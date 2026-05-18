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Hyundai Tucson [2020-2022] vs Jeep Compass

In 2026 when choosing between the Hyundai Tucson [2020-2022] and Jeep Compass, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Hyundai Tucson [2020-2022] Price starts at Rs. 22.55 Lakhs (last recorded price) for GL (O) 2WD AT Petrol, Jeep Compass Price starts at Rs. 17.99 Lakhs (ex-showroom price) for Sport 2.0 Diesel Sandstorm Edition. Compass: 1956 cc engine, 16.2 to 17.1 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Tucson [2020-2022] vs Compass Comparison
KEY HIGHLIGHTS Tucson [2020-2022] Compass
BrandHyundaiJeep
Price₹ 22.55 Lakhs₹ 17.99 Lakhs
Mileage-16.2 to 17.1 kmpl
Engine Capacity1999 cc1956 cc
TransmissionAutomatic (Torque Converter) - 8 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport ModeManual, Automatic
Cylinders44

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Tucson [2020-2022]
Hyundai Tucson [2020-2022]
GL (O) 2WD AT Petrol
₹22.55 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Compass
Jeep Compass
Sport 2.0 Diesel Sandstorm Edition
₹17.96 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Hyundai Tucson [2020-2022] Visual Comparison

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Wheel
Dashboard
Front Left Side
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Specification
Engine Type
Nu 2.02.0 Multijet II
Alternate Fuel
Not Applicable-
Max Torque (Nm@rpm)
192 Nm @ 4000 rpm350 Nm @ 1750-2500 rpm
Transmission
Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport ModeManual - 6 Gears
Drivetrain
FWDFWD
Max Power (bhp@rpm)
150 bhp @ 6200 rpm172 bhp @ 3750 rpm
Turbocharger/Supercharger
NoTurbocharged
Fuel Type
Petrol-
Emission Standard
BS 6BS6 Phase 2
Engine
1999 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1956 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Rear Brake Type
DiscDisc
Spare Wheel
AlloySpace Saver
Front Tyres
225 / 55 R18225 / 60 R17
Wheels
Alloy WheelsAlloy Wheels
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Hydraulic)
Front Brake Type
DiscDisc
Rear Suspension
Multi-Link with coil springMulti Link Suspension with Strut Assembly
Front Suspension
McPherson Strut With Coil SpringMcPherson Strut with Lower Control Arm
Rear Tyres
225 / 55 R18225 / 60 R17
Length
44804405 mm
Wheelbase
26702636 mm
Height
16601640 mm
Width
18501818 mm
No of Seating Rows
22 Rows
Seating Capacity
55 Person
Doors
55 Doors
Fuel Tank Capacity
6260 litres
Features
Steering Adjustment
Tilt & TelescopicTilt & Telescopic
Cabin-Boot Access
YesYes
Cruise Control
YesNo
Heater
YesYes
Parking Sensors
RearRear
Keyless Start/ Button Start
YesNo
Parking Assist
Reverse Camera with GuidanceReverse Camera
Vanity Mirrors on Sun Visors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Air Conditioner
Yes (Automatic Dual Zone)Manual
Anti-glare Mirrors
Electronic - Internal OnlyManual - Internal Only
12V Power Outlets
2Yes
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Two Zones, Individual Fan Speed ControlsSingle Zone, Common Fan Speed Control
Rear AC
Blower, Vents Behind Front Armrest, Common Fan Speed ControlBlower, Vents Behind Front Armrest
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Tachometer
AnalogueAnalogue
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
YesYes
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
Analogue - DigitalDigital
Average Speed
YesYes
Average Fuel Consumption
YesYes
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Seat Adjustment
2 Way-
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessRemote
Rub - Strips
NoNo
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Chrome Finish Exhaust pipe
YesNo
Roof Mounted Antenna
YesYes
Body Kit
NoCladding - Black/Grey
Sunroof / Moonroof
Panoramic SunroofNo
Adjustable ORVM
Electrically Adjustable & RetractableElectrically Adjustable
One Touch -Down
DriverFront
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Turn Indicators on ORVM
YesYes
Rain-sensing Wipers
NoNo
Exterior Door Handles
ChromeBody Coloured
Interior Door Handles
SilverPainted
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredBoth Sides
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Boot-lid Opener
With KeyElectric Tailgate Release
Rear Wiper
YesYes
Rear Defogger
YesYes
One Touch - Up
DriverFront
Driver Armrest Storage
YesYes
Sunglass Holder
YesNo
Cooled Glove Box
Yes-
Cup Holders
Front & RearFront & Rear
Warranty (Years)
33
Battery Warranty (Kilometres)
NoNot Applicable
Warranty (Kilometres)
Unlimited100000
Cornering Headlights
ActiveNo
Glove Box Lamp
YesNo
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Rear Reading Lamp
YesYes
Lights on Vanity Mirrors
Driver & Co-DriverCo-Driver Only
Ambient Interior Lighting
NoYes
Automatic Head Lamps
YesNo
Headlights
Halogen ProjectorLED
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
LEDHalogen
Daytime Running Lights
LEDLED
Fog Lights
Halogen on front, Halogen on rear-
Follow me home headlamps
YesNo
Puddle Lamps
NoNo
CD Player
No-
Steering mounted controls
YesYes
Wireless Charger
YesNo
Smart Connectivity
Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)Android Auto (Wireless), Apple Car Play (Wireless)
iPod Compatibility
YesYes
Bluetooth Compatibility
Phone & Audio StreamingPhone & Audio Streaming
Speakers
6+4
Integrated (in-dash) Music System
YesYes
AM/FM Radio
YesYes
Head Unit Size
Not Available-
DVD Playback
YesNo
MP3 Playback
Yes-
USB Compatibility
YesYes
GPS Navigation System
YesNo
Voice Command
YesNo
Aux Compatibility
YesYes
Display
Touch-screen Display-
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
NoNo
Remote AC On/Off Via app
NoNo
Over The Air (OTA) Updates
NoNo
Check Vehicle Status Via App
YesNo
Remote Car Lock/Unlock Via app
NoNo
Geo-Fence
YesNo
Find My Car
YesNo
Alexa Compatibility
No-
Emergency Call
YesNo
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
NoYes
Hill Hold Control
YesYes
Electronic Stability Program (ESP)
YesYes
Hill Descent Control
YesNo
Four-Wheel-Drive
NoNo
Brake Assist (BA)
YesYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
YesNo
Airbags
6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side)2 Airbags (Driver, Passenger)
Middle rear three-point seatbelt
YesNo
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
YesYes
Emergency Brake Light Flashing
Yes-
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
5 Star (Euro NCAP)Not Tested
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
YesYes
Rear Row Seat Adjustment
2 way manually adjustable (headrest up / down)2 way manually adjustable (headrest up / down)
Seat Upholstery
LeatherFabric
Interiors
Dual ToneDual Tone
Driver Armrest
YesYes
Leather-wrapped Gear Knob
YesNo
Rear Armrest
With Cup HolderCup Holder
Split Rear Seat
60:40 split60:40 split
Driver Seat Adjustment
10 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, seat base angle up / down) + 2 way manually adjustable (headrest up / down)8 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down, seat height: up / down)
Interior Colours
Black and BeigeBlack and Grey
Ventilated Seats
NoNo
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
YesNo
Folding Rear Seat
FullFlat
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Ventilated Seat Type
NoNo
Front Seatback Pockets
YesYes
Front Passenger Seat Adjustment
8 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, seat base angle up / down) + 2 way manually adjustable (headrest up / down)6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
26,31,46521,38,120
Ex-Showroom Price
22,69,10017,96,351
RTO
2,42,9102,40,544
Insurance
1,18,9551,00,725
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
56,56045,956
Expert Rating
-
Pros and Cons

Pros

Great handlingComfortable on long tripsEngine has low-end grunt

Cons

Lazy gearboxNo petrol engine

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The Hyundai Tucson unit used for Bharat NCAP crash test was the Signature petrol variant of the model, one of the entry-level versions. The SUV aced the crash test by scoring five-star rating in both adult and child occupant protection tests.
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New generation Hyundai Tucson is offered with advanced safety features like ADAS functionality and autonomous Level 2 drive assistance besides multiple airbags.
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