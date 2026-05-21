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HomeCompare Carsi20 N Line [2021-2023] vs Seltos [2019-2023]

Hyundai i20 N Line [2021-2023] vs Kia Seltos [2019-2023]

In 2026 when choosing between the Hyundai i20 N Line [2021-2023] and Kia Seltos [2019-2023], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Hyundai i20 N Line [2021-2023] Price starts at Rs. 9.84 Lakhs (last recorded price) for N6 1.0 Turbo iMT, Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel. i20 N Line [2021-2023]: 998 cc engine, 20.2 kmpl mileage. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
i20 N Line [2021-2023] vs Seltos [2019-2023] Comparison
KEY HIGHLIGHTS I20 n line [2021-2023] Seltos [2019-2023]
BrandHyundaiKia
Price₹ 9.84 Lakhs₹ 9.95 Lakhs
Mileage20.2 kmpl21 kmpl
Engine Capacity998 cc1493 cc
TransmissionManual, Automatic Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport Mode
Cylinders34

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i20 N Line [2021-2023]
Hyundai i20 N Line [2021-2023]
N6 1.0 Turbo iMT
₹9.84 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Seltos [2019-2023]
Kia Seltos [2019-2023]
HTE 1.5 Diesel
₹10.52 Lakhs*
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Hyundai i20 N Line [2021-2023] Visual Comparison

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Specification
Engine Type
1.0 l Turbo GDi1.5L CRDI VGT
Alternate Fuel
Not ApplicableNot Applicable
Driving Range
7491050
Max Torque (Nm@rpm)
172 Nm @ 1500 rpm250 Nm @ 1500 rpm
Transmission
Clutchless Manual - 6 GearsManual - 6 Gears
Mileage (ARAI)
20.2521
Drivetrain
FWDFWD
Max Power (bhp@rpm)
118 bhp @ 6000 rpm113 bhp @ 4000 rpm
Turbocharger/Supercharger
TurbochargedTurbocharged
Fuel Type
PetrolDiesel
Emission Standard
BS 6BS 6
Engine
998 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1493 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Rear Brake Type
DiscDisc
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
195 / 55 R16205 / 65 R16
Wheels
Alloy WheelsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscDisc
Rear Suspension
Coupled Torsion Beam Axle with Gas Type Shock AbsorberCoupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring
Front Suspension
McPherson Strut with Gas Type Shock AbsorberMcPherson Strut with Coil Spring
Rear Tyres
195 / 55 R16205 / 65 R16
Ground Clearance
170190
Length
39954315
Wheelbase
25802610
Height
15051620
Width
17751800
Bootspace
311433
No of Seating Rows
22
Seating Capacity
55
Doors
55
Fuel Tank Capacity
3750
Features
Steering Adjustment
Manual Tilt & TelescopicTilt
Cabin-Boot Access
YesYes
Cruise Control
YesNo
Heater
YesYes
Parking Sensors
RearRear
Keyless Start/ Button Start
NoNo
Parking Assist
Reverse Camera with GuidanceNo
Vanity Mirrors on Sun Visors
NoCo-Driver Only
Air Conditioner
Yes (Manual)Yes (Manual)
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal OnlyManual - Internal Only
12V Power Outlets
Yes1
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlSingle Zone, Common Fan Speed Control
Rear AC
Blower, Vents Behind Front ArmrestVents Behind Front Armrest
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Tachometer
DigitalAnalogue
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
DynamicDynamic
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
DigitalAnalogue - Digital
Average Speed
YesYes
Average Fuel Consumption
YesYes
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Seat Adjustment
NoNo
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
RemoteKeyless
Rub - Strips
NoBlack
Body-Coloured Bumpers
YesYes
Chrome Finish Exhaust pipe
YesNo
Roof Mounted Antenna
YesYes
Body Kit
YesNo
Sunroof / Moonroof
Electrically AdjustableNo
Adjustable ORVM
Electrically Adjustable & RetractableInternally Adjustable
One Touch -Down
DriverNo
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Turn Indicators on ORVM
YesNo
Rain-sensing Wipers
NoNo
Exterior Door Handles
Body ColouredBody Coloured
Interior Door Handles
PaintedChrome
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
BlackBody Coloured
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseElectric Tailgate Release
Rear Wiper
NoNo
Rear Defogger
YesNo
One Touch - Up
NoNo
Driver Armrest Storage
YesYes
Sunglass Holder
YesYes
Cooled Glove Box
YesNo
Cup Holders
Front OnlyFront Only
Warranty (Years)
33
Battery Warranty (Kilometres)
Not ApplicableNo
Warranty (Kilometres)
100000Unlimited
Cornering Headlights
NoNo
Glove Box Lamp
NoNo
Cabin Lamps
FrontFront and Rear
Rear Reading Lamp
NoYes
Lights on Vanity Mirrors
NoNo
Ambient Interior Lighting
NoNo
Automatic Head Lamps
YesNo
Headlights
HalogenHalogen Projector
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
LEDHalogen
Daytime Running Lights
NoNo
Fog Lights
Halogen Projector-
Follow me home headlamps
NoNo
Puddle Lamps
NoNo
CD Player
NoNo
Steering mounted controls
YesYes
Display Screen for Rear Passengers
No-
Wireless Charger
NoNo
Smart Connectivity
Android Auto (Wireless), Apple Car Play (Wireless)Android Auto (No), Apple Car Play (No)
iPod Compatibility
YesYes
Bluetooth Compatibility
Phone & Audio StreamingAudio Streaming
Speakers
64
Integrated (in-dash) Music System
YesYes
Internal Hard-drive
No-
AM/FM Radio
YesYes
Head Unit Size
Not Available2 Din
DVD Playback
No-
MP3 Playback
YesYes
USB Compatibility
YesYes
GPS Navigation System
NoNo
Voice Command
YesNo
Aux Compatibility
NoYes
Display
Touch-screen DisplayDigital Display
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
NoNo
Remote AC On/Off Via app
NoNo
Over The Air (OTA) Updates
NoNo
Check Vehicle Status Via App
NoNo
Remote Car Lock/Unlock Via app
NoNo
Geo-Fence
NoNo
Find My Car
NoNo
Emergency Call
NoNo
Differential Lock
NoNo
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
NoNo
Hill Hold Control
YesNo
Electronic Stability Program (ESP)
YesNo
Brake Assist (BA)
NoNo
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
NoNo
Airbags
2 Airbags (Driver, Front Passenger)2 Airbags (Driver, Passenger)
Middle rear three-point seatbelt
NoNo
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
YesNo
Emergency Brake Light Flashing
YesNo
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
Not Tested3 Star (Global NCAP)
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
YesNo
Split Third Row Seat
No-
Seat Upholstery
Artificial LeatherFabric
Interiors
Single ToneSingle Tone
Driver Armrest
YesYes
Leather-wrapped Gear Knob
YesNo
Rear Armrest
NoNo
Split Rear Seat
NoNo
Driver Seat Adjustment
8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)
Interior Colours
Black with Red InsertsBlack
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
YesNo
Folding Rear Seat
FullFull
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Front Seatback Pockets
YesYes
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
10,99,15312,68,841
Ex-Showroom Price
9,84,10010,65,000
RTO
71,0461,33,125
Insurance
43,50743,684
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
23,62526,702

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