
AlloyAlloy
Front Tyres
225 / 55 R18255 / 55 R19
Wheels
Alloy WheelsAlloy Wheels
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscDisc
Rear Suspension
Multi-Link with coil springFive Link Integral Suspension
Front Suspension
McPherson Strut With Coil SpringDual Helix Independent Suspension
Rear Tyres
225 / 55 R18255 / 55 R19
Length
44804985 mm
Wheelbase
26702950 mm
Height
16601867 mm
Width
18501926 mm
No of Seating Rows
23 Rows
Seating Capacity
57 Person
Doors
55 Doors
Fuel Tank Capacity
6275 litres
Features
Steering Adjustment
Tilt & TelescopicTilt & Telescopic
Cabin-Boot Access
YesYes
Cruise Control
YesYes
Heater
YesYes
Parking Sensors
RearFront & Rear
Keyless Start/ Button Start
YesYes
Parking Assist
Reverse Camera with Guidance360 Degree Camera
Vanity Mirrors on Sun Visors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Air Conditioner
Yes (Automatic Dual Zone)Yes (Automatic Three Zone)
Anti-glare Mirrors
Electronic - Internal OnlyElectronic - Internal Only
12V Power Outlets
24
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Two Zones, Individual Fan Speed ControlsTwo Zones, Individual Fan Speed Controls
Rear AC
Blower, Vents Behind Front Armrest, Common Fan Speed ControlSeparate Zone, Vents on Roof , Common Fan Speed Control
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Tachometer
AnalogueAnalogue
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
YesDynamic
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
Analogue - DigitalAnalogue - Digital
Average Speed
YesYes
Average Fuel Consumption
YesYes
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Seat Adjustment
2 Way-
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessKeyless
Rub - Strips
No-
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Chrome Finish Exhaust pipe
YesYes
Roof Mounted Antenna
YesNo
Body Kit
NoNo
Sunroof / Moonroof
Panoramic SunroofPanoramic Sunroof
Adjustable ORVM
Electrically Adjustable & RetractableElectrically Adjustable & Retractable
One Touch -Down
DriverAll
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Turn Indicators on ORVM
YesYes
Rain-sensing Wipers
NoYes
Exterior Door Handles
ChromeChrome
Interior Door Handles
SilverSilver
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredDual Tone
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Boot-lid Opener
With KeyFoot Trigger Opening/Automatic
Rear Wiper
YesYes
Rear Defogger
YesYes
One Touch - Up
DriverAll
Driver Armrest Storage
YesYes
Sunglass Holder
YesYes
Cooled Glove Box
Yes-
Cup Holders
Front & RearFront & Rear
Warranty (Years)
33
Battery Warranty (Kilometres)
NoNo
Warranty (Kilometres)
Unlimited100000
Cornering Headlights
ActivePassive
Glove Box Lamp
YesNo
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Rear Reading Lamp
YesYes
Lights on Vanity Mirrors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Ambient Interior Lighting
NoMulti-colour
Automatic Head Lamps
YesYes
Headlights
Halogen ProjectorLED
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
LEDLED
Daytime Running Lights
LEDLED
Fog Lights
Halogen on front, Halogen on rearHalogen
Follow me home headlamps
YesYes
Puddle Lamps
NoNo
CD Player
No-
Steering mounted controls
YesYes
Wireless Charger
YesYes
Smart Connectivity
Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)
iPod Compatibility
YesYes
Bluetooth Compatibility
Phone & Audio StreamingPhone & Audio Streaming
Speakers
6+12
Integrated (in-dash) Music System
YesYes
AM/FM Radio
YesYes
Head Unit Size
Not AvailableNot Available
DVD Playback
YesNo
MP3 Playback
Yes-
USB Compatibility
YesYes
GPS Navigation System
YesYes
Voice Command
YesYes
Aux Compatibility
YesYes
Display
Touch-screen DisplayTouch-screen Display
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
NoYes
Remote AC On/Off Via app
NoYes
Over The Air (OTA) Updates
NoYes
Check Vehicle Status Via App
YesYes
Remote Car Lock/Unlock Via app
NoYes
Geo-Fence
YesYes
Find My Car
YesYes
Alexa Compatibility
No-
Emergency Call
YesYes
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
NoYes
Hill Hold Control
YesYes
Electronic Stability Program (ESP)
YesYes
Hill Descent Control
YesYes
Four-Wheel-Drive
NoNo
Brake Assist (BA)
YesYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
YesYes
Airbags
6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side)6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side)
Middle rear three-point seatbelt
YesYes
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
YesYes
Emergency Brake Light Flashing
Yes-
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
5 Star (Euro NCAP)5 Star (ANCAP)
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
YesYes
Rear Row Seat Adjustment
2 way manually adjustable (headrest up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Seat Upholstery
LeatherLeather
Interiors
Dual ToneDual Tone
Driver Armrest
YesYes
Leather-wrapped Gear Knob
YesNo
Rear Armrest
With Cup HolderCup Holder
Split Rear Seat
60:40 split60:40 split
Driver Seat Adjustment
10 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, seat base angle up / down) + 2 way manually adjustable (headrest up / down)12 way electrically adjustable with 2 memory presets (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, seat height: up / down, lumbar: up / down, lumbar: forward / back, seat base angle: up / down) + 2 way manually adjustable (headrest: up / down)
Interior Colours
Black and BeigeLuxury Brown / Black
Ventilated Seats
NoFront only
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
YesYes
Folding Rear Seat
FullFull
Head-rests
Front & RearFront, Second & Third
Ventilated Seat Type
NoHeated and cooled
Front Seatback Pockets
YesYes
Front Passenger Seat Adjustment
8 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, seat base angle up / down) + 2 way manually adjustable (headrest up / down)8 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, lumbar up / down, lumbar forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
26,31,46547,70,605
Ex-Showroom Price
22,69,10041,06,800
RTO
2,42,9105,23,680
Insurance
1,18,9551,39,625
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
56,5601,02,538
Expert Rating
-
Pros and Cons

Pros

Massive road presenceSpacious cabinExhaustive feature list

Cons

ExpensiveNo petrol engine

Gloster Comparison with other cars

Hindustan Times
MG Glosterundefined | Diesel | Automatic₹41.07 - 46.24 Lakhs**Ex-showroom price
Hindustan Times
Toyota Fortuner2694 cc to 2755 cc | Petrol|Diesel|Hybrid (Electric + Diesel) | Manual,Automatic₹34.76 - 50.46 Lakhs**Ex-showroom price
Gloster vs Fortuner

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